Hoa hậu Hồng Kông lộ khoảnh khắc hớ hênh trên sóng truyền hình

Hoàng Gia Văn gây bàn tán vì khoảnh khắc "lộ hàng" trên sóng truyền hình CHỤP MÀN HÌNH

Mới đây, Hoàng Gia Văn tham gia một chương trình của đài TVB. Cô xuất hiện trước ống kính với trang phục trẻ trung, nữ tính, tuy nhiên, chiếc chân váy ngắn bó sát khiến người đẹp lộ khoảnh khắc kém duyên. Cụ thể, ngồi trên chiếc ghế cao, chiếc chân váy quá ngắn đã vô tình "phản chủ", để lộ nội y trước khi sao nữ kịp đổi tư thế gác chân để che chắn. Dù hình ảnh nhạy cảm này chỉ xuất hiện vài giây nhưng đã nhanh chóng lọt vào mắt của nhiều khán giả và thu hút làn sóng bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội. Nhiều người chỉ trích Hoa hậu Hồng Kông 2019 vì hành động phản cảm, kém tinh tế trong khi số khác cho rằng cô nên lựa chọn trang phục kín đáo và lịch sự đồng thời chú ý hơn khi xuất hiện trước ống kính để tránh gặp sự cố gây xấu hổ. Cùng với đó, khán giả cũng chỉ trích nhà đài khi không chăm chút hình ảnh của nghệ sĩ xuất hiện trong chương trình, thiếu chỉn chu trong việc quay phim và kiểm duyệt hình ảnh trước khi lên sóng.



Chương trình Big City Shop của TVB liên tục bị người xem phàn nàn vì những khoảnh khắc kém duyên của các nhân vật nữ CHỤP MÀN HÌNH

Đặc biệt, không ít dân mạng bày tỏ sự chán nản trước khâu xử lý hình ảnh của TVB bởi đây không phải lần đầu tiên chương trình của nhà đài bị phàn nàn về chuyện nghệ sĩ ăn mặc hớ hênh. Trước đó, chương trình Big City Shop nhận “gạch đá” khi dàn nhân vật nữ xuất hiện trong những bộ váy ngắn cũn cỡn, không được che chắn cẩn thận từ đó để lộ nhiều khoảnh khắc nhạy cảm trên sóng truyền hình. Không ít khán giả chỉ trích TVB quá cẩu thả, dễ dãi trong kiểm soát hình ảnh lúc quay phim trong khi số khác nghi ngờ đây là một sự cố tình để chương trình được chú ý hơn. Trước phản ứng khó chịu từ khán giả, phía nhà đài vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Dù đăng quang Hoa hậu Hồng Kông 2019, Hoàng Gia Văn vẫn là tên tuổi mờ nhạt trong làng giải trí INSTAGRAM NV

Hoàng Gia Văn sinh năm 1993, cô trở nên nổi tiếng khi đăng quang Hoa hậu Hồng Kông 2019. Người đẹp gây ấn tượng với vóc dáng mảnh mai, gương mặt khả ái được nhận xét có nhiều nét giống Quách Khả Doanh nhưng kém sắc sảo hơn đàn chị. Việc giành vương miện Miss Hong Kong là bệ phóng tên tuổi của nhiều người đẹp khi họ có cơ hội gia nhập TVB và tiến vào làng giải trí xứ Cảng thơm. Tuy nhiên, Hoàng Gia Văn không có được cơ hội đổi đời như nhiều “người tiền nhiệm”. Cô trải qua một nhiệm kỳ nhạt nhòa khi không có bất kỳ hoạt động nổi bật nào và gần như bị lãng quên. Điều này một phần do sự trượt dốc của cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông cũng như TVB, một phần bị ảnh hưởng bởi tình hình chính trị bất ổn rồi dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Cùng với đó, Hoàng Gia Văn bị khui lại quá khứ “cắm sừng” người yêu, làm “kẻ thứ ba”. Dù đã lên tiếng giải thích, cô vẫn bị nhiều người quay lưng, hình ảnh tổn hại nghiêm trọng.

Hai năm qua, Hoàng Gia Văn chỉ đóng những vai phụ mờ nhạt trong các bộ phim: The Line Watchers, The Kwoks and What, Freedom Memories… Ngoài ra, cô có cơ hội xuất hiện trên một vài chương trình truyền hình và nhận quảng cáo trên mạng xã hội.