Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, chia sẻ đây là chuyến thăm và làm việc đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với một địa phương trên cương vị mới. TP.HCM là nơi mà Chủ tịch nước từng học tập, sinh sống, công tác. Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết trong những năm qua, TP.HCM đầu tư nguồn lực lớn và tăng dần từng năm cho quân sự, quốc phòng; các công trình phòng thủ dân sự bảo đảm hiệu quả; lực lượng vũ trang luôn sẵn sàng chiến đấu, tích cực tham gia hoạt động cứu giúp đồng bào trong đại dịch Covid-19.



Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với đại biểu dự hội nghị

TTXVN

Về phương hướng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc những năm tới, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM xác định 4 trọng tâm: chủ động phòng ngừa, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao những kết quả tích cực của TP.HCM đã đạt được, đồng thời nhận định bài học quan trọng hàng đầu là quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, vai trò nòng cốt của lực lượng quân đội, công an; sự tham gia tích cực của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và sự đồng tình ủng hộ của đông đảo nhân dân.

Chủ tịch nước đề nghị TP.HCM tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, kết hợp chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, vận dụng nhuần nhuyễn hơn nữa quan điểm "đối tác, đối tượng", một trong những sáng tạo trong đường lối bảo vệ Tổ quốc của Đảng ta trong tình hình mới. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo đúng tình hình; không để bị động bất ngờ, xử lý hiệu quả các tình huống, hóa giải các nguy cơ từ sớm, từ xa.

TP.HCM cần tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, đấu tranh kiên quyết làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình; phòng ngừa, vô hiệu hóa âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Chủ tịch nước lưu ý việc kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại; chú trọng công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Đặc biệt, TP.HCM cần làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phát huy vai trò MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, không ngừng chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh, toàn diện; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở…

Nhấn mạnh đến yêu cầu đặt người dân là trung tâm trong quá trình phát triển, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị TP.HCM tiếp tục phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. TP.HCM cũng cần phát huy tối đa lợi thế, vị thế, vị trí địa chính trị trong công tác đối ngoại, nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển kinh tế - xã hội và giao lưu quốc tế, nhất là các nước trong tiểu vùng sông Mê Kông, khu vực ASEAN và các đối tác lớn.