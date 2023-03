Hoa hậu Lương Thùy Linh đại diện Việt Nam tham dự sự kiện của UNICEF tại Thái Lan

Trong chuyến công tác 2 ngày tại Thái Lan lần này của Lương Thùy Linh, cô đã có nhiều trải nghiệm thú vị khi được hợp tác làm việc lần nữa với UNICEF khu vực Đông Á và Thái Bình Dương.

Hoa hậu đã đến ngay trụ sở của UNICEF East Asia & Pacific tại Bangkok để gặp gỡ và chào hỏi các đại diện khác trong khu vực cũng tham gia buổi workshop và chuẩn bị nội dung cho sự kiện sắp tới. Không khí buổi workshop diễn ra sôi động, cởi mở khi ban tổ chức chào đón nàng hậu đến từ Việt Nam - Miss World Vietnam Lương Thùy Linh.

Hoa hậu Lương Thùy Linh giao tiếp lưu loát khi gặp gỡ đại diện các nước tại UNICEF S.V

Ngày thứ hai, sự kiện Fix My Food được chính thức phát sóng trực tuyến trên trang chủ của UNICEF. Sự kiện trực tuyến này là một phần chiến dịch toàn cầu của UNICEF nhằm mục đích nâng cao nhận thức về nhu cầu tạo ra môi trường thực phẩm lành mạnh tại khu vực Đông Á và Thái Bình Dương.

Dù lần đầu gặp gỡ, đối thoại và giải đáp thắc mắc cùng các bạn trẻ truyền cảm hứng khác nhưng Lương Thùy Linh vẫn giữ được thần thái chuyên nghiệp, tự tin. Khả năng ứng xử trong giao tiếp và trình độ tiếng Anh của cô nàng được thể hiện một cách xuất sắc, gây ấn tượng sâu sắc với mọi người trong sự kiện.

Lương Thùy Linh tại sự kiện của UNICEF ở Thái Lan S.V

Lương Thùy Linh chọn một bộ váy vest hồng thanh lịch và kiểu tóc thẳng đơn giản để xuất hiện trong sự kiện này. Hoa hậu thể hiện sự tự tin khi trao đổi về câu chuyện dinh dưỡng của giới trẻ hiện nay. Miss World Vietnam 2019 cho rằng: "Making home food is much easier than people think" (tạm dịch: Việc nấu ăn tại nhà dễ dàng hơn bạn nghĩ).

Chính vì thế, Lương Thùy Linh đã chia sẻ quan điểm của bản thân về việc khuyến khích mọi người thay đổi thói quen ăn uống, đặc biệt là trong việc tự nấu ăn tại nhà. Cô đánh giá việc nấu ăn rất dễ thực hiện, chỉ mất khoảng 15 phút để làm ra một món ăn theo công thức của riêng mình nếu các bạn thực sự quan tâm đến chế độ dinh dưỡng cho bản thân. Bên cạnh đó, cô mong muốn các bạn trẻ hãy chú ý hơn về cách lựa chọn nguồn dinh dưỡng, thực phẩm lành mạnh, hợp túi tiền và đừng chỉ mãi nghĩ về việc no bụng trước khi đảm bảo sức khỏe.

Lương Thùy Linh “bắn” tiếng Anh siêu mượt khi tham dự chương trình của UNICEF S.V

Hoa hậu Lương Thùy Linh thanh lịch tại Thái Lan khi làm khách mời của UNICEF

Trước đó, Hoa hậu Lương Thùy Linh từng khiến fan sắc đẹp Việt tự hào khi thể hiện trình tiếng Anh siêu đỉnh của mình tại các chương trình như TEDx Talks, Ielts Face Off… Cô còn được vinh dự mời làm MC trong các chương trình lớn, thể hiện được kỹ năng làm chủ sân khấu. Bên cạnh đó, Miss World Vietnam 2019 còn chứng minh bản thân "tài sắc vẹn toàn", quan điểm bản thân khi được UNICEF mời làm khách cho các chiến dịch của họ không chỉ một mà rất nhiều lần. Cô nàng đã xuất sắc trở thành giảng viên trợ giảng tại trường Đại học Đại Nam ở tuổi 22 khi vừa mới tốt nghiệp Đại học Ngoại thương loại xuất sắc. Cô cũng từng thể hiện chiều sâu kiến thức khi giành được giải thưởng 22 triệu đồng tại chương trình Ai là triệu phú…

Miss World Việt Nam 2023 công bố ban giám khảo, Lương Thùy Linh gây bất ngờ với cương vị mới

Mới đây, Lương Thùy Linh đã cùng Hoa hậu Liên lục địa 2022 Bảo Ngọc có chuyến giao lưu, thực hiện vai trò Đại sứ văn hóa tại Ấn Độ. Sắp tới, Hoa hậu Lương Thùy Linh sẽ giữ vị trí Phó trưởng ban giám khảo cuộc thi Miss World Việt Nam 2023, hiện đang trong giai đoạn tuyển sinh.