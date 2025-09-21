H'Hen Niê sinh con đầu lòng ở tuổi 33

Kết hôn năm 2024 cùng chồng nhiếp ảnh gia Nguyễn Tuấn Khôi, H'Hen Niê vừa đón tin vui lớn khi sinh con gái đầu lòng vào sáng 20.9. Em bé được gọi bằng tên thân mật là Harley.

Vào lúc 1 giờ 29 phút sáng 20.9, sau 12 tiếng vượt cạn đầy kiên cường, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê vỡ òa hạnh phúc khi con gái đầu lòng cất tiếng khóc chào đời. Ở tuổi 33, nàng hậu chạm đến khoảnh khắc thiêng liêng nhất của đời người phụ nữ, giây phút trở thành người mẹ, trong vòng tay yêu thương và sự đồng hành trọn vẹn của chồng.

Hoa hậu H'Hen Niê đón con gái đầu lòng ở tuổi 33 Ảnh: NVCC

Nàng hậu chia sẻ sự ra đời của bé gái được đón nhận trong vòng tay yêu thương và niềm mong mỏi lớn lao từ ông bà và gia đình. Khoảnh khắc ấy không chỉ là sự khởi đầu của thiên chức làm mẹ, mà còn là một dấu ấn đặc biệt, khi con gái đến với thế giới trong sự chờ đợi và tình thương trọn vẹn của đại gia đình. Trong suốt hành trình mang thai, H'Hen Niê hoạt động rất năng nổ. Cô làm khách mời tại nhiều sự kiện, trình diễn thời trang, làm giám khảo và hoạt động xã hội. Sắp tới cô sẽ tạm hoãn các lịch trình làm việc, dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc con gái đầu lòng.

Hoa hậu H'Hen Niê đón con gái đầu lòng

Hành trình vượt cạn của nàng hậu luôn có sự đồng hành của ông xã, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi. Cả hai khoe giấy chứng nhận kết hôn vào dịp Valentine 2025, chính thức xác nhận rằng cô và Tuấn Khôi đã trở thành vợ chồng hợp pháp. Anh tận tình chăm sóc vợ và không kìm được giọt nước mắt xúc động khi con gái Harley cất tiếng khóc chào đời.