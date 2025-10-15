Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Hoa hậu Đỗ Thị Hà sắp 'lên xe hoa' với bạn trai thiếu gia

Minh Hy
Minh Hy
15/10/2025 12:38 GMT+7

Thông tin Hoa hậu Đỗ Thị Hà chuẩn bị 'về chung một nhà' với bạn trai doanh nhân sau thời gian tìm hiểu nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Mới đây, thông tin Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà chuẩn bị kết hôn với bạn trai thiếu gia khiến cộng đồng fan sắc đẹp chú ý. Theo đó, bạn trai của nàng hậu gốc Thanh Hóa là một doanh nhân trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản. Trái ngược với sự nổi tiếng của bạn gái, anh là người khá kín tiếng cũng như không thường xuyên chia sẻ hình ảnh, hoạt động trên mạng xã hội.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà sắp 'lên xe hoa' với bạn trai thiếu gia - Ảnh 1.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà hiếm khi chia sẻ về chuyện đời tư

Ảnh: FBNV

Theo nguồn tin thân cận của Thanh Niên, Đỗ Thị Hà và bạn trai làm đám hỏi tại tư gia nhà gái ở tỉnh Thanh Hóa. Bạn bè của nàng hậu sinh năm 2001 cũng đã nhận được thiệp mời.

Trước đó, thông tin Đỗ Thị Hà và bạn trai thiếu gia hẹn hò gây chú ý với khán giả. Các fan sắc đẹp cũng bắt gặp Hoa hậu Việt Nam 2020 thường xuyên đồng hành với người yêu trong những chuyến du lịch nước ngoài. Tuy nhiên, Đỗ Thị Hà từng cho biết cô không muốn chia sẻ quá nhiều về chuyện tình cảm cá nhân.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà sắp 'lên xe hoa' với bạn trai thiếu gia - Ảnh 2.

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, Đỗ Thị Hà còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh

Ảnh: FBNV

Hoa hậu Việt Nam 2020 tâm sự: "Tôi hiểu đời tư của người nổi tiếng đều được mọi người quan tâm. Nhưng quan điểm của tôi từ trước đến nay là những vấn đề liên quan đến gia đình, tình cảm thì tôi cũng ít khi chia sẻ trước công chúng vì muốn giữ điều đó cho riêng mình. Tôi là người nổi tiếng, phải chịu khá nhiều áp lực từ dư luận nên tôi không muốn những người xung quanh cũng bị áp lực tương tự. Thế nên, tôi muốn giữ một khoảng trời bình yên cho riêng mình".

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, cao 1,75m và số đo ba vòng 82-63-92. Mỹ nhân quê Thanh Hóa đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, sau đó dự thi Hoa hậu Thế giới 2021 và vào Top 13 chung cuộc.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, cô vừa hoạt động nghệ thuật, vừa kinh doanh. Trong một bài phỏng vấn năm 2021, Đỗ Thị Hà chia sẻ mẫu bạn trai lý tưởng của mình là một người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng phải biết thể hiện cử chỉ ấm áp, tạo cho cô cảm giác an toàn. 

Tin liên quan

Hoa hậu Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp cưới bạn trai thiếu gia?

Hoa hậu Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp cưới bạn trai thiếu gia?

Hoa hậu Đỗ Thị Hà hiểu rằng khán giả rất quan tâm đến chuyện đời tư của người nổi tiếng nhưng cô lại không muốn chia sẻ quá nhiều về điều này. Cô nghĩ khi có 'tin vui' chắc chắn mọi người sẽ biết.

Khám phá thêm chủ đề

Đỗ Thị Hà Hoa hậu Việt Nam Kết hôn bạn trai thiếu gia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận