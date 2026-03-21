Hoa hậu biết 4 thứ tiếng hóa 'nàng thơ' của nhà thiết kế Võ Việt Chung

Diệu Tú
Diệu Tú
21/03/2026 07:36 GMT+7

Vừa trở về Việt Nam, Hoa hậu Đại dương Nguyễn Thanh Thảo đảm nhận vị trí nàng thơ trong bộ sưu tập ‘Nét đẹp Á Đông’ của nhà thiết kế Võ Việt Chung.

Nàng hậu được Võ Việt Chung 'chọn mặt gửi vàng' là ai?

Nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa trình làng bộ sưu tập áo dài mang tên Nét đẹp Á Đông với điểm nhấn là những họa tiết hoa sen, chim khổng tước được xử lý từ kỹ thuật thêu tay và đính kết thủ công tinh xảo, mang hàm ý về sự may mắn, thịnh vượng.

Trong bộ sưu tập này, Hoa hậu Đại dương 2025 Nguyễn Thanh Thảo cùng Á hậu Huyền Trâm và Á hậu Diễm Châu hóa thân thành những “nàng thơ”, góp phần tôn vinh hình ảnh phụ nữ Việt trong đời sống hiện đại.

Lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa những giá trị di sản và nhịp sống mới, Võ Việt Chung khéo léo phác họa rõ nét chân dung người phụ nữ Việt: nền nã, mềm mại nhưng vẫn ẩn chứa nội lực và cá tính độc bản qua bộ sưu tập Nét đẹp Á Đông. Hoa hậu Đại dương Nguyễn Thanh Thảo cùng Á hậu Huyền Trâm và Á hậu Diễm Châu được nhà thiết kế tin tưởng, ‘chọn mặt gửi vàng’ làm nàng thơ trong bộ sưu tập lần này

Bộ sưu tập gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ nhờ kết hợp giữa hai dòng chất liệu cao cấp: lụa Việt và chirimen Nhật Bản, tạo nên nên độ bay bổng, mềm mại đồng thời mang đến chiều sâu thị giác đặc trưng trên bề mặt vải. Trên nền chất liệu này, kỹ thuật thêu tay và đính kết thủ công được xử lý công phu, thể hiện qua các họa tiết hoa sen, chim khổng tước. Các chi tiết này gửi gắm thông điệp sâu sắc về sự may mắn và thịnh vượng

Không chỉ nổi bật với những đường thêu và đính kết công phu, bộ sưu tập còn ghi dấu ở phần cổ áo được xử lý tinh tế. Sự giao thoa giữa cổ cao truyền thống và cổ tròn hiện đại, kết hợp các mảng màu đan xen, tạo nên diện mạo mới mẻ mà vẫn giữ trọn hồn cốt áo dài

Mỗi thiết kế trong bộ sưu tập Nét đẹp Á Đông là bản phối sắc màu đầy dụng công. Việc đan xen giữa những gam màu đỏ, hồng, tím, cam, vàng đồng và xanh giúp thần thái người mặc thêm rạng rỡ, đồng thời phản chiếu sự giao thoa giữa cá tính mạnh mẽ và nét mềm mại vốn có của phái đẹp

Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo lựa chọn búi tóc gọn, đội mấn cùng phụ kiện hoa tai đơn giản mang đến hình ảnh dịu dàng, nữ tính. Nhân dịp trở về Việt Nam, nàng hậu nhận lời trở thành nàng thơ trong bộ sưu tập, giúp Võ Việt Chung truyền tải nét đài các của các thiết kế ứng dụng kỹ thuật đính kết thủ công tinh xảo

Ngoài nhan sắc thanh tú, Nguyễn Thanh Thảo còn có trình độ học vấn tốt. Cô có thể nói lưu loát tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn... Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 hiện đang theo học ngành Marketing tại Bentley University (Mỹ)

Á hậu Huyền Trâm ghi dấu ấn trong thiết kế họa tiết hoa lá được xử lý tinh xảo, ôm trọn vóc dáng thanh mảnh

Trong khi đó, Á hậu Diễm Châu thu hút ánh nhìn với vẻ đẹp sắc sảo khi diện áo dài tông xanh trắng. Họa tiết chim khổng tước được xử lý tinh tế trở thành điểm nhấn nổi bật

Chia sẻ về linh hồn của bộ sưu tập, nhà thiết kế Võ Việt Chung bộc bạch: “Tôi luôn trăn trở về việc đưa áo dài đồng hành cùng người phụ nữ trong nhịp sống hiện tại, làm sao để giữ trọn tinh túy truyền thống nhưng không bao giờ tách biệt khỏi bối cảnh đương đại”

