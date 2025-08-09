Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Hoa hậu Bảo Ngọc thi Miss World 2026

Hải Đức
Hải Đức
09/08/2025 07:32 GMT+7

Lê Nguyễn Bảo Ngọc, 24 tuổi, Miss Intercontinental 2022, chính thức đại diện VN tham dự cuộc thi Miss World lần thứ 73, dự kiến diễn ra vào năm sau. Thông tin này được đơn vị nắm bản quyền công bố vào chiều 8.8, khẳng định sự lựa chọn trực tiếp thay vì qua vòng tuyển chọn như các năm trước.

Sở hữu chiều cao 1,86 m cùng số đo ba vòng 87-63-98 cm, Bảo Ngọc được đánh giá cao về sắc vóc, khả năng trình diễn và có kinh nghiệm dày dạn trên các đấu trường nhan sắc. Ngoài ra, vào năm 21 tuổi, Bảo Ngọc đã đạt chứng chỉ IELTS 8.0 khi đang là sinh viên Khoa Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM. Đại diện công ty quản lý cho biết sự hội tụ của những yếu tố này là lý do Bảo Ngọc được tin tưởng, phù hợp với tiêu chí của Miss World.

Hoa hậu Bảo Ngọc thi Miss World 2026 - Ảnh 1.

Hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ về sự chuẩn bị cũng như quyết tâm của bản thân sau khi đón nhận nhiệm vụ mới

ẢNH: BTC

Bảo Ngọc không giấu được sự xúc động, bày tỏ quyết tâm: "Tôi sẽ nỗ lực, dùng hết khả năng và kinh nghiệm để có thể tỏa sáng, mang về niềm tự hào cho fan sắc đẹp VN". Cô cho biết sẽ dành hơn nửa năm tới để tập trung trau dồi các kỹ năng và phát triển dự án nhân ái, một trong những phần thi quan trọng nhất tại Miss World.

Trước đó, Bảo Ngọc từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 và xuất sắc đăng quang Miss Intercontinental 2022. Cô còn là thành viên tích cực của chương trình Gen Zero, hướng đến phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Trước Bảo Ngọc, đại diện gần nhất của VN tại Miss World là Huỳnh Trần Ý Nhi, vào top 40 chung cuộc hồi tháng 5 vừa qua.

Tin liên quan

Vì sao ca sĩ, diễn viên đi thi hoa hậu?

Vì sao ca sĩ, diễn viên đi thi hoa hậu?

Miss Grand Vietnam 2025 vừa khởi động, được khán giả quan tâm khi có sự xuất hiện của Lily Chen.

Con gái ‘xinh như hoa hậu’ của Hoàng Mập tham gia lớp Ươm mầm tài năng

Quê nghèo Xuân Lãnh rộn ràng cùng tân Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh

Khám phá thêm chủ đề

Hoa hậu ĐH Quốc Gia Tp.HCM Tỏa sáng Miss World
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận