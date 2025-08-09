Hoa hậu Bảo Ngọc thi Miss World 2026

Sở hữu chiều cao 1,86 m cùng số đo ba vòng 87-63-98 cm, Bảo Ngọc được đánh giá cao về sắc vóc, khả năng trình diễn và có kinh nghiệm dày dạn trên các đấu trường nhan sắc. Ngoài ra, vào năm 21 tuổi, Bảo Ngọc đã đạt chứng chỉ IELTS 8.0 khi đang là sinh viên Khoa Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM. Đại diện công ty quản lý cho biết sự hội tụ của những yếu tố này là lý do Bảo Ngọc được tin tưởng, phù hợp với tiêu chí của Miss World.

Hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ về sự chuẩn bị cũng như quyết tâm của bản thân sau khi đón nhận nhiệm vụ mới ẢNH: BTC

Bảo Ngọc không giấu được sự xúc động, bày tỏ quyết tâm: "Tôi sẽ nỗ lực, dùng hết khả năng và kinh nghiệm để có thể tỏa sáng, mang về niềm tự hào cho fan sắc đẹp VN". Cô cho biết sẽ dành hơn nửa năm tới để tập trung trau dồi các kỹ năng và phát triển dự án nhân ái, một trong những phần thi quan trọng nhất tại Miss World.

Trước đó, Bảo Ngọc từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 và xuất sắc đăng quang Miss Intercontinental 2022. Cô còn là thành viên tích cực của chương trình Gen Zero, hướng đến phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Trước Bảo Ngọc, đại diện gần nhất của VN tại Miss World là Huỳnh Trần Ý Nhi, vào top 40 chung cuộc hồi tháng 5 vừa qua.