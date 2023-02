Hoa hậu chuyển giới đẹp nhất Thái Lan kết hôn

Nong Poy đeo nhẫn cưới, xuất hiện tình tứ bên cạnh bạn trai doanh nhân FBNV

Truyền thông xứ chùa vàng tiết lộ Nong Poy dự kiến kết hôn với doanh nhân trẻ Oak Phakwa Hongyok vào ngày 1.3 tới. Chồng sắp cưới của mỹ nhân chuyển giới đẹp nhất Thái Lan là người thừa kế của Ar Jor - doanh nghiệp sở hữu chuỗi bảo tàng, nhà hàng, quán cà phê nổi tiếng ở Phuket. Thông tin về đám cưới của đôi trẻ được tiết lộ trên trang chính thức của Baan Ar Jor thuộc sở hữu của gia đình chú rể kèm với những hình ảnh ngọt ngào của hai nhân vật chính.

Hiện cặp đôi đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới lãng mạn. Mới đây, hình ảnh mỹ nhân 8X đeo thử vương miện vàng và loạt trang sức cổ được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Nhiều fan bày tỏ sự vui mừng khi người đẹp 37 tuổi tìm được hạnh phúc của đời mình và gửi lời chúc tốt đẹp đến sao nữ.



Đôi trẻ nhận được lời chúc phúc từ đông đảo người hâm mộ FBNV

Nong Poy đeo thử vương miện, trang sức vàng được cho là sẽ dùng trong đám cưới sắp tới Chụp màn hình

Nong Poy (tên thật: Treechada Petcharat) sinh năm 1986, cô được biết đến là diễn viên, người mẫu nổi tiếng tại Thái Lan. Người đẹp từng chia sẻ ngay từ nhỏ cô đã nhận ra cơ thể có điều bất thường và sống khổ sở trong hình hài một cậu bé. Năm 17 tuổi, Nong Poy quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật chuyển giới và cảm thấy như được tái sinh.

Cô trở nên nổi tiếng sau khi đăng quang Miss Tiffany 2004 và giành vương miện Miss International Queen (Hoa hậu chuyển giới quốc tế) cùng năm. Sao nữ được săn đón nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp, thanh thoát, toát lên vẻ ngọt ngào, nữ tính và được đánh giá là hoa hậu chuyển giới đẹp nhất xứ chùa vàng. Mỹ nhân 8X từng tham gia một số bộ phim: Spicy Beauty Queen of Bangkok 2, White Storm, From Vegas to Macau II, Insomnia Lover, Witch Doctor…

Trước khi gắn bó với bạn trai hiện tại, Nong Poy từng trải qua mối tình kéo dài khoảng 5 năm với golf thủ Warwick Wong, họ chia tay vì bất đồng quan điểm. Người đẹp sinh năm 1986 từng vướng nghi vấn hẹn hò Cổ Thiên Lạc khi xuất hiện cùng tài tử Hồng Kông trong bộ phim White Storm (2013). Tuy nhiên, cô nhanh chóng lên tiếng phủ nhận tin đồn.