Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mặc thanh lịch đi cổ vũ chồng

Tối 9.7, Lễ khai mạc Giải bóng đá công an, cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 diễn ra tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Chương trình thu hút với nhiều tiết mục văn nghệ được dàn dựng hoành tráng. Trong đó, sự hiện diện của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trên hàng ghế khách mời cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Nhan sắc của Đỗ Mỹ Linh ở tuổi 29 Ảnh: NVCC

Hoa hậu Việt Nam 2016 xuất hiện cùng mẹ chồng để cổ vũ ông xã là doanh nhân Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc tập đoàn T&T và anh chồng là doanh nhân Đỗ Quang Vinh, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Ngân hàng SHB, với tư cách đại diện nhà tài trợ của giải đấu. Nàng hậu 9X có mặt khá sớm tại sự kiện, cô diện thiết kế màu đen phong cách tối giản, kín đáo cùng kiểu trang điểm nhẹ nhàng, tóc buông xõa.

Đỗ Mỹ Linh dịu dàng, cùng mẹ chồng đi xem bóng đá Ảnh: NVCC

Trước khi chương trình bắt đầu, Đỗ Mỹ Linh dành thời gian chụp ảnh với người hâm mộ. Sau khi làm dâu nhà bầu Hiển, Đỗ Mỹ Linh ít hoạt động showbiz, thay vào đó, cô tham gia điều hành công việc của nhà chồng. Cô hiện là Phó chủ tịch một công ty thành viên trong tập đoàn T&T. Vừa qua, bộ ảnh gia đình của Hoa hậu Việt Nam 2016 cũng "gây sốt" mạng xã hội.

Võ Hạ Trâm và Đông Hùng tiếp tục có màn kết hợp ăn ý trên sân khấu Ảnh: NVCC

Ngoài ra, khán giả mãn nhãn với màn trình diễn trống hội kết hợp múa lân sư rồng mang đậm chất văn hóa Việt Nam với chủ đề Khát vọng tỏa sáng. Bên cạnh đó, hai ca sĩ Võ Hạ Trâm và Đông Hùng cũng mang đến không khí hào hùng với 3 tiết mục Đường chúng ta đi, Nối vòng tay lớn và Unstoppable. Sau đó, 4 chàng trai của nhóm OPlus khiến không khí thêm sôi động với bản mashup Tôi yêu bóng đá - The cup of life.

Chương trình văn nghệ khép lại sau hơn một tiếng, sau đó là trận đầu tiên của giải đấu giữa hai đội Công an nhân dân Việt Nam và Cảnh sát hoàng gia Thái Lan.