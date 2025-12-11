Hoa hậu Lương Thùy Linh cùng Báo Thanh Niên lan tỏa ‘Văn hóa đọc’

Sáng 10.12, Tủ sách Thanh Niên - Thanh Niên Books chính thức ra mắt tại Đường sách TP.HCM nhân dịp kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026) để cùng tiếp sức lan tỏa văn hóa đọc đến cộng đồng.

Không chỉ giới thiệu bộ sách mang dấu ấn 40 năm của tờ báo, chương trình còn hướng đến mục tiêu lan tỏa văn hóa đọc và kết nối các thế hệ bạn đọc bằng những câu chuyện đẹp, giàu cảm hứng.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên tặng hoa cho các khách mời tham gia buổi giao lưu tại sự kiện Ảnh: ĐỘC LẬP

Xuất hiện tại chương trình với vai trò Đại sứ Văn hóa đọc, Hoa hậu Lương Thùy Linh dành nhiều thời gian chia sẻ về hành trình lan tỏa tình yêu sách của mình. Cô nói: "Các bạn trẻ hiện nay có nhiều cách để giải trí. Khi thấy điều gì lạ trong một đường sách vốn đã quen thuộc sẽ khiến các bạn tò mò tìm hiểu thêm. Tôi mong rằng trong thời gian tới, Tủ sách Thanh Niên sẽ cập nhật thêm thật nhiều đầu sách".

Không chỉ nhận được sự ủng hộ từ độc giả trẻ, Tủ sách Thanh Niên còn quy tụ nhiều đơn vị đồng hành cùng chung mục tiêu lan tỏa văn hóa đọc một cách bền vững và gần gũi hơn với cộng đồng. Dù xuất phát từ các lĩnh vực khác nhau, họ đều gặp ở một điểm chung: khát vọng đưa sách đến gần hơn với các bạn trẻ, nuôi dưỡng thói quen đọc và truyền cảm hứng học tập suốt đời.

Báo Thanh Niên lan tỏa 'Văn hóa đọc'

Tại sự kiện, Tủ sách Thanh Niên giới thiệu 5 đầu sách gồm: Sống đẹp - Điều kỳ diệu của lòng nhân ái; Cùng con đi tiếp cuộc đời; Thành phố tôi yêu; Tuyển tập truyện ngắn hay Báo Thanh Niên; Khát vọng Việt Nam. Mỗi cuốn sách không chỉ ghi lại những câu chuyện, những nhân vật với hành trình sống và cống hiến chạm đến trái tim, mà còn phản ánh những dấu ấn trong sự nghiệp phụng sự bạn đọc của Báo Thanh Niên suốt 4 thập niên qua.

Hoa hậu Lương Thùy Linh cùng Báo Thanh Niên lan tỏa 'Văn hóa đọc'

Sinh viên Lê Huyên (Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐHQG TP.HCM) là một trong những bạn đọc trẻ của Báo Thanh Niên, chia sẻ niềm yêu thích với những tác phẩm trưng bày ở Tủ Sách Thanh Niên. “Giữa vô vàn lựa chọn giải trí của thời đại số, khi mạng xã hội, video ngắn hay game online chiếm phần lớn thời gian của giới trẻ, sách vẫn giữ vị trí rất riêng: một hành trình chậm rãi nhưng bền vững để nuôi dưỡng tri thức và xây dựng nhân cách. Đọc một cuốn sách là đọc một cuộc đời", sinh viên chia sẻ.