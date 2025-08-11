Hoa hậu Hàn Quốc vực dậy sau khi tiêu tan sự nghiệp vì lộ clip nóng

Hoa hậu Hàn Quốc Han Sung Joo đánh mất danh tiếng, sự nghiệp vì bê bối đời tư ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KOREABOO

Han Sung Joo từng được biết đến là nàng hậu tài sắc của xứ kim chi thập niên 1990. Theo Koreaboo, cô được biết đến sau khi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 1994 rồi nhanh chóng trở thành MC, phát thanh viên nổi tiếng, từng làm việc tại đài SBS và diễn viên của MBC. Năm 1999, cuộc đời của mỹ nhân họ Han bước sang một trang mới khi nàng hậu kết hôn với Chae Seung Seok, con trai út của Tập đoàn Aekyung. Tuy nhiên, cuộc sống làm dâu nhà tài phiệt của Han Sung Joo sớm kết thúc khi cô và bạn đời ly hôn chỉ sau 10 tháng về chung nhà. Trở lại cuộc sống độc thân, người đẹp rời SBS, tiếp tục phát triển sự nghiệp với tư cách là một ngôi sao truyền hình hoạt động tự do.

Đến tháng 12.2011, danh tiếng của Han Sung Joo sụp đổ sau khi cô bị lộ clip sex đồng thời vướng vào cuộc chiến pháp lý với bạn trai cũ người Mỹ gốc Đài Loan tên Christopher Hsu. Tháng 11.2012, tòa án đã đưa ra phán quyết có lợi cho nàng hậu này bằng cách bác bỏ các cáo buộc tấn công và những cáo buộc liên quan do Hsu đệ trình. Dẫu thắng ở cuộc chiến pháp lý, bê bối này cũng khiến sự nghiệp của mỹ nhân 7X tiêu tan, cô dừng hoạt động, lui về ở ẩn, tránh xa sự chú ý của truyền thông và công chúng.

Hoa hậu Hàn Quốc Han Sung Joo sau nhiều năm 'ở ẩn'

Hình ảnh của Han Sung Joo được cô đăng trên trang cá nhân gần đây ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Gần đây, Han Sung Joo gây chú ý với những bức ảnh mới được cô chia sẻ trên trang cá nhân. Loạt hình ảnh mới của hoa hậu 50 tuổi nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội xứ Hàn. Trong một bức ảnh, Hoa hậu Hàn Quốc 1994 xuất hiện với vẻ tươi tắn, rạng rỡ, vẻ ngoài giản dị, nhã nhặn. Cô chia sẻ lời nhắn tích cực: "Một ngày tuyệt vời trở nên hạnh phúc nhờ nụ cười!". Ở bài đăng khác, mỹ nhân nức tiếng một thời chia sẻ ảnh chụp cùng "nữ hoàng trượt băng" Kim Yuna tại một sự kiện, tiết lộ đây là hậu bối đáng ngưỡng mộ, tự hào của mình.

Sau khi hình ảnh mới của Han Sung Joo lan truyền, nhiều dân mạng tìm kiếm tài khoản cá nhân của cô, theo dõi những nội dung người đẹp chia sẻ, cập nhật cuộc sống hiện tại của nàng hậu 7X. Thậm chí, có dân mạng khơi lại bê bối trong quá khứ của cô. Một tài khoản gửi lời nhắn đến Han Sung Joo: "Ai cũng tìm kiếm sự gần gũi về thể xác và tình yêu thương về mặt cảm xúc. Chuyện của bạn chỉ bị công khai vì bạn nổi tiếng và đó hẳn là một trải nghiệm đau đớn đối với bạn. Cảm ơn bạn đã kiên trì và sống tốt. Hãy tiếp tục mạnh mẽ nhé!". Trước bình luận từ người này, Han thẳng thắn đáp lại: "Cảm ơn. Nhưng đôi khi sự ủng hộ đến từ hành động giả vờ không để ý và cứ thế bước tiếp".

Han Sung Joo (trái) và Kim Yuna trong một hoạt động gần đây ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những năm "ở ẩn", Han Sung Joo dành thời gian để học tập, trau dồi kiến thức và hoàn thiện bản thân. Koreaboo tiết lộ, nàng hậu này đã nhận bằng tiến sĩ tại Khoa Y tế cộng đồng, Đại học Dankook từ năm 2019. Kể từ đó, cô được cho là đã tập trung nghiên cứu về liệu pháp làm vườn cho bệnh nhân sa sút trí tuệ. Bên cạnh công việc, Han cũng dần cởi mở hơn trong việc kết nối với mọi người qua mạng xã hội. Người đẹp cập nhật trang cá nhân từ khoảng 2 năm nay, thường chia sẻ những video tích cực về cuộc sống thường ngày: du lịch, chơi thể thao, chăm sóc thú cưng…