Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh nhận tin vui dịp 20.10

Lê Âu Ngân Anh tự hào khi nhận chức vụ mới

Vào đúng dịp 20.10, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh hạnh phúc thông báo cô vừa đảm nhận chức Phó trưởng khoa Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn của Trường đại học Hoa Sen. Bên cạnh đó, trang fanpage của Trường đại học Hoa Sen cũng đăng tải thông tin này.

Hoa hậu Ngân Anh hạnh phúc khi nhận chức phó trưởng khoa Ảnh: FBNV

Khi nhận được tin vui này, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh chia sẻ: "Vai trò mới, nhiệm vụ mới được nhận đúng vào ngày 20.10. Chỉ dành một lời mong chúc cho bản thân sẽ luôn vững vàng, kiên trì bền sức kiến tạo nên những cột mốc rực rỡ trên hành trình mà nơi đó bắt đầu từ sự tín nhiệm của ban lãnh đạo nhà trường. Một niềm tự hào nho nhỏ khi mình là "bé út" được tham gia vào đội ngũ lãnh đạo của Trường đại học Hoa Sen đến thời điểm hiện tại".

Bên cạnh niềm hạnh phúc và sự hãnh diện vì được sự tin tưởng của lãnh đạo nhà trường, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh cũng không tránh khỏi những lo lắng khi nhận nhiệm vụ mới. Cô nói: "Mình cũng cảm nhận rất rõ trách nhiệm lớn hơn. Thách thức có lẽ là làm sao dung hòa giữa vai trò quản lý và người làm chuyên môn, vừa giữ được sự sáng tạo, năng động của người trẻ, vừa đảm bảo tính học thuật và chất lượng đào tạo. Mình phải đảm bảo hoạt động học thuật diễn ra hiệu quả và vừa tạo môi trường cởi mở để đội ngũ giảng viên, nhân viên và sinh viên cùng phát triển".

Hoa hậu Ngân Anh được nhiều người ngưỡng mộ vì không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp mà còn có học vấn cao Ảnh: FBNV

Theo Hoa hậu Ngân Anh, trước đây cô chỉ cần làm tốt phần ngành học mình phụ trách nhưng bây giờ bản thân cần có những chiến lược bao quát và định hướng chung cho toàn khoa. Đồng thời, Hoa hậu Đại dương 2017 còn phải nghĩ nhiều hơn về quyền lợi, chỉ số hạnh phúc của đội ngũ đang đồng hành cùng mình. Dù vậy, cô cảm thấy đây là hành trình thú vị để thử thách bản thân và lan tỏa năng lượng tích cực cho các bạn sinh viên.

Trước đó, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh được bổ nhiệm làm Giám đốc chương trình Quản trị Sự kiện - Kinh tế Thể thao tại Trường đại học Hoa Sen.

Lê Âu Ngân Anh sinh năm 1995, đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017. Sau khi giành vương miện, cô không lấn sân vào showbiz mà học tiếp bằng thạc sĩ ngành Quản trị sự kiện quốc tế tại Đại học Salford (Anh). Năm 2022, Lê Âu Ngân Anh kết hôn với MC Phan Tô Ny và chào đón con trai đầu lòng vào cuối năm 2023.

