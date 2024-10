Hoa đào bung nở từ tháng 10, vùng núi miền Bắc đón rét sớm 1 tháng

Theo ghi nhận của Thanh Niên, trong những ngày đầu tháng 10, hàng loạt cây hoa đào tại khu vực 2 xã A Lù, xã Y Tý (H.Bát Xát) bắt đầu bung nở.

Hoa đào tại các xã A Lù, Y Tý (H.Bát Xát, Lào Cai) đã bắt đầu bung nở từ đầu tháng 10 ẢNH: ĐÌNH HUY

Người dân địa phương cho biết, trong vài năm gần đây, năm nào cũng có hoa đào nở sớm nhưng chưa bao giờ nở sớm như năm nay. Hoa đào nở vào mùa thu là một hiện tượng hiếm gặp. Những cây hoa nở sớm sẽ không còn hoa vào thời điểm chính của mùa hoa đào.

Anh Lù A Dục (36 tuổi, trú thôn Phìn Chải 2, xã A Lù) cho biết, mùa đông năm nay rét đến sớm hơn mọi năm bởi ngay từ đầu tháng 9 âm lịch, người dân địa phương đã phải mang quần áo rét ra mặc.

Theo anh Dục, thời tiết ngày và đêm tại địa phương có sự biến đổi rất lớn khi ban ngày có thể nắng nóng nhưng ban đêm nhiệt độ xuống khoảng 12 - 13 độ C.

Hoa đào và rét năm nay đều đến sớm với người dân khu vực vùng cao của tỉnh Lào Cai ẢNH: ĐÌNH HUY

"Năm nay rét sớm hơn năm ngoái trước 1 tháng. Thời điểm này năm ngoái chúng tôi chưa phải mặc áo khoác đâu. Chúng tôi cũng không biết tại sao trời lại rét sớm như vậy", anh Dục nói và cho hay, mọi năm đến tháng 10 âm lịch tại địa phương mới có rét.

Rét đến sớm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất của người dân. Anh Dục cho hay, một số nông sản như củ sâm rừng nếu thu hoạch muộn sẽ bị nứt củ. Cạnh đó, người dân phải ủ ấm cho các loại gia súc như trâu, bò, lợn ngay từ thời điểm này.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tính đến thời điểm hiện tại, miền Bắc đã đón 2 đợt không khí lạnh (đợt 1 ngày 22.9, đợt 2 ngày 1.10). Trong đó, đợt không khí lạnh đầu tháng 10 đã ảnh hưởng đến toàn khu vực Bắc bộ, nhiệt độ thấp nhất ngày xuống dưới 20 độ C, có nơi dưới 15 độ C như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 11,9 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 12,9 độ C và Sapa (Lào Cai) 12,5 độ C.

Trong tháng 10, tháng 11, hoạt động của không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ. Từ tháng 12, không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh hơn và gây ra các đợt rét đậm, rét hại.

Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài, đặc biệt tại các khu vực vùng núi phía bắc, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá trong thời gian này.

Cơ quan khí tượng cho hay, rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc bộ có khả năng xuất hiện trên diện rộng từ nửa cuối tháng 12, tương đương so với trung bình nhiều năm.