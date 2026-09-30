Hoa hậu Khánh Vân: 'Chồng tôi làm hết việc nhà'

Hoa hậu Khánh Vân làm giám khảo Vietnam GenNext - Era 2 Fashion

Ngày 29.9, sự kiện Vietnam GenNext - Era 2 Fashion diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của nhiều khách mời nổi tiếng như siêu mẫu Thanh Hằng, Hoa hậu Khánh Vân, MC Thanh Thanh Huyền, Á hậu Miss Cosmo 2024 Mook Karnruethai Tassabut, nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn...

Hoa hậu Khánh Vân hạnh phúc sau 2 năm kết hôn với nhiếp ảnh gia Nguyễn Long ẢNH: HỒNG PHÚC

Đây là mùa thứ hai của chương trình do đạo diễn Long Kan tổ chức, quy tụ các sinh viên và nhà thiết kế trẻ. Sự kiện trao nhiều giải thưởng, trong đó có Top 5 Nhà thiết kế xuất sắc nhất và giải thưởng lớn trị giá hơn 200 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều hạng mục khác.

Trước đó, Hoa hậu Khánh Vân từng tham gia mùa đầu tiên với vai trò khách mời. Người đẹp cho biết cô ấn tượng với các bộ sưu tập và đánh giá cao sự sáng tạo của nhà thiết kế trẻ Việt Nam. Năm nay, cô trở lại chương trình với vai trò thành viên Hội đồng giám khảo. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 cho biết cô cảm thấy vinh dự khi được đạo diễn Long Kan tin tưởng giao trọng trách này.

Bên cạnh những chia sẻ về chương trình, Khánh Vân cũng tiết lộ về cuộc sống gia đình. Sau 2 năm về chung một nhà, nhiếp ảnh gia Nguyễn Long thường xuyên hỗ trợ và đồng hành với bà xã trong các hoạt động nghệ thuật.

Khi nói về việc phân chia công việc gia đình, Khánh Vân cho biết cô tập trung vào sự nghiệp, trong khi đó phần lớn việc nhà do chồng đảm nhận. Người đẹp tâm sự cô cảm thấy may mắn khi Nguyễn Long luôn sẵn sàng chia sẻ và gánh vác công việc gia đình cùng vợ.