Hòa bình là điều kiện tiên quyết cho phát triển, thịnh vượng là mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN

Hòa bình là điều kiện tiên quyết

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định, ASEAN cần phải nhìn nhận một cách hết sức tỉnh táo về những thách thức bủa vây nền hòa bình, sự ổn định và tăng trưởng hiện nay, từ đó xác định được các bước đi chiến lược phù hợp nhằm củng cố mạnh mẽ sự hợp tác khu vực.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet ẢNH: TUẤN MINH

Nhìn lại chặng đường đã qua, Thủ tướng Hun Manet khẳng định ASEAN đã trải qua một hành trình chuyển đổi đáng tự hào, vươn lên từ một khu vực từng bị chia cắt sâu sắc bởi các cuộc xung đột, sự khác biệt gay gắt về ý thức hệ và tình trạng thiếu vắng lòng tin, để trở thành một trong những điểm sáng ổn định và phát triển năng động bậc nhất trên thế giới.

Thủ tướng Campuchia lưu ý rằng hòa bình trong thời đại ngày nay tuyệt đối không thể được xem là điều hiển nhiên.

Về khu vực, Thủ tướng Hun Manet khẳng định cam kết vững chắc của Campuchia đối với việc thúc đẩy hợp tác láng giềng, nhấn mạnh sự cần thiết của việc phối hợp chặt chẽ để xử lý tận gốc các thách thức mang tính xuyên biên giới như tội phạm xuyên quốc gia, nạn buôn bán ma túy, mua bán người và vấn đề suy thoái môi trường sinh thái.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão và Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn chụp ảnh cùng các diễn giả ẢNH: TUẤN MINH

Đặc biệt, Campuchia kiên định lập trường ủng hộ việc thực hiện đầy đủ Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và kỳ vọng sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) đảm bảo tính thực chất, hiệu quả nhằm duy trì vững chắc nền hòa bình và sự ổn định tại vùng biển mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt đối với toàn khu vực.

Ở góc độ kinh tế, Thủ tướng Hun Manet nhận định thế giới đang phải chịu tác động đồng thời của các cuộc khủng hoảng đan xen. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng một nền kinh tế ASEAN có khả năng tự cường và liên kết chặt chẽ là một yêu cầu mang tính chiến lược sống còn.

"Hòa bình là điều kiện kiên quyết cho phát triển, còn thịnh vượng là mục tiêu cuối cùng của tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN", Thủ tướng Hun Manet nói.

Tham luận tại phiên họp, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cho rằng, ASEAN cần nâng cao năng lực ứng phó linh hoạt với các thách thức mới nổi, bảo đảm khối tiếp tục là nền tảng đáng tin cậy phục vụ cho các hoạt động tham vấn, hợp tác và ngoại giao phòng ngừa, qua đó biến thách thức thành cơ hội, vì lợi ích chung của toàn khu vực.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone ẢNH: TUẤN MINH

Thủ tướng Sonexay Siphandone nhấn mạnh yêu cầu thiết yếu của việc thúc đẩy hội nhập và kết nối toàn diện trong phạm vi ASEAN. Ông đặc biệt đề cao tầm quan trọng chiến lược của các dự án kết nối quy mô lớn như tuyến đường cao tốc Vientiane - Hà Nội và dự án đường sắt Lào - Việt Nam dọc hành lang kinh tế Đông - Tây, coi đây là những động lực mũi nhọn để thúc đẩy thương mại, duy trì sức sống của chuỗi cung ứng và tăng cường giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Sonexay Siphandone khẳng định Lào có tiềm năng rất lớn trong lĩnh vực năng lượng sạch và sẵn sàng tạo điều kiện để các nước ASEAN và đối tác đầu tư vào cơ sở hạ tầng kết nối năng lượng.

Gắn chặt với lợi ích thiết thực của người dân

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhận định, những biến động của thế giới vừa đặt ra thách thức khổng lồ, song cũng mở ra các cơ hội vàng để khu vực tự tin khẳng định vai trò và vị thế trong bối cảnh quốc tế đang chuyển dịch sâu sắc.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ẢNH: TUẤN MINH

Theo Thủ tướng Anutin Charnvirakul, trong khi nhiều khu vực trên thế giới đang phải trải qua sự bất ổn và xáo trộn, ASEAN lại sở hữu tiềm năng lớn để trở thành một trong những khu vực ổn định nhất toàn cầu, vươn lên thành điểm đến hấp dẫn đối với các dòng vốn đầu tư đang ráo riết tìm kiếm môi trường an toàn và đáng tin cậy.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định, các cơ chế do ASEAN dẫn dắt đã chứng minh được hiệu quả vượt trội trong việc kiến tạo không gian hợp tác bình đẳng, góp phần bảo đảm cân bằng chiến lược. ASEAN phải kiên định duy trì tâm thế chiến lược này để thích ứng tốt nhất với sự thay đổi của môi trường quốc tế.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Thái Lan đặc biệt đề cao yêu cầu phải đưa hợp tác khu vực gắn chặt với lợi ích thiết thực của người dân.

"Thành công của ASEAN không nên được đánh giá chỉ bằng số lượng các hội nghị hay các bản tuyên bố được thông qua, mà phải được đo lường chân thực bằng mức độ an toàn, sự thịnh vượng và niềm tin của người dân vào tương lai", Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định.

Thế hệ trẻ ASEAN đang đứng trước lằn ranh của cơ hội và thách thức từ cuộc cách mạng công nghệ, điều này đòi hỏi các nước phải tăng cường phối hợp ứng phó với những vấn đề đang trực tiếp đe dọa đời sống hằng ngày.

Phát biểu lần đầu tiên với tư cách thành viên chính thức của ASEAN, Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão kêu gọi ASEAN cần chủ động xây dựng các khuôn khổ hợp tác, quản trị số chung để bảo đảm công nghệ thực sự phục vụ con người một cách bao trùm, thay vì khoét sâu sự chia rẽ xã hội. Thủ tướng Timor-Leste cam kết sẵn sàng học hỏi kinh nghiệm để cùng bồi đắp một khu vực tự cường và thịnh vượng.

Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão ẢNH: TUẤN MINH

Trong thông điệp ghi hình, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho rằng ASEAN phải củng cố vai trò trung tâm, chủ động dự báo để ứng phó hiệu quả. Ông hối thúc ưu tiên hàng đầu cho việc bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và phúc lợi công dân.

Tổng thống Philippines kêu gọi thúc đẩy triển khai siêu dự án Lưới điện ASEAN (APG), cho rằng đây là một khoản đầu tư mang tính chiến lược dài hạn nhằm nâng cao năng lực tự cường.

Khối cũng cần duy trì dòng chảy hàng hóa thiết yếu, tăng sức chịu đựng cho chuỗi cung ứng, chia sẻ thông tin kịp thời và xây dựng cơ chế khẩn cấp cứu trợ công dân khi gặp khủng hoảng.

Tổng thống Philippines tin tưởng vững chắc rằng sức mạnh của tham vấn và hành động chung sẽ giúp ASEAN chủ động định hình tương lai của chính mình thay vì chỉ ứng phó bị động.