Hoa hậu Kỳ Duyên ra sao sau khi đóng phim hơn 300 tỉ của Trấn Thành?

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên có mặt tại Bắc Ninh để tham gia cúng khai máy cho phim điện ảnh Chị chị em em 3. Sau thành công với vai diễn Karen trong Bộ tứ báo thủ (đạo diễn Trấn Thành, đạt hơn 332 tỉ đồng), lần tái xuất màn ảnh rộng này của người đẹp sinh năm 1996 được nhiều người quan tâm.

Hoa hậu Kỳ Duyên cùng nhà sản xuất Will Vũ trong buổi cúng khai máy phim điện ảnh Chị chị em em 3 tại Bắc Ninh. Đây cũng là bối cảnh chính của dự án này Ảnh: NSX

Chia sẻ về vai diễn mới, Kỳ Duyên cho biết bản thân có nhiều cảm xúc, không giấu được sự hồi hộp trong ngày khai máy Chị chị em em 3. Cô hy vọng sẽ nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả khi phim chính thức ra rạp vào cuối năm 2026.

“Tôi phải cố gắng để thực sự xứng đáng cho lần trở lại sau 2 năm này. Cảm ơn đạo diễn, các anh chị sản xuất của phim đã tin tưởng giao cho tôi trọng trách này”, Hoa hậu Việt Nam 2014 bày tỏ.

Kỳ Duyên tiếp nối Minh Hằng, Ngọc Trinh trong 'Chị chị em em 3'

Lấy bối cảnh chính ở Bắc Ninh, nhà sản xuất Will Vũ cho biết sẽ có một biểu tượng văn hóa dân gian Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh rộng. Cụ thể, Chị chị em em 3 xoay quanh nhân vật chính là Thị Mầu, khai thác khía cạnh phụ nữ xưa cùng câu chuyện tình yêu ở một góc nhìn khác.

“Cũng giống 2 phần trước, tôi hy vọng phim sẽ mang đến cho khán giả góc nhìn mới mẻ về hình ảnh người phụ nữ. Mong rằng khán giả sẽ yêu thích khi được trải nghiệm một tác phẩm mới và táo bạo”, đại diện nhà sản xuất cho biết.

Sự trở lại của hoa hậu sinh năm 1996 sau thành công của phim trăm tỉ Bộ tứ báo thủ khiến khán giả tò mò Ảnh: NSX

Về sự góp mặt của Kỳ Duyên trong tác phẩm này, nhà sản xuất chưa hé lộ nàng hậu sẽ đảm nhận vai diễn nào trong phim. Tuy nhiên Will Vũ cho biết dự án sẽ còn có sự góp mặt của những tên tuổi đình đám, được hé lộ trong thời gian tới.

“Để tìm được dàn diễn viên này, tôi và đạo diễn, ê kíp đã tuyển chọn suốt nhiều tháng trời ròng rã. Mong rằng với những tâm huyết của mình, đoàn phim sẽ để lại được dấu ấn đối với khán giả yêu điện ảnh Việt Nam, đặc biệt là khán giả yêu thích vũ trụ Chị chị em em”, Will Vũ nói.

Được biết, sau buổi cúng khai máy, đoàn phim sẽ thực hiện những cảnh quay đầu tiên ở Bắc Ninh. Việc đưa một ê kíp hơn 120 con người đến địa điểm này là một điều không hề dễ dàng cho nhà sản xuất. “Các anh em trong ê kíp, từ khâu nhỏ nhất đến khâu lớn nhất đều đang rất hào hứng và đầy năng lượng cho dự án lần này”, nhà sản xuất cho hay.

Chị chị em em là chuỗi tác phẩm khai thác đề tài nữ quyền và những khát khao, tham vọng, được thể hiện qua các mối quan hệ phức tạp. Ngay từ thời điểm ra mắt phần đầu tiên, bộ phim đã nhận được sự quan tâm của khán giả khi quy tụ 2 diễn chính là Thanh Hằng - Chi Pu. Ở phần 2, cuộc đối đầu giữa Minh Hằng - Ngọc Trinh cũng để lại nhiều bất ngờ cho người xem.

“Nếu ai hỏi khó khăn của tôi là gì, có lẽ là việc sau 2 phần đầu tiên, tôi phải tìm hướng đi để khoác áo mới cho những hình ảnh, sự kiện đã quen thuộc với khán giả. Đồng thời, tôi cũng phải cân bằng các yếu tố về văn hóa lịch sử, truyền thống...”, phía nhà sản xuất bày tỏ.