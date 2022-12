Hoa hậu Ban Mai kêu gọi quyên góp sách đổi tách cà phê tại Dinh Độc Lập

Ra mắt sáng chủ nhật hằng tuần từ cuối tháng 10 đến nay, hoạt động One book one coffee - Đổi sách lấy tách cà phê, nằm trong chuỗi chương trình Coffee tour in the City trước Bưu điện trung tâm Sài Gòn, thu hút đông đảo người dân thành phố lẫn du khách tham gia hưởng ứng.

Là đại sứ của dự án One book one coffee - Đổi sách lấy tách cà phê, mục tiêu của Ban Mai cùng đơn vị tổ chức - Coffeerary cho đợt trao sách vào cuối tháng 12.2022 này là xây dựng 5 tủ sách với 50.000 quyển sách cho trẻ em, thanh thiếu niên tại huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Và, tiếp theo chuỗi Coffee tour in the City, trong mục tiêu hướng đến cộng đồng yêu cà phê, tạo cơ hội để người dân TP.HCM có những trải nghiệm hoàn toàn miễn phí cũng như với mong muốn mùa lễ hội cuối năm của TP.HCM có thêm hoạt động, Coffeerary Exhibition tổ chức tại Dinh Độc Lập vào 2 ngày cuối tuần: 17, 18.12. Lần đầu tiên, người tham quan được uống cà phê miễn phí, tận mắt thấy cây cà phê (hơn 2.000 cây cà phê từ rẫy Lâm Đồng được đưa về Dinh Độc Lập tạo thành vườn cà phê xanh với không khí giáng sinh cùng nhiều góc trang trí mát mắt) nhưng không tốn tiền mua vé vào Dinh Độc Lập trong khu vực tổ chức sự kiện Coffeerary Exhibition.





Trong khuôn khổ của triển lãm, ấn bản Coffeerary ra mắt số đầu tiên (dự kiến phát hành 3 tháng/1 số); vòng chung kết và trao giải cuộc thi Coffeerary Home Brewing 2022 (dành cho người đam mê pha cà phê thủ công tại nhà bằng phương pháp Pour Over); trao giải góc cà phê thủ công tại nhà - Coffeerary Home Corners (cuộc thi ảnh dành cho người yêu thích pha cà phê thủ công tại nhà, giới thiệu những góc cà phê đẹp tới mọi người); trao giải thi thiết kế bao bì cà phê - Coffeerary Packaging Designs 2022 (sân chơi của các nhà rang, thương hiệu cà phê).

Và đặc biệt, hoạt động thu hút sự quan tâm của công chúng chính là quyên góp sách cho dự án One book one coffee cho trẻ em vùng cao cùng Miss Peace Vietnam 2022 - Hoa hậu Ban Mai. Ban Mai cho biết, hiện dự án đã quyên được gần 10.000 đầu sách và hơn 28 triệu đồng (qua ứng dụng Ví MoMo). Coffeerary cùng Hoa hậu Ban Mai vẫn còn thiếu hơn 40.000 đầu sách và khoảng 22 triệu đồng để hoàn thành dự án này. Vì thế, Hoa hậu Ban Mai hy vọng với sự tham gia và đóng góp của mọi người từ triển lãm, cũng như sau đó trong các chương trình giao lưu với sinh viên học sinh ở những trường đại học, THPT của mình, Ban Mai sẽ đạt được mục tiêu cho dự án này.