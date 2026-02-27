Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu Kaitashi

Hoa hậu Nguyễn Phương Linh - Hình mẫu truyền cảm hứng cho lối sống khỏe

Sở hữu vẻ đẹp rạng rỡ cùng phong thái tự tin, nàng hậu luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực, tân Hoa hậu Du lịch Nguyễn Phương Linh đã được Kaitashi gửi gắm vai trò Đại sứ thương hiệu, trở thành gương mặt đại diện để lan tỏa lối sống khỏe của thương hiệu Kaitashi tới cộng đồng và xã hội.

Với lối sống xanh - lành mạnh của tân Hoa hậu Du lịch 2026, Kaitashi chính thức đẩy mạnh chiến dịch tiếp cận mọi tệp khách hàng cùng thông điệp "chủ động chăm sóc sức khỏe" tới mọi gia đình Việt:

Trẻ hóa thương hiệu, tiếp cận xu hướng : Là hình mẫu điển hình cho thế hệ Gen Z tài năng, Hoa hậu Nguyễn Phương Linh đóng vai trò là "mắt xích" quan trọng giúp Kaitashi kết nối sâu sắc với tệp khách hàng trẻ. Đây là cộng đồng đang có xu hướng ưu tiên chăm sóc sức khỏe chủ động và dành sự quan tâm đặc biệt cho bộ môn thể thao pickleball.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 chụp cùng ghế massage toàn thân Kaitashi

Kaitashi - Thương hiệu chăm sóc sức khỏe uy tín của người Việt

Sở hữu bề dày kinh nghiệm hơn 16 năm, Kaitashi đã khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường thiết bị chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Thông qua hệ thống showroom phủ sóng toàn quốc cùng chính sách hậu mãi chuyên nghiệp, thương hiệu đã trở thành điểm đến tin cậy, cung cấp giải pháp sống khỏe toàn diện cho hàng triệu hộ gia đình Việt.

Năng lực của Kaitashi còn được minh chứng rõ nét qua chuỗi giải thưởng danh giá như: Top 10 Thương hiệu - Nhãn hiệu nổi tiếng (2021), Top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam (2022) và danh hiệu Thương hiệu Vàng hai năm liên tiếp (2022 - 2023). Những cột mốc này không chỉ khẳng định chất lượng sản phẩm vượt trội mà còn là bảo chứng vững chắc cho niềm tin của khách hàng đối với hệ sinh thái Kaitashi.

Trong vai trò mới, Hoa hậu Nguyễn Phương Linh sẽ đồng hành cùng Kaitashi trong hành trình giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, từ thiết bị thư giãn đến tập luyện chuyên sâu:

Kaitashi Healthcare - Giải pháp toàn diện cho sức khỏe và vận động tại gia

Ghế massage Kaitashi : Gây ấn tượng với người tiêu dùng nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại, tập trung vào khả năng chăm sóc sức khỏe toàn diện và cá nhân hóa trải nghiệm. Sản phẩm đóng vai trò như một liệu pháp phục hồi năng lượng, hỗ trợ giảm căng thẳng và chăm sóc các vùng cơ trọng điểm một cách chuyên sâu. Với kiểu dáng hiện đại, thời thượng cùng đa dạng chế độ vận hành, đây được xem là lựa chọn tối ưu cho các gia đình đang tìm kiếm giải pháp bảo vệ sức khỏe an toàn và tiện nghi ngay tại nhà.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 chụp cùng ghế massage toàn thân Kaitashi

Kaitashi Pickleball - Hệ sinh thái thiết bị pickleball chuyên nghiệp

Không dừng lại ở các giải pháp chăm sóc sức khỏe tại gia, Kaitashi khẳng định tầm nhìn chiến lược khi tiên phong thúc đẩy phong trào pickleball tại Việt Nam. Thông qua hệ sinh thái Kaitashi Pickleball được đầu tư bài bản.

Hệ sinh thái thiết bị Pickleball Kaitashi

Vợt pickleball : Trọng tâm là các dòng vợt pickleball ứng dụng công nghệ ép nhiệt Gen 4 hiện đại, kết hợp bề mặt Carbon T700 nhám thô N02 giúp tối ưu hóa khả năng kiểm soát và tạo xoáy. Đặc biệt, cấu trúc lõi tổ ong Honeycomb PP không chỉ giúp hấp thụ rung chấn hiệu quả mà còn phân tán lực đều, đảm bảo sự ổn định và độ chính xác cao trong từng cú đánh.

Hợp tác cùng Hoa hậu Nguyễn Phương Linh, Kaitashi hiện thực hóa sứ mệnh đưa các giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động đến gần hơn với cộng đồng. Khám phá hệ sinh thái sản phẩm Kaitashi tại: