Hoa hậu Lan Anh: 20 năm sống ở Mỹ, tôi vẫn luôn là cô gái Việt Nam

Lan Anh nhận được sự ủng hộ từ fan sắc đẹp trong nước sau khi đăng quang Miss Earth Vietnam 2023 và chuẩn bị "chinh chiến" tại Hoa hậu Trái đất 2023 MEVN

Đỗ Thị Lan Anh sinh năm 1997 tại TP.HCM. Khi mới 1 tuổi, người đẹp theo gia đình sang Ba Lan sinh sống rồi chuyển tới Mỹ lúc lên 6 tuổi. Cô tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại trường California State University - Fullerton (Mỹ). Nàng hậu nói được 4 thứ tiếng: Việt, Anh, Tây Ban Nha, Hàn Quốc; có sở trường múa đương đại và diễn kịch. Người đẹp khởi nghiệp với một công ty mỹ phẩm ở tuổi 24 nhưng tạm dừng kinh doanh khi có kế hoạch về Việt Nam sinh sống. Tháng 10.2023, Lan Anh đăng quang Miss Earth Vietnam 2023, gây ấn tượng với sắc vóc cuốn hút, tư duy nhạy bén và tiếng Anh trôi chảy. Cô chuẩn bị tham gia Hoa hậu Trái đất 2023 diễn ra tại Việt Nam từ cuối tháng 11 này.

Mới đây, người đẹp đã chia sẻ với Thanh Niên về cuộc sống sau đăng quang cũng như những dự định ấp ủ trong nhiệm kỳ của mình.

Tôi luôn muốn là chính mình

Trở về Việt Nam sau 20 năm sống tại Mỹ, Lan Anh quyết định thi hoa hậu và xuất sắc đăng quang Miss Earth Vietnam 2023 NVCC

* Chào Lan Anh! Vì sao đang ở Mỹ, bạn lại quyết định trở về Việt Nam và bắt đầu lại từ đầu?

- Hoa hậu Lan Anh: Đối với tôi, cơ hội trong cuộc sống phải do chính mình tạo ra. Việc trở về Việt Nam cũng là một cơ hội mà từ đó tôi có thể mở ra cánh cửa mới cho mình. Tôi nghĩ bản thân sẽ luôn luôn phát triển, học tập được từ xung quanh. Ông bà mình cũng đã dạy: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Chính kinh nghiệm và trải nghiệm sống sẽ là hành trang vững chắc cho tôi trong tương lai.

Bố mẹ tôi lúc đó cũng rất lo lắng vì tôi là con gái, bố mẹ cũng sẽ không ở gần được để có thể chăm sóc như trước. Bố mẹ cũng buồn và nói tôi nên suy nghĩ lại để có thể đưa ra quyết định hợp lý nhất.

* Lúc mới về Việt Nam bạn đã có ý định thi hoa hậu chưa?

- Vì sinh sống ở Mỹ, tôi không có thời gian, trải nghiệm như những bạn cùng trang lứa khác tại Việt Nam. Lúc về, tôi muốn học hỏi, tìm hiểu về văn hóa, truyền thống, kinh tế của Việt Nam trước nên chưa có ý định đi thi. Sau đó, tôi quyết định mình cần phải tham gia dự án, hoạt động nào đó có thể sớm hòa nhập văn hóa, mọi thứ ở đây và học hỏi được nhanh hơn. Lúc ấy, tôi mới tìm kiếm cơ hội. Rồi tôi được gia đình bạn bè chia sẻ thông tin Miss Earth Vietnam 2023 tổ chức, khuyên tôi thử thi hoa hậu đi. Thực ra, hồi xưa mọi người cũng nói nhiều về vấn đề này nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tham gia lĩnh vực sắc đẹp. Ban đầu, mọi thứ mới chỉ là ý tưởng trong đầu thôi.

* Khi đoạt giải, gia đình Lan Anh phản ứng thế nào?

- Lúc tôi đi thi, bố mẹ cũng muốn về Việt Nam để xem con gái thi. Nhưng tôi có nói với bố mẹ rằng họ đang có công việc, gia đình bên đó, còn tôi đi thi với tâm thế không biết kết quả ra sao, nên mọi người có thể xem qua livestream. Sau khi thấy con gái đăng quang qua màn hình, bố mẹ gọi điện ngay lập tức nhưng khi ấy tôi đang trên sân khấu không thể nghe được. Bố mẹ rất vui, hạnh phúc và tự hào về tôi.

Người đẹp 26 tuổi chia sẻ cuộc sống sau đăng quang có nhiều điều mới mẻ song cô luôn muốn được là chính mình FBNV

* Cuộc sống của bạn thay đổi như thế nào sau khi giành danh hiệu hoa hậu?

- Cuộc sống của tôi sau khi trở thành Hoa hậu Lan Anh so với Lan Anh trước kia có rất nhiều điều mới lạ, nhiều thay đổi. Tôi vẫn chưa quen với lịch trình thực hiện các dự án môi trường, cộng đồng cũng như tập luyện chuẩn bị thi Miss Earth 2023. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào lĩnh vực sắc đẹp nên còn nhiều thứ thấy bỡ ngỡ. May mắn tôi đón nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ gia đình, khán giả, đặc biệt là các bạn trên các diễn đàn sắc đẹp lớn tại Việt Nam. Đó là động lực vô cùng to lớn giúp tôi thêm nỗ lực và quyết tâm thể hiện bản thân thật tốt tại Miss Earth 2023.

* Về phong cách cá nhân, bạn có phải bỏ qua những điều mà trước đây mình vẫn làm để giữ hình ảnh khi là người của công chúng?

- Tôi luôn muốn là chính mình, là con người chân thật nhất nên bây giờ tôi không phải thay đổi nhiều khi đứng trước mọi người. Có thể tôi trau dồi thêm về phong thái giao tiếp, thuyết trình trước khán giả. Tôi cố gắng làm sao để mọi người có thể hiểu được ý tưởng, suy nghĩ của mình còn tính cách của tôi vẫn vậy.

Hình ảnh giản dị đời thường của Hoa hậu Lan Anh NVCC

* Lan Anh làm gì với số tiền thưởng cho danh hiệu hoa hậu?

- Sau khi đăng quang Miss Earth Vietnam, tôi muốn dùng toàn bộ tiền thưởng để xây dựng một dự án tâm huyết về môi trường. Tôi đang làm việc cùng công ty quản lý để tìm hiểu kỹ hơn về môi trường ở Việt Nam từ đó có thể tạo ra một dự án nào đó giúp ích cho cộng đồng, cho thiên nhiên một cách hiệu quả nhất.

* Mỗi năm Việt Nam có hơn chục hoa hậu đăng quang nhưng không phải ai cũng tạo được dấu ấn riêng và được công chúng đón nhận, yêu mến. Bạn có áp lực về một nhiệm kỳ nhạt nhòa, không tạo được dấu ấn?

- Tôi luôn muốn trở thành một phiên bản tốt nhất của bản thân. Trong nhiệm kỳ của mình, tôi hy vọng có thể làm tốt nhất để có thể trau dồi kiến thức, hành động và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường. Tôi muốn truyền tải được nhiều điều tích cực nhất chứ không phải cố gắng ảnh hưởng đến nhiều người nhất.

Luôn ghi nhớ mình là con gái Việt Nam

Lan Anh thừa nhận vốn tiếng Việt của cô còn nhiều hạn chế và người đẹp đang nỗ lực trau dồi, cải thiện điều đó MEVN

* Sau nhiều năm mới trở về nước, bạn có gặp cú sốc văn hóa cũng như những khó khăn ở Việt Nam?

- Vì hạn chế ngôn ngữ, tôi chưa hiểu hết tất cả câu nói, cách đùa của một số bạn trẻ hiện nay. Lúc đó, tôi ngơ ngác và phải nhờ các bạn giải thích, đến khi các bạn giải thích xong thì câu nói ấy không còn mắc cười nữa. Nhưng lúc đó tôi cũng dần hiểu được và học hỏi được thêm cách dùng ngôn ngữ từ đó giao tiếp với mọi người dễ dàng hơn.

* Lan Anh tham gia khá nhiều sự kiện sau đăng quang, vậy bạn thấy showbiz Việt thế nào và có muốn hoạt động trong môi trường này hay không?



- Trước đây, tôi không được tiếp xúc với showbiz nên có nhiều điều mới mẻ làm tôi thấy hào hứng. Tôi chưa bao giờ đi đến các sự kiện với nhiều khách mời tài giỏi trong lĩnh vực nghệ thuật. Tôi thấy ở trong showbiz mình có thể học hỏi được rất nhiều về cách ứng xử, giao tiếp và tư duy. Nếu tôi đi theo con đường kinh doanh thì những cuộc nói chuyện cũng chỉ nói về kinh doanh, còn trong nghệ thuật thì ai ai cũng có cách suy nghĩ, màu sắc riêng của họ nên tôi rất thích điều đó.

Lan Anh thực hiện nhiều video giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế trước thềm cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2023. Khu du lịch sinh thái Làng tre Phú An là một trong những địa điểm được nàng hậu chia sẻ NVCC

* Sau đăng quang, bạn đã chuẩn bị gì để bước vào cuộc đua giành vương miện Hoa hậu Trái đất sắp tới?

- Tôi dành nhiều thời gian rèn luyện kỹ năng ứng xử, giao tiếp, trau dồi kiến thức về môi trường, những vấn đề, câu hỏi nhận được sự quan tâm của mọi người và đầu tư cho dự án Eco để có phần chuẩn bị tốt nhất tại cuộc thi. Ngoài ra, tôi cũng tập thêm kỹ năng catwalk và trình diễn. Còn về tiếng Anh, tôi may mắn có vốn tiếng Anh tốt nhờ được sinh sống và học tập ở Mỹ. Tôi tự tin mình sẽ chào đón, quảng bá vẻ đẹp văn hóa, đất nước và con người Việt Nam với thí sinh quốc tế cũng như thể hiện tốt các phần thi thuyết trình, ứng xử tại Miss Earth 2023.

* Thông thường, một cô gái đeo sash Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế thì ngoài thi đấu, họ còn được xem như một đại sứ văn hóa của quê nhà, góp phần quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Nhưng Lan Anh lại sống ở nước ngoài quá lâu, chưa hiểu rõ văn hóa Việt Nam, vậy bạn sẽ truyền tải điều gì đến họ?

- Ở bên Mỹ, tôi vẫn được mẹ cho xem, chia sẻ và chỉ dạy những điều thú vị trong văn hóa Việt. Ví dụ mẹ vẫn thường chỉ tôi những dịp lễ mình phải chuẩn bị như thế nào theo phong tục truyền thống. Mẹ tôi là một phụ nữ Việt rất truyền thống và luôn nấu các món ăn Việt ở nhà cho tôi ăn, không bao giờ nấu những món Tây. Ngoài ra, tôi cũng thường xuyên nói chuyện với người thân, các cô, các chú, các bác Việt Nam, gia đình ở Việt Nam. Nhờ may mắn được mẹ truyền lại những nét văn hóa tốt đẹp của Việt Nam nên tôi dần học được rất nhiều điều về quê hương và thấy dù sống nhiều năm ở Mỹ nhưng tôi luôn là một cô gái Việt Nam. Tôi luôn ghi nhớ điều đó và mang theo suy nghĩ ấy dù sống ở nước ngoài.

Còn vấn đề giao tiếp bằng tiếng Việt thì không phải dễ dàng vì ngoài gia đình, môi trường xung quanh tôi mọi người chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Anh. Tôi luôn cố gắng trau dồi tiếng Việt để các bạn có thể thấy được nỗ lực của mình. Khi trở về Việt Nam, tôi vẫn có gia đình, người thân ở đây, các cô, các bác cũng giúp tôi rất nhiều để hòa nhập với văn hóa quê hương.

Lan Anh tâm huyết với các hoạt động về môi trường và mong muốn dùng tiền thưởng để xây dựng một dự án tâm huyết NVCC

* Điều mà bạn trăn trở nhất khi ở Việt Nam là gì?

- Điều tôi đang trăn trở nhất chính là ngôn ngữ. Tôi đang bị hạn chế ngôn ngữ và mong muốn được gặp nhiều người hơn để có thể nói tiếng Việt nhiều hơn, trau dồi kỹ năng giao tiếp, sử dụng tiếng Việt hơn. Hiện tôi cũng rất nhớ bố mẹ, gia đình vì đây là lần đầu tiên tôi xa gia đình lâu như vậy và hòa nhập với một cuộc sống mới.

* Được biết, Lan Anh từng tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, cũng từng khởi nghiệp, vậy sau khi hết nhiệm kỳ, bạn dự định sẽ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh hay có kế hoạch gì khác?

- Sau nhiệm kỳ, tôi vẫn muốn được truyền tải, theo đuổi các dự án môi trường lâu nhất có thể, đó là mục tiêu của tôi và tôi rất mong muốn được hoàn thành sứ mệnh ấy. Dù hết nhiệm kỳ, tôi vẫn muốn được tham gia các hoạt động, dự án về môi trường, sinh thái không chỉ tại Việt Nam mà còn ở cả nước ngoài. Tất nhiên sau đó, tôi cũng muốn có một sự nghiệp ổn định, có thể mang lại thu nhập tốt để tự lo được cho bản thân. Tôi nghĩ mình sẽ thử sức với nhiều thứ và làm kinh doanh là một trong số đó.

* Cảm ơn những chia sẻ của Lan Anh!