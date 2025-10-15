Hoa hậu Đỗ Thị Hà sắp 'lên xe hoa' với bạn trai thiếu gia

Mới đây, thông tin Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà chuẩn bị kết hôn với bạn trai thiếu gia khiến cộng đồng fan sắc đẹp chú ý. Theo đó, bạn trai của nàng hậu gốc Thanh Hóa là một doanh nhân trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản. Trái ngược với sự nổi tiếng của bạn gái, anh là người khá kín tiếng cũng như không thường xuyên chia sẻ hình ảnh, hoạt động trên mạng xã hội.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà hiếm khi chia sẻ về chuyện đời tư Ảnh: FBNV

Theo nguồn tin thân cận của Thanh Niên, Đỗ Thị Hà và bạn trai làm đám hỏi tại tư gia nhà gái ở tỉnh Thanh Hóa. Bạn bè của nàng hậu sinh năm 2001 cũng đã nhận được thiệp mời.

Trước đó, thông tin Đỗ Thị Hà và bạn trai thiếu gia hẹn hò gây chú ý với khán giả. Các fan sắc đẹp cũng bắt gặp Hoa hậu Việt Nam 2020 thường xuyên đồng hành với người yêu trong những chuyến du lịch nước ngoài. Tuy nhiên, Đỗ Thị Hà từng cho biết cô không muốn chia sẻ quá nhiều về chuyện tình cảm cá nhân.

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, Đỗ Thị Hà còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh Ảnh: FBNV

Hoa hậu Việt Nam 2020 tâm sự: "Tôi hiểu đời tư của người nổi tiếng đều được mọi người quan tâm. Nhưng quan điểm của tôi từ trước đến nay là những vấn đề liên quan đến gia đình, tình cảm thì tôi cũng ít khi chia sẻ trước công chúng vì muốn giữ điều đó cho riêng mình. Tôi là người nổi tiếng, phải chịu khá nhiều áp lực từ dư luận nên tôi không muốn những người xung quanh cũng bị áp lực tương tự. Thế nên, tôi muốn giữ một khoảng trời bình yên cho riêng mình".

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, cao 1,75m và số đo ba vòng 82-63-92. Mỹ nhân quê Thanh Hóa đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, sau đó dự thi Hoa hậu Thế giới 2021 và vào Top 13 chung cuộc.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, cô vừa hoạt động nghệ thuật, vừa kinh doanh. Trong một bài phỏng vấn năm 2021, Đỗ Thị Hà chia sẻ mẫu bạn trai lý tưởng của mình là một người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng phải biết thể hiện cử chỉ ấm áp, tạo cho cô cảm giác an toàn.