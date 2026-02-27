Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hoa hậu Khánh Vân: Tôi đưa chồng vào sự nghiệp của mình
Hoa hậu Khánh Vân: Tôi đưa chồng vào sự nghiệp của mình

27/02/2026 08:00 GMT+7

Sau hai năm kết hôn, Khánh Vân thấy mình may mắn khi có người bạn đời cùng tần số, luôn thấu hiểu và đồng hành. Với cô, hôn nhân không chỉ là gắn bó mà còn là hành trình trưởng thành, tiếp thêm động lực để cả hai tự tin theo đuổi ước mơ.

Khánh Vân chia sẻ chuyện làm vợ: Tôi là người giữ tiền trong nhà - Ảnh 1.

Khánh Vân có tổ ấm viên mãn bên chồng là nhiếp ảnh gia Nguyễn Long

Ảnh: H.D

Trong cuộc trò chuyện đầu xuân tại Báo Thanh NiênHoa hậu Khánh Vân có dịp nhìn lại năm 2025 với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Nàng hậu thẳng thắn chia sẻ về những trải nghiệm, các chuyến đi cũng như những bài học trưởng thành trong hành trình hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh đó, người đẹp 9X chọn quay trở lại học tập để trau dồi thêm kiến thức về ngoại ngữ.

Khánh Vân tiết lộ chuyện làm vợ sau 2 năm kết hôn với chồng nhiếp ảnh gia

Hoa hậu Khánh Vân: Chồng không chiều chuộng, tôi bắt cũng phải chiều

Bên cạnh câu chuyện nghề, cô cũng tiết lộ thêm về cuộc sống, những thay đổi trong vai trò làm vợ sau hai năm kết hôn cùng nhiếp ảnh gia Nguyễn Long. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 cho biết hôn nhân giúp cô học cách lắng nghe, thấu hiểu và dung hòa cảm xúc, đồng thời trân trọng hơn sự đồng hành của người bạn đời "cùng tần số" trong cả công việc lẫn cuộc sống.

"Thường mọi người nói khi lập gia đình sẽ không thể toàn tâm toàn ý cho công việc, sự nghiệp. Thay vì như vậy, tôi quyết định đưa chồng vào sự nghiệp của mình luôn. Nghĩa là bình thường, chồng tôi là người sống hướng nội, mỗi lần thấy máy quay sẽ chạy trốn nhưng sau đó tôi bắt anh lên hình mỗi ngày. Chồng cũng cố gắng vì tôi", Khánh Vân tâm sự.


