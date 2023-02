Hoa hậu Hàn Quốc cùng chồng kém 18 tuổi đến TP.HCM sinh sống

Ham So Won (ngồi ngoài cùng bên phải) tại TP.HCM INSTAGRAM NV

Hôm 22.2, Ham So Won đăng tải video cô và ông xã Trần Hoa đang dùng bữa tối tại một nhà hàng ở TP.HCM. Cả hai cười nói vui vẻ, bày tỏ sự thích thú đối với các món ăn. Trong bài viết, người đẹp còn check in, đính hashtag về Việt Nam.

Theo Newsen (Hàn Quốc), trong vòng hơn 1 tháng trở lại đây, thông qua mạng xã hội, Ham So Won gây chú ý khi liên tục chia sẻ về cuộc sống của mình và chồng con tại TP.HCM.

Ham So Won thường xuyên chia sẻ ảnh cùng video ăn uống, đi siêu thị ở TP.HCM INSTAGRAM NV

Ngôi sao Hàn 7X thường xuyên dạo phố, đi siêu thị, tụ họp ăn uống và đi tiệc với bạn bè ở TP.HCM. Ngoài ra, cô còn livestream, chụp ảnh quảng cáo sản phẩm. Cách đây ít hôm, Ham So Won khéo khoe vóc dáng nóng bỏng khi đi thử đầm dạ hội tại một cửa hiệu thời trang.

Newsen cho biết gia đình Ham So Won sang Việt Nam vì con gái Hye Jeong đang học tiếng Anh tại đây. Đầu tháng 2.2023, nữ diễn viên cập nhật video chính thức chuyển đến sống ở TP.HCM. Cô cũng tiết lộ sẽ nghỉ ngơi 1 năm tại Việt Nam. "Hầu hết giá cả ở Việt Nam đều rẻ hơn ở Hàn Quốc, nhưng học phí thì lại đắt hơn", Ham So Won nhận xét sau thời gian ngắn sống tại TP.HCM.

Người đẹp đăng tải nhiều khoảnh khắc đời thường khi sống ở Việt Nam INSTAGRAM NV

Sinh năm 1976, Ham So Won gia nhập làng giải trí với danh hiệu Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997. Cô gây chú ý với vai Kim Hyun Hee trong Tình dục là chuyện nhỏ ra rạp năm 2002. Trước đó, bà mẹ một con tham gia phim The Hair Dresser, My Big Family. Ham So Won khá được yêu thích ở Trung Quốc và từng có khoảng thời gian làm ca sĩ.

Năm 2018, Ham So Won gây xôn xao khi kết hôn với ông xã người Trung Quốc Jin Hua (Trần Hoa) kém cô 18 tuổi. Trước khi về chung nhà, cả hai vấp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình và hứng chịu những lời mỉa mai, dị nghị từ công chúng. Vượt qua nhiều khó khăn, cặp đôi vẫn gắn bó bên nhau và có một bé gái tên Hye Jeong.

Ham So Won có đời tư thị phi INSTAGRAM NV

Ham So Won và ông xã kém 18 tuổi INSTAGRAM NV

Đầu năm 2021, Ham So Won bị khán giả tẩy chay vì scandal nói dối về đời tư và bịa đặt về gia cảnh của chồng khi tham gia chương trình Taste of Wife. Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ khi Ham So Won khoe khoang chồng là giám đốc một công ty quần áo lớn tại quê nhà. Tuy nhiên, nhiều bằng chứng sau đó chỉ ra Trần Hoa thực chất chỉ là một nhân viên bình thường. Anh thậm chí nhiều lần làm giả giấy tờ và thẩm mỹ sửa mặt để che giấu danh tính. Khi sự việc bị phanh phui, Ham So Won khóc lóc, bày tỏ ăn năn, quyết định rút khỏi show.

Dù vậy, sau 5 năm kết hôn, Trần Hoa và Ham So Won vẫn có cuộc sống khá thoải mái nhờ bất động sản tại Hàn Quốc. Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997 tuyên bố sở hữu hai căn hộ ở Seoul và ba căn hộ khác ở Uiwang (tỉnh Gyeonggi).