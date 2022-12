Hoa hậu Khánh Vân nhảy với đèn LED, mở màn show thời trang Brave heart

Phần xuất hiện của Khánh Vân cùng dàn vũ công sử dụng hiệu ứng đèn LED gây bất ngờ cho khán giả tham dự Brave heart Fashion show 2022. Kết thúc bài nhảy là phần catwalk của nàng hậu trên sàn diễn do cô sáng lập và tổ chức.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 gửi lời cảm ơn đến các khách mời, các nhà tài trợ và khán giả. Cô tâm sự: “Tôi mong muốn khi những người mẫu, người đẹp tham gia chương trình, các bạn sẽ là những người đẹp nhất, lộng lẫy nhất và đây chính là nơi để tất cả mọi người cùng tỏa sáng".

Siêu mẫu Lan Khuê làm “nàng thơ" Goddess cho NTK Hoàng Hải

Brave heart Fashion show mùa đầu tiên có sự tham gia của 4 nhà thiết kế Hoàng Hải, Phương Hồ, Đặng Trọng Minh Châu và Brian Võ. Mở màn cho sàn runway là NTK Hoàng Hải với bộ sưu tập Goddess.

Miss World Vietnam 2015, Siêu mẫu Lan Khuê đảm nhận vai trò vedette cho bộ sưu tập Goddess của NTK Hoàng Hải.

Lấy cảm hứng từ những câu chuyện thần thoại Hy Lạp cổ đại, Hoàng Hải tạo nên những bộ đầm dạ hội lộng lẫy, tôn vinh vóc dáng người mặc mang những dấu ấn đặc trưng của thương hiệu.

BST Goddess - Nữ thần đã mang đến nhiều cảm xúc dành cho khán giả khi được nhà mốt vận dụng kết hợp xử lí chất liệu cùng khả năng đính kết tinh tế và tỉ mỉ.

NTK Phương Hồ và BST “Be Unique - khác biệt để đặc biệt”

Phương Hồ mang đến thông điệp tự do thể hiện cá tính bản thân: “Mỗi đứa trẻ đều có quyền thể hiện cá tính và ước mơ của mình, được nuôi dưỡng và lớn lên, phát triển theo ước mơ của các con chứ không phải là ước mơ dang dở của bố mẹ hoặc hình mẫu của một ai khác”.

BST Be Unique sử dụng chất liệu chính là tafta và nhung nhám trên hai tông màu chủ đạo là đen và hồng sen. Các thiết kế được mix match phụ kiện, kết đính thủ công các hạt đá, hạt màu... lấp lánh tạo nên những phiên bản mới mẻ cho các bạn nhỏ trong mùa lễ hội cuối năm.





Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu Lý Kim Thảo đảm nhiệm vai trò first face và Supermodel International 2022 Bùi Quỳnh Hoa diễn vedette cho BST của NTK Phương Hồ. Thời gian qua, Bùi Quỳnh Hoa liên tục tạo nhiều dấu ấn với khán giả khi xuất hiện ở hàng loạt show diễn lớn và các chương trình truyền hình thực tế.

NTK Đặng Trọng Minh Châu và BST “Destiny"

Là nhà thiết kế áo dài duy nhất tại show thời trang Brave heart, NTK Minh Châu mang đến những mẫu áo dài mới nhất nằm trong bộ sưu tập Destiny.

Nếu ai theo dõi hành trình làm nghề của Minh Châu đều nhận ra rằng, thiết kế áo dài là định mệnh, là nơi Minh Châu vốn dĩ thuộc về. Ở đó, nhà thiết kế được dịp hết mình với công việc sáng tạo, thỏa niềm mong ước mang tà áo truyền thống của dân tộc đến gần hơn với người trẻ.

BST Destiny gồm ba màu chủ đạo: đen, xanh, vàng. Những mẫu áo dài đen được đính kết đẹp mắt hình ảnh hoa cúc, tia sáng… là biểu trưng cho sự giao thoa giữa ngày và đêm, truyền thống và hiện đại.

Với thông điệp Ánh sáng ở cuối đường hầm, NTK hi vọng rằng tà áo dài nằm trong bộ sưu tập Destiny sẽ đến gần với phái đẹp, đặc biệt là những cô gái bản lĩnh, dám làm chủ cuộc sống, làm chủ vận mệnh cuộc đời.

BST áo dài của Minh Châu được trình diễn bởi những gương mặt kỳ cựu trong làng mốt và giới beauty queen: Hương Ly - Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Miss World Vietnam 2016 Diệu Ngọc và Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân chính là vedette đặc biệt của NTK Minh Châu.

Heart of light của NTK Brian Võ và lời chúc may mắn dành cho Ngọc Châu

​​​​Cực quang là một hiện tượng quang học thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm, được hình thành do bức xạ từ trường tạo thành những vệt sáng nhiều màu sắc. Đây là hiện tượng hiếm gặp nhưng vô cùng đẹp mắt, đó cũng là cảm hứng để NTK Brian Võ đặt trọn tâm huyết cho bộ sưu tập mang tên Heart of light - Trái tim của ánh sáng, đại diện cho những hy vọng, ước mơ và niềm tin mãnh liệt.

BST với hai sắc màu chủ đạo là xanh lá và xanh dương - những sắc màu đặc trưng của hiện tượng cực quang, NTK Brian Võ phối màu trong những thiết kế lộng lẫy của mình bằng nhiều kiểu dáng và đường cắt xẻ khác nhau.

Hình ảnh của Hoa hậu Ngọc Châu chính là lời chúc của NTK Brian Võ và Hoa hậu Khánh Vân, Brave heart Fashion show qua hình ảnh "hóa bướm" ở phần cuối show. Những người yêu mến Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 ví cô chính là nguồn sáng và năng lượng mạnh mẽ của cực quang - cô sẽ mang tin vui từ Miss Universe 2022 về Việt Nam.

Bên cạnh 4 bộ sưu tập, Brave heart Fashion show còn có phần âm nhạc thăng hoa với sự tham gia của các ca sĩ Roy Nguyễn, Orange và rapper Dế Choắt. Hoa hậu Khánh Vân và ê kíp cũng trao giải thưởng Queen of the night cho Á hậu Hoàng Thùy và King of the night cho doanh nhân Quốc Nam.



Ảnh: Edi Lương team