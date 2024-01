Hoa hậu Hương Giang tiết lộ lý do ít xuất hiện cùng chồng Trung Quốc

Hoa hậu Hương Giang khoe nhan sắc xinh đẹp trong sự kiện của 2 nhà thiết kế Vungoc&Son FBNV

Tôi sốc khi đọc bình luận "bạo lực" dành cho Xuân Hạnh

* Xin chào Hoa hậu Hương Giang, chị có thể chia sẻ lý do vì sao ít xuất hiện tại các sự kiện dù vẫn được khán giả yêu mến trong suốt thời gian qua?

- Hoa hậu Hương Giang: Từ rất lâu tôi đã lựa chọn và cân nhắc các chương trình giải trí cũng như sự kiện văn hóa nghệ thuật để tham gia. Vì tôi xác định mình không phải là một nghệ sĩ mà chỉ là người yêu thích nghệ thuật, tuy nhiên, tôi vẫn ủng hộ các nhà thiết kế hoặc chương trình cảm thấy phù hợp. Ví dụ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là chương trình mà tôi rất yêu thích nên tôi luôn luôn nhận lời làm giám khảo bất cứ lúc nào mà tôi sắp xếp được thời gian. Còn lại, tôi vẫn tập trung vào gia đình và công việc kinh doanh.

* Dù không lấn sân sâu lĩnh vực giải trí nhưng chị vẫn là một người nổi tiếng. Chị có cảm thấy quá áp lực vì điều này?

- Cái gì cũng có hai chiều, khi mọi người biết đến mình thì các hoạt động của mình cũng dễ dàng và được mọi người yêu quý và dõi theo. Tôi luôn luôn biết ơn vì mình được nhận rất nhiều yêu thương của khán giả. Đổi lại, tôi cũng sống trong sự soi xét nên phải cẩn trọng trong lời nói hay bất cứ hành động nào và không chỉ trong thời gian đương nhiệm mà là cả cuộc đời của mình. Khi tôi tham gia thi hoa hậu, tôi chỉ mới 18-19 tuổi thôi nhưng tôi nghĩ việc mình "được" soi xét cũng giúp mình có những con đường đúng trong cuộc sống.

* Chị có thấy khán giả đang quá khắt khe với hoa hậu khi trong suốt thời gian vừa qua họ phải hứng chịu những chỉ trích nặng nề?

- Tôi thấy rất thương họ. Ví dụ, trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 mà tôi làm giám khảo, tôi cảm thấy bị sốc khi đọc những bình luận mang tính "bạo lực" đối với cô gái trẻ như Xuân Hạnh. Nhưng trong vòng 2-3 ngày sau lại có một luồng ý kiến trái ngược hoàn toàn, cho nên, nếu bất kỳ cô gái nào không bản lĩnh thì họ bị áp lực rất lớn. Vì họ không biết liệu rằng truyền thông có yêu mến mình hay không và truyền thông đó thật sự là ai bởi nó là thứ vô hình, trong khi áp lực của nó lại là hữu hình mà bất cứ ai cũng cảm nhận được.

Bạo lực mạng là một vấn đề khó để kiểm soát vì ngày trước chỉ có vài kênh để truyền thông còn bây giờ ai cũng có thể tự làm việc đó. Dù được tự do bày tỏ quan điểm nhưng các bạn trẻ cũng nên cẩn trọng trước "phím bấm" vì nó là lưỡi dao vô hình có thể hủy hoại một người. Ở Việt Nam thì chưa nhưng bạo lực mạng ở Hàn Quốc khiến nhiều người đi đến con đường cùng.

Hoa hậu đẹp nhất châu Á 2009 vẫn chưa nghĩ đến chuyện cho con đi thi hoa hậu

* Nhiều năm qua, mọi người vẫn quan niệm rằng thi hoa hậu để hẹn hò với đại gia. Quan điểm của chị như thế nào về chuyện này?

- Có nhiều bạn khi tham gia cuộc thi hoa hậu xong, họ được mở rộng thế giới của mình thay vì môi trường ở nhà, ở trường hoặc nơi làm việc. Từ đó, vòng trong bạn bè của họ được mở rộng hơn và có cơ hội gặp được những người thành đạt, sau đó tìm hiểu và kết hôn. Tôi thấy đó là chuyện bình thường. Hơn thế nữa, khi cuộc sống mở rộng thì nhu cầu về mặt vật chất cũng có thể tăng theo và đó cũng là chuyện bình thường chứ không có điều gì quá khắt khe cả.

* Nhiều ý kiến cho rằng hình ảnh của các hoa hậu đang bị thương mại hóa. Ý kiến của chị như thế nào?

- Danh hiệu hoa hậu có giá trị trong hai lĩnh vực đó là về các hoạt động cộng đồng và các hoạt động văn hóa giải trí nghệ thuật. Sự yêu mến và thu hút từ hoa hậu sẽ làm mọi người chú ý tới các hoạt động mà cô ấy thực hiện, giúp các công việc cộng đồng được lan tỏa. Về mặt giá trị thương mại, hoa hậu cũng giống như các KOL khác, họ có nhan sắc xinh đẹp, thông minh và có khả năng giao tiếp nên thu hút khán giả. Đó cũng là yếu tố giúp các nhãn hàng lựa chọn để kết hợp với hình ảnh thương mại, và hoa hậu cũng có thêm một cách tiếp cận gần gũi hơn với công chúng.

Chồng tôi không hứng thú với showbiz

* Chị có hai bé gái, nếu như sau này các con muốn thi hoa hậu, chị có ủng hộ không?

- Khi làm mẹ, lúc nào tôi cũng cảm thấy các con còn non dại. Sau nhiều năm chấm thi, tôi thấy các bạn trẻ quá giỏi nên tôi thấy con mình vẫn chưa đến tuổi để thi, các con còn ngây ngô lắm. Thật sự tôi chưa nghĩ đến chuyện này vì các con còn quá bé. Trong 2-3 năm nữa, tôi không biết xã hội thay đổi thế nào, chúng ta có thể thấy thời gian trước một năm chỉ có một hai cô hoa hậu nhưng bây giờ có nhiều cuộc thi khác nhau với những tiêu chí khác nhau. Tôi nghĩ việc nuôi dạy con là một hành trình dài nên dù cho thi hoa hậu hay cuộc thi khác, nó vẫn là điểm nhấn trong hành trình của con chứ không phải đích đến.

Hương Giang và gia đình chồng thường đi du lịch cùng nhau trong mỗi dịp tết

* Trong những sự kiện, hiếm khi nào thấy ông xã xuất hiện bên cạnh chị. Chị có thể chia sẻ thêm về lý do?

- Chồng của tôi không thích chụp ảnh, xuất hiện trước truyền thông, điều này thuộc về tính cách thôi chứ anh ấy vẫn đưa tôi đi sự kiện. Tôi rất tôn trọng sở thích này, cũng có những buổi tiệc của anh ấy mà tôi cũng không xuất hiện. Hai vợ chồng lựa chọn cái nào phù hợp còn ông xã của tôi không hứng thú với showbiz.

* Bí quyết nào để chị "giữ lửa" được cho mái ấm của mình vì có nhiều người nghĩ rằng hôn nhân trong showbiz dễ tan vỡ?

- Tôi nghĩ không phải do showbiz đâu mà bất cứ ngành nghề nào cũng thế. Đối với tôi, tôi rất ủng hộ quan điểm ly hôn. Đó là điều văn minh của nhân loại, vì mọi người có thể tự do lựa chọn người chung sống với mình. Tôi nghĩ mọi người cũng đừng nghĩ rằng nghệ sĩ thường hay ly hôn vì đó cách giải quyết văn minh. Tuy nhiên, ai cũng mong muốn có gia đình hạnh phúc, tìm được người phù hợp với quan điểm sống thì đó là điều may mắn.

* Mỗi dịp tết đến xuân về, gia đình của Hương Giang có kế hoạch gì đặc biệt?

- Hiện tại, ông bà nội đang ở Việt Nam nên nếu cả hai ở đến Tết Nguyên đán thì gia đình đi du lịch ở gần thành phố. Còn nếu ông bà về đảo Hải Nam (Trung Quốc), nơi đó khá ấm và có biển thì thông thường chúng tôi sẽ đi du lịch biển.

* Cảm ơn những chia sẻ của Hoa hậu Hương Giang!