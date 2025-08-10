Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc tốt nghiệp loại giỏi ngành quản trị kinh doanh

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc làm diễn giả Dự án Trường ĐH Quốc tế dành cho các trường THPT: Học tập có mục đích năm 2024 ảnh: ntcc

Hoa hậu tốt nghiệp loại giỏi ngành quản trị kinh doanh

Thông tin từ Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), Hoa hậu Liên lục địa (Miss Intercontinental) 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc vừa tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh chương trình đào tạo liên kết giữa Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) và Trường ĐH West of England (Anh Quốc).

Đợt xét tốt nghiệp định kỳ của 2 trường vào tháng 7 vừa qua, sinh viên Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã được công nhận tốt nghiệp loại giỏi.

Thông tin từ Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) còn cho biết, phía Trường ĐH West of England cũng đang cân nhắc trao học bổng thạc sĩ cho sinh viên Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

"Không chỉ vậy, trong hành trình học tập, Bảo Ngọc luôn nhiệt tình đồng hành cùng nhà trường trong nhiều hoạt động. Bảo Ngọc có nhiều đóng góp trong các hoạt động, cuộc thi, chương trình hội thảo, các buổi trò chuyện truyền cảm hứng với học sinh-sinh viên...", đại diện nhà trường cho hay.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc dự lễ khai giảng năm học 2024-2025 của Trường ĐH Quốc tế ảnh: nttcc

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc cùng đoàn thanh niên Việt Nam tại chương trình "ASEAN Youth Empowerment for Transformative Climate Resilience" tại GORD Pavilion năm 2024 ảnh: ntcc

Đại diện Việt Nam tham dự Cuộc thi Miss World lần thứ 73

Trước đó, ngày 8.8, thông tin Lê Nguyễn Bảo Ngọc (24 tuổi, Hoa hậu Liên lục địa 2022) chính thức đại diện Việt Nam tham dự Cuộc thi Miss World lần thứ 73 vào năm 2026, được công bố.

Sở hữu chiều cao 1,86 m cùng số đo ba vòng 87-63-98 cm, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc được đánh giá cao về sắc vóc, khả năng trình diễn và có kinh nghiệm dày dạn trên các đấu trường nhan sắc. Ngoài ra, vào năm 21 tuổi, Bảo Ngọc đã đạt chứng chỉ IELTS 8.0 khi đang là sinh viên Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM). Như Thanh Niên đưa tin, đại diện công ty quản lý cho biết sự hội tụ của những yếu tố này là lý do Bảo Ngọc được tin tưởng, phù hợp với tiêu chí của Miss World.

Trước đó, Bảo Ngọc từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 và xuất sắc đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022. Cô còn là thành viên tích cực của chương trình Gen Zero, hướng đến phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Với thành tích IELTS 8.0, Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc từng gây ấn tượng với những chia sẻ bằng tiếng Anh trong lễ khai giảng Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm 2022 khi vừa đăng quang.