Hoa hậu Bảo Ngọc nhận học bổng của trường đại học top đầu ở Úc

Hoa hậu Bảo Ngọc khiến fan tự hào vì thành tích học tập đáng nể FBNV

Theo Hoa hậu Bảo Ngọc, học bổng này dành cho các bạn sinh viên xuất sắc theo học chương trình liên kết của Đại học Quốc tế (TP.HCM) và University of New South Wales (Úc). Chia sẻ với Thanh Niên, Hoa hậu Liên lục địa 2022 nói: "Khi vào đại học, Ngọc đã được trường Đại học Quốc tế trao học bổng bán phần cho sinh viên có điểm đầu vào xuất sắc thuộc top 10% của ngành Quản trị kinh doanh vào năm 2019 (học bổng có giá trị khoảng 56 triệu đồng). Năm 2021, Ngọc tiếp tục được trường University of New South Wales đề nghị mức học bổng 10.000 AUD (khoảng 166 triệu đồng) cho năm đầu và 15% học phí cho năm tiếp theo trong 2 năm học tập tại Úc".

Bảo Ngọc cho biết cô giành được học bổng này vào năm 2021 nhưng vì tập trung vào các cuộc thi nhan sắc nên bây giờ cô mới nhận được tin và thông báo đến mọi người FBNV

Hiện tại, Bảo Ngọc vẫn mong muốn hoàn thành trách nhiệm của mình trên cương vị Hoa hậu Liên lục địa 2022 nên cô chưa thể nhập học. "Vì muốn hoàn thành nhiệm kỳ và đảm bảo kết quả học tập cho nhiều dự định học tập hơn trong tương lai nên Ngọc đã xin bảo lưu dưới sự hỗ trợ của trường. Tuy nhiên, Ngọc sẽ sớm trở lại việc học trong năm nay vì không muốn những thành tích đã gặt hái trong việc học bị bỏ lỡ quá lâu và tiếp tục bổ sung hồ sơ để nộp vào các quỹ học bổng khác trong tương lai", chân dài gốc Cần Thơ chia sẻ.

Ngoài chiều cao 1,86m và nhan sắc xinh đẹp, Bảo Ngọc còn sở hữu thành tích học tập ấn tượng FBNV

Ngoài ra, vì có thành tích học tập tốt và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, Bảo Ngọc còn giành được học bổng từ những trường đại học của Canada, Pháp và Singapore. Cụ thể, người đẹp sinh năm 2001 nhận học bổng Canada-Asian Scholarships and Educational Exchanges for Development (khoảng 180 triệu đồng) cho học kỳ trao đổi. Theo Bảo Ngọc, học bổng này nằm trong chương trình tìm kiếm sinh viên đóng góp vào chương trình phát triển bền vững 2023 của chính phủ Canada phối hợp với Liên Hiệp Quốc. Ngoài ra, trong quá trình học tập, Bảo Ngọc cũng được tài trợ chi phí tham gia chương trình Venture Leader của quỹ Quest Ventures (Singapore) và khóa học mùa hè tại Trường EM Normandie (Pháp).

Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001 tại Cần Thơ, cô giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 và sau đó là Hoa hậu Liên lục địa 2022. Chiều cao nổi trội và thành tích học tập tốt của Bảo Ngọc luôn là điều khiến người hâm mộ của cô tự hào.