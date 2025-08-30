Hoa hậu Ngọc Châu nghẹn ngào khi nhắc về biến cố

Tập 149 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự dẫn dắt của MC Liêu Hà Trinh cùng sự góp mặt của Hoa hậu Ngọc Châu và cầu thủ Phan Văn Đức. Trong chương trình, họ cùng vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng từ Tập đoàn Hoa Sen về hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Câu chuyện của em Nguyễn Minh Huy khiến nhiều khán giả xúc động. Chưa biết mặt cha mẹ từ khi còn nhỏ, cậu bé sống cùng bà ngoại là Lê Thị Phương và bà cố là Nguyễn Thị Phụng. Vì không thể làm gì ra tiền nên gia đình luôn ăn uống tiết kiệm, mỗi bữa thường chỉ có rau luộc với nước mắm, lâu lâu mới có chút thịt hay cá.

Ngọc Châu bật khóc trước hoàn cảnh khó khăn của em Minh Huy Ảnh: NSX

Do thiếu dinh dưỡng từ nhỏ, Huy thấp bé và yếu hơn các bạn. Dù vậy, cậu bé rất hiểu chuyện và đầy tình cảm. “Con không có cha, cũng không có mẹ nhưng vẫn thấy ấm lòng vì bên cạnh còn có hai bà yêu thương con. Nhưng con cũng muốn có mẹ, mỗi ngày con đều nói với bà cố là muốn đưa mẹ về ở với con nhưng vẫn không thấy mẹ về”, cậu bé vừa khóc vừa nói.

Chia sẻ xúc động của Hoa hậu Ngọc Châu

Ngọc Châu cảm phục trước tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên bất chấp nghịch cảnh của Minh Huy cũng như các em nhỏ khác trong chương trình. Theo người đẹp quê Tây Ninh, gia đình chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất của các bé.

“Khi trò chuyện cùng các em, đa số các em đều mong muốn lớn thật nhanh, kiếm thật nhiều tiền để chăm sóc những người thân của mình. Có lẽ trong suốt quá trình trưởng thành, các em đã phải chứng kiến người thân làm việc rất vất vả để chăm lo cho mình, nên các em dù tuổi còn nhỏ đã biết nghĩ, biết thương và lo lắng”, Ngọc Châu chia sẻ.

Ngọc Châu và Phan Văn Đức hết mình với các thử thách ở Mái ấm gia đình Việt Ảnh: NSX

Bản thân cũng từng trải qua những khoảnh khắc mất đi người thân nên hơn ai hết, Ngọc Châu rất đồng cảm và thấu hiểu với nỗi đau của các em nhỏ trong chương trình. Với riêng nàng hậu, điểm tựa tinh thần hiện tại của cô vẫn là gia đình.

“Mình tin rằng mình chính là sự tiếp nối của mẹ, cũng là sự tiếp nối hành trình của cha. Và mình muốn trở thành điểm tựa của những người thân trong gia đình như chị hai, em trai và các cháu của mình. Và mình có một điểm tựa, một niềm tin mãnh liệt trong tương lai rằng mình sẽ có một gia đình nhỏ kế bên, mình cũng trở thành một nơi để sẻ chia, để yêu thương với những thành viên trong gia đình nhỏ đó”, Ngọc Châu bộc bạch.

Khép lại các phần thi, gia đình em Nguyễn Minh Huy về ba với phần thưởng 17 triệu đồng. Gia đình em Nguyễn Quốc Bảo về nhì với 23 triệu đồng. Giải nhất thuộc về gia đình em Phan Nguyễn Xuân Duy, nhận tổng số tiền thưởng 60 triệu đồng. Bên cạnh đó, MC Liêu Hà Trinh cùng Hoa hậu Ngọc Châu, cầu thủ Phan Văn Đức và ca sĩ Đức Phúc cũng trích tiền túi gửi đến các gia đình. Theo ban tổ chức, chỉ trong tập 149, đã có gần 700 triệu đồng được trao đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.