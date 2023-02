Hoa hậu Hương Giang khó chịu trước cách cư xử của người đẹp chuyển giới

Hương Giang thẳng thắn góp ý Huỳnh My vì thái độ bất hợp tác trong chương trình Chụp màn hình

Không chỉ gây tranh luận ở tập 1 khi được chọn vào top 20 cuộc thi, Huỳnh My còn khiến khán giả bàn tán về cách ứng xử trong tập 2. Trong lớp học kỹ năng master class, người đẹp tạo nhiều dáng khó hiểu với sản phẩm khiến "cô giáo" Hoàng Thùy ngao ngán. Nữ siêu mẫu và Dược sĩ Tiến còn liên tục nhắc nhở cô gấp rút thực hiện thử thách vì thời gian có hạn.

Tuy nhiên, Huỳnh My vẫn ung dung và mất nhiều thời gian trong chọn lựa sản phẩm. Thậm chí, các giám khảo nhiều lần nhắc nữ thí sinh đứng đúng vị trí chụp ảnh được yêu cầu. Trong khi đó, cô liên tục di chuyển khiến nhiếp ảnh gia khó tác nghiệp.

Chưa dừng lại ở đó, trong thử thách chụp ảnh cưới cùng đồng đội. Huỳnh My tiếp tục trở thành cái tên khiến Á hậu Thủy Tiên "đau đầu". Dù người đẹp ra sức động viên, yêu cầu thí sinh đến từ An Giang thay đổi biểu cảm và tương tác với "chú rể" Minh Kha, nhưng cô vẫn không hợp tác.

Biểu cảm khó hiểu cùng sự bất hợp tác của Huỳnh My trong tập 2 Miss International Queen Vietnam 2023 khiến giám khảo khó chịu

Quan sát quá trình thi đấu của Huỳnh My, Hoa hậu Hương Giang không khỏi khó chịu. Người đẹp thẳng thắn cho biết bức ảnh nhóm của đội Thủy Tiên dù an toàn nhưng "bị phá hỏng bởi biểu cảm của Huỳnh My". Đồng tình với Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, siêu mẫu Lukkade và Dược sĩ Tiến cũng tỏ ra khó hiểu trước cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của Huỳnh My.

Tại buổi đánh giá, Hương Giang đã lên tiếng "chỉnh đốn" thí sinh: "Em chụp ảnh cưới nhưng không cười trong khi Thủy Tiên ra sức nói rằng em phải cười lên. Nhưng em chỉ làm những cái mà em thích, em không quan tâm đến huấn luyện viên hay mọi người đang làm gì cả. Em thật khó hiểu. Tiên phải khó khăn lắm mới chọn được hình vì biểu cảm của em".



Trong vai trò bạn diễn trong thử thách, người mẫu Minh Kha cũng gửi lời góp ý đến đội Thủy Tiên. Anh nhắn nhủ: "Mong các bạn hãy nhiệt tình với bạn diễn để hoàn thành tốt phần thi. Có một số bạn hơi cứng đầu vì khi Tiên yêu cầu các bạn biểu cảm tốt hơn, tươi cười hơn nhưng các bạn không làm điều đó".

Người đẹp chuyển giới Huỳnh My (thứ hai từ trái sang) gây tranh cãi về thái độ ứng xử trong show Hương Giang BTC

Đáp lại nhận xét của ban giám khảo, thí sinh Huỳnh My không phản hồi. Phần thi của cô cũng trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng vì quá run nên người đẹp lúng túng không thể hiện được hết mình trong cuộc thi. Tuy nhiên, số khác cho rằng hành động của Huỳnh My thiếu chuyên nghiệp, họ đặt câu hỏi vì sao cô vào được vòng thi hiện tại.

Trước đó, Huỳnh My cũng từng gây tranh cãi khi có thái độ công kích và dành lời lẽ thiếu chuẩn mực đối với ban giám khảo khi bị loại trong mùa 1 của chương trình. Trở lại mùa thi năm nay, giám khảo nhận thấy cô đã có thay đổi và quyết định tạo cơ hội để nữ thí sinh sửa sai và lấy lại ấn tượng tích cực trong lòng khán giả.

Một số cư dân mạng để lại ý kiến: "Nể nhất là huấn luyện viên và ban giám khảo, tôi xem mà tức", "Xem mà bực thật, đã xác định đi thi lần nữa thì cố gắng sửa đổi đi", "Nhìn như bị ai ép đi thi vậy", "Nếu không thích thì nhường người khác thi đi, kỳ cục quá"...