Hòa đàm kết thúc sau 2 giờ, Ukraine cáo buộc Nga cố tình trì hoãn
Video Thế giới

Hòa đàm kết thúc sau 2 giờ, Ukraine cáo buộc Nga cố tình trì hoãn

La Vi
La Vi
19/02/2026 13:25 GMT+7

Cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga tại Geneva đã kết thúc vào hôm 18.2 chỉ sau hai giờ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói cuộc đàm phán diễn ra khó khăn và cáo buộc Nga cố tình trì hoãn tiến trình hướng tới một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến kéo dài bốn năm.

Chỉ sau hai giờ, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga đã kết thúc tại Geneva vào hôm 18.2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc thương lượng "khó khăn", và cáo buộc Nga cố tình trì hoãn tiến trình hướng tới một thỏa thuận nhằm kết thúc cuộc chiến kéo dài bốn năm qua.

Hai ngày đàm phán do Mỹ làm trung gian diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Ukraine và ông Zelensky phải chịu trách nhiệm để đảm bảo các cuộc đàm phán thành công.

Ông Zelensky nói rằng thật "không công bằng" khi ông Trump công khai kêu gọi Ukraine, chứ không phải Nga, cần nhượng bộ trong các điều khoản thương lượng cho một kế hoạch hòa bình.

Các quan chức Ukraine đã thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn của các đồng minh châu Âu của Kyiv vào tiến trình này. Ông Rustem Umerov, trưởng nhóm đàm phán của Kyiv, cho biết ngày thứ hai đã diễn ra "căng thẳng và thực chất". Theo ông, cả hai bên đều đang hướng tới các quyết định sẽ được chuyển đến tổng thống của họ.

Về phía Nga, trưởng đoàn đàm phán Vladimir Medinsky nói với các phóng viên rằng các cuộc đàm phán "khó khăn nhưng thực chất" và các cuộc thương lượng tiếp theo sẽ sớm được tổ chức, mà không ấn định ngày cụ thể.

Hòa đàm kết thúc sau 2 giờ, Ukraine cáo buộc Nga cố tình trì hoãn- Ảnh 1.

Các phái đoàn Ukraine, Nga, Mỹ trong vòng đàm phán ba bên lần thứ ba tại Geneva, Thụy Sĩ hôm 17.2

ẢNH: REUTERS

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay phái đoàn Nga thường xuyên cập nhật tiến độ các cuộc thảo luận trực tiếp cho Tổng thống Putin, song từ chối bình luận về câu hỏi của một nhà báo về việc liệu một cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky có được thảo luận trong các cuộc tham vấn hay không.

Trong bối cảnh đó, Nga tiếp tục oanh tạc hệ thống năng lượng của Ukraine giữa mùa đông khắc nghiệt.

Cuộc họp tại Geneva diễn ra sau hai vòng đàm phán do Mỹ làm trung gian ở Abu Dhabi.

Theo Tổng thống Zelensky, hai bên đã nhất trí về "hầu hết mọi vấn đề" liên quan cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn có sự tham gia của Mỹ.

Tuy nhiên, ông cho hay các vấn đề nhạy cảm liên quan đến số phận của vùng lãnh thổ ở miền đông Ukraine và quy chế tương lai của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga hiện kiểm soát vẫn chưa được giải quyết.

Ông Zelensky tuyên bố bất kỳ kế hoạch nào yêu cầu Ukraine từ bỏ lãnh thổ mà Nga chưa chiếm được sẽ bị người dân Ukraine bác bỏ nếu đưa ra trưng cầu dân ý. Hiện Nga đang kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine.

Hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, và nhiều thành phố, thị trấn và làng mạc của Ukraine đã bị tàn phá bởi cuộc xung đột.

Khám phá thêm chủ đề

