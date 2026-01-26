Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hoa hậu-Nghệ sĩ Đức Xuân được vinh danh ‘Nghệ sĩ nhân ái vì cộng đồng 2025’

26/01/2026 19:00 GMT+7

Với những đóng góp âm thầm, lặng lẽ nhưng bền bỉ cho công tác từ thiện và hoạt động xã hội suốt nhiều năm qua, Hoa hậu - Nghệ sĩ Đức Xuân đã được trao tặng danh hiệu 'Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng' năm 2025.

Hoa hậu-Nghệ sĩ Đức Xuân được vinh danh ‘Nghệ sĩ nhân ái vì cộng đồng 2025’- Ảnh 1.

Trong số các gương mặt được vinh danh, Hoa hậu - Nghệ sĩ Đức Xuân để lại dấu ấn đặc biệt bởi hành trình hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật song song với những hoạt động thiện nguyện bền bỉ, không phô trương.

Trong các dịp lễ, tết, chị cùng các đoàn thiện nguyện đã trao hàng trăm phần quà, tiền mặt và nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại An Giang, Quảng Ngãi, các khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia. Không chỉ trao đi sự hỗ trợ vật chất, nghệ sĩ Đức Xuân còn mang tiếng hát phục vụ tại nhiều chương trình như "Gắn kết yêu thương - sẻ chia cùng người khuyết tật", góp phần mang đến niềm vui, động viên tinh thần cho bà con.

Hoa hậu-Nghệ sĩ Đức Xuân được vinh danh ‘Nghệ sĩ nhân ái vì cộng đồng 2025’- Ảnh 2.

Hành động ý nghĩa ngay sau lễ vinh danh

Ngay sau khi đón nhận giải thưởng giàu ý nghĩa về mặt xã hội, Hoa hậu - Nghệ sĩ Đức Xuân đã tiếp tục lên đường đến Kontum tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 13 - 25.1.2026 để thực hiện chuyến trao quà tết cho bà con vùng cao. Tại đây, chị và đoàn đã tận tay trao tặng bánh kẹo, giày dép, áo lạnh, quạt máy, nấu tặng bữa ăn ngon và 15 chiếc xe đạp… cho các em học sinh.

Hoa hậu-Nghệ sĩ Đức Xuân được vinh danh ‘Nghệ sĩ nhân ái vì cộng đồng 2025’- Ảnh 3.


Những điểm nữ nghệ sĩ và đoàn đến trao cho Vinh Sơn 1 đến Vinh Sơn 6 tổng hơn 600 phần quà cho hơn 600 cháu. Ngoài ra đoàn còn đến trao cho cộng đoàn Kon Sơ Lăng: 32 bé, cộng đoàn Kon Bơ Băn: 20 bé, cộng đoàn Kon Hring: 25 bé, làng Kon Pia - Tumorông: 600 bé, cộng đoàn Teresa Văn Lem: 20 bé… Nghệ sĩ cùng Viện Đào Tạo Phong Thủy Sư thực hiện chương trình: khoan giếng nước sạch, xây dựng bếp ăn cho cộng đoàn… Góp phần giúp người dân đón tết Nguyên đán 2026 trong không khí ấm áp, đủ đầy hơn

