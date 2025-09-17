Hoa hậu Lý Kim Thảo nói về chuyện mua nhà, mua xe sau 4 năm đăng quang

Lý Kim Thảo hào hứng khi ngồi ghế huấn luyện viên một cuộc thi dành cho sinh viên Ảnh: NVCC

Sau 4 năm đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu, Lý Kim Thảo miệt mài với các hoạt động nghệ thuật. Ngoài tham gia trình diễn thời trang, cô còn thử sức với vị trí huấn luyện tại The Face University. Trước đó, người đẹp 9X cũng từng đồng hành trong các hoạt động dành cho sinh viên nên tự tin hơn khi đảm nhận vai trò mới này.

“Khi nhận lời làm huấn luyện viên, tôi mong muốn giúp các bạn trẻ khám phá bản thân, hỗ trợ và đặt để các bạn đúng môi trường để tỏa sáng nhanh nhất. Từ đó, các bạn có thể phát triển một cách toàn diện trong chặng hành trình năm nay”, cô bộc bạch. Đồng thời nàng hậu 9X chia sẻ bản thân đã xem qua nhiều cuộc thi nên cũng tích lũy được một số kinh nghiệm. Lý Kim Thảo tin rằng với sự hỗ trợ của ê kíp, cô sẽ mang đến nhiều bất ngờ khi ngồi ghế huấn luyện viên.

Lý Kim Thảo thừa nhận danh hiệu hoa hậu giúp cô có thêm nhiều cơ hội trong nghề Ảnh: NVCC

Nói về chuyện cạnh tranh, Lý Kim Thảo chia sẻ mỗi huấn luyện viên đều có chuyên môn, kinh nghiệm riêng. Với người đẹp, yếu tố hấp dẫn của một chương trình còn phụ thuộc vào thử thách, tính cách mỗi thí sinh hay cách dàn dựng của nhà sản xuất. “Tôi nghĩ rằng chương trình dành cho sinh viên chắc chắn sẽ không drama hay cạnh tranh quá nhiều và nếu có cũng không sao vì nó là “gia vị” cần có của một chương trình”, cô bày tỏ.

Lý Kim Thảo sau 4 năm đăng quang

Chia sẻ về sự thay đổi của bản thân sau khi bước ra từ Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu, Lý Kim Thảo thừa nhận nếu không mạnh dạn thử sức ở sân chơi này và giành chiến thắng, có lẽ ở hiện tại cô đã trở thành một nhân viên văn phòng bình thường. Nàng hậu nói vui rằng “thậm chí bây giờ có gia đình hoặc có con bồng bế rồi”. Cô bộc bạch thêm: “Việc có danh hiệu giúp tôi nổi tiếng và có nhiều cơ hội trong showbiz. Tôi sống trách nhiệm, cống hiến và biết sẻ chia với cộng đồng”.

Sắc vóc quyến rũ của Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu sau 4 năm đăng quang Ảnh: NVCC

Người đẹp quê Bạc Liêu cũ (nay là Cà Mau) cũng thừa nhận cuộc sống thay đổi rõ rệt sau khi đăng quang hoa hậu. Bên cạnh được nhiều khán giả biết đến, bản thân cô có thêm cơ hội trong công việc. Song khi nói về chuyện đổi đời, có xe, có nhà sau khi đăng quang, cô bộc bạch: “Điều gì cũng mang tính tương đối thôi. Việc đăng quang mang lại cơ hội công việc, được quyền lựa chọn các dự án tham gia nhưng kết quả thế nào còn phụ thuộc vào chuyên môn, năng lực và sự may mắn của từng người. Tôi luôn cố gắng, nỗ lực mỗi ngày để trở thành đại gia của chính mình”.

Từ hành trình của bản thân, Lý Kim Thảo nhắn nhủ đến các bạn trẻ sống hết mình, dám đam mê và tận hưởng mọi khoảnh khắc vì “thời gian đi qua sẽ không lấy lại được”. Đồng thời, khi được hỏi về chuyện tình cảm, nàng hậu bộc bạch: “Tôi muốn được khán giả quan tâm vào các dự án, sản phẩm, chương trình mình làm hơn. Khi nào cưới, tôi sẽ thông báo và mời mọi người đến chung vui”.