Hoa hậu Đào Ái Nhi tích cực làm từ thiện sau khi đăng quang

Mới đây, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch biển Việt Nam 2022 đã tổ chức thăm và trao quà cho đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Khánh Thượng (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) với 200 phần quà, mỗi phần trị giá 200.000 đồng.

Đồng hành cùng chương trình, Hoa hậu Đào Ái Nhi cùng các người đẹp như diễn viên Kim Tuyến, người mẫu Trà My, Đào Thị Hà... đã di chuyển từ TP.HCM đến để chia sẻ, thăm hỏi và động viên người dân nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2021 tâm sự bản thân cô sinh ra trong nghèo khó, may mắn được thành công như hiện tại nên luôn muốn chia sẻ một phần may mắn của mình cho cộng đồng. Đến Nha Trang để cùng chung tay, góp sức với các hoạt động thiện nguyện là niềm vui của Đào Ái Nhi.

Trước đó, người đẹp quê Bạc Liêu từng hỗ trợ các bác sĩ và nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch Covid-19. Ngoài ra, cô cũng là người quyên góp cho chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên để chăm sóc, nuôi dưỡng cho những trẻ em mất cha mẹ vì Covid-19.





Hoa hậu 44 tuổi tâm sự hơn ai hết, người phải gánh chịu thiệt thòi nhiều nhất đó là những trẻ em mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ. "Các em phải gánh chịu nỗi đau cả về tinh thần lẫn vật chất mà không gì có thể đo đếm được", Đào Ái Nhi bộc bạch.

Bên cạnh chương trình thiện nguyện, Đào Ái Nhi và các người đẹp còn được thăm, quay hình ở nhiều danh thắng nổi tiếng. Đây được xem là hoạt động nhằm góp phần quảng bá, thu hút khách du lịch đến với Nha Trang (Khánh Hòa) sau thời gian ảnh hưởng do đại dịch.