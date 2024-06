Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024 sẽ nhận được ô tô giá 3,5 tỉ đồng

Top 3 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021 khoe sắc trên thảm đỏ M.H

Chiều 26.6, buổi công bố lịch trình cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024 với sự tham gia của NSND Lê Khanh, siêu mẫu Xuân Lan, Hoa hậu Lý Kim Thảo, Á hậu Tuyết Mai, Á hậu Trần Thu...

Theo ban tổ chức, cuộc thi dự kiến tổ chức vòng sơ khảo toàn quốc vào tháng 7 và đêm chung kết diễn ra vào ngày 21.9. Trong đó, phần thưởng của Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt là 200 triệu đồng và 300 triệu đồng. Đồng thời, cả hai sẽ có cơ hội dự thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế và Hoa hậu Hoàn Cầu 2024. Đáng chú ý, phần thưởng năm nay của hoa hậu là một chiếc xe ô tô có giá khoảng 3,5 tỉ đồng cùng một suất thi quốc tế.

Ông Phạm Duy Khánh giữ vai trò trưởng ban tổ chức M.H

NSND Lê Khanh giữ vị trí trưởng ban giám khảo cuộc thi M.H

Chia sẻ với Thanh Niên về phần thưởng dành cho hoa hậu, Trưởng ban tổ chức ông Phạm Duy Khánh khẳng định: "Chiếc xe là độc quyền dành cho hoa hậu luôn chứ không phải chỉ trong khi đương nhiệm. Sau khi đăng quang, ban tổ chức trao luôn chiếc xe cho hoa hậu sử dụng và người đứng tên xe chính chủ là người chiến thắng. Ngoài ra, chúng ta cũng chưa biết có thêm những phần thưởng nào không vì đây mới chỉ là buổi công bố lịch trình cuộc thi. Biết đâu, sau đó có thêm nhiều nhà tài trợ và họ sẽ tặng cho hoa hậu phần thưởng về tiền mặt". Bên cạnh đó, ông Phạm Duy Khánh xin giữ kín thông tin về tên cuộc thi quốc tế mà người chiến thắng sẽ tham gia.

Siêu mẫu Xuân Lan gây bất ngờ khi chấm thi hoa hậu M,H

Mặt khác, trưởng ban tổ chức còn nhấn mạnh đây là một cuộc thi công tâm và có đủ kinh phí để tổ chức, vì vậy, ban tổ chức không chấp nhận việc mua giải thưởng. Ngoài ra, cuộc thi cũng có ban kiểm toán riêng để kiểm tra kết quả nhằm đảm bảo sự minh bạch.



Trong khi đó, siêu mẫu Xuân Lan cũng chia sẻ về lý do nhận lời làm giám khảo cuộc thi này. Cô nói: "Lý do tôi đồng ý là do lời mời của Phạm Duy Khánh, đây là một mối quan hệ thân tình mà tôi không tiện từ chối. Còn trong vài năm gần đây, tôi đã từ chối nhiều lời mời tham gia vào các cuộc thi, đào tạo người mẫu hay hoa hậu. Mọi người cũng yên tâm vì tôi là người công tâm và có cá tính rõ ràng. Tôi sẽ là một màu sắc khác bên cạnh những vị giám khảo còn lại".