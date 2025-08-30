Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Hoa hậu Ngọc Châu nghẹn ngào khi nhắc về biến cố

Thạch Anh
Thạch Anh
30/08/2025 07:51 GMT+7

Là khách mời của 'Mái ấm gia đình Việt', Ngọc Châu nghẹn ngào nhắc về biến cố mất người thân khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của các em nhỏ.

Tập 149 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự dẫn dắt của MC Liêu Hà Trinh cùng sự góp mặt của Hoa hậu Ngọc Châu và cầu thủ Phan Văn Đức. Trong chương trình, họ cùng vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng từ Tập đoàn Hoa Sen về hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Câu chuyện của em Nguyễn Minh Huy khiến nhiều khán giả xúc động. Chưa biết mặt cha mẹ từ khi còn nhỏ, cậu bé sống cùng bà ngoại là Lê Thị Phương và bà cố là Nguyễn Thị Phụng. Vì không thể làm gì ra tiền nên gia đình luôn ăn uống tiết kiệm, mỗi bữa thường chỉ có rau luộc với nước mắm, lâu lâu mới có chút thịt hay cá.

Hoa hậu Ngọc Châu nghẹn ngào khi nhắc về biến cố - Ảnh 1.

Ngọc Châu bật khóc trước hoàn cảnh khó khăn của em Minh Huy

Ảnh: NSX

Do thiếu dinh dưỡng từ nhỏ, Huy thấp bé và yếu hơn các bạn. Dù vậy, cậu bé rất hiểu chuyện và đầy tình cảm. “Con không có cha, cũng không có mẹ nhưng vẫn thấy ấm lòng vì bên cạnh còn có hai bà yêu thương con. Nhưng con cũng muốn có mẹ, mỗi ngày con đều nói với bà cố là muốn đưa mẹ về ở với con nhưng vẫn không thấy mẹ về”, cậu bé vừa khóc vừa nói.

Chia sẻ xúc động của Hoa hậu Ngọc Châu

Ngọc Châu cảm phục trước tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên bất chấp nghịch cảnh của Minh Huy cũng như các em nhỏ khác trong chương trình. Theo người đẹp quê Tây Ninh, gia đình chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất của các bé. 

“Khi trò chuyện cùng các em, đa số các em đều mong muốn lớn thật nhanh, kiếm thật nhiều tiền để chăm sóc những người thân của mình. Có lẽ trong suốt quá trình trưởng thành, các em đã phải chứng kiến người thân làm việc rất vất vả để chăm lo cho mình, nên các em dù tuổi còn nhỏ đã biết nghĩ, biết thương và lo lắng”, Ngọc Châu chia sẻ.

Hoa hậu Ngọc Châu nghẹn ngào khi nhắc về biến cố - Ảnh 2.

Ngọc Châu và Phan Văn Đức hết mình với các thử thách ở Mái ấm gia đình Việt

Ảnh: NSX

Bản thân cũng từng trải qua những khoảnh khắc mất đi người thân nên hơn ai hết, Ngọc Châu rất đồng cảm và thấu hiểu với nỗi đau của các em nhỏ trong chương trình. Với riêng nàng hậu, điểm tựa tinh thần hiện tại của cô vẫn là gia đình.

“Mình tin rằng mình chính là sự tiếp nối của mẹ, cũng là sự tiếp nối hành trình của cha. Và mình muốn trở thành điểm tựa của những người thân trong gia đình như chị hai, em trai và các cháu của mình. Và mình có một điểm tựa, một niềm tin mãnh liệt trong tương lai rằng mình sẽ có một gia đình nhỏ kế bên, mình cũng trở thành một nơi để sẻ chia, để yêu thương với những thành viên trong gia đình nhỏ đó”, Ngọc Châu bộc bạch.

Khép lại các phần thi, gia đình em Nguyễn Minh Huy về ba với phần thưởng 17 triệu đồng. Gia đình em Nguyễn Quốc Bảo về nhì với 23 triệu đồng. Giải nhất thuộc về gia đình em Phan Nguyễn Xuân Duy, nhận tổng số tiền thưởng 60 triệu đồng. Bên cạnh đó, MC Liêu Hà Trinh cùng Hoa hậu Ngọc Châu, cầu thủ Phan Văn Đức và ca sĩ Đức Phúc cũng trích tiền túi gửi đến các gia đình. Theo ban tổ chức, chỉ trong tập 149, đã có gần 700 triệu đồng được trao đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tin liên quan

Hoa hậu Ngọc Châu tiết lộ sự thay đổi sau gần 10 năm vào showbiz

Hoa hậu Ngọc Châu tiết lộ sự thay đổi sau gần 10 năm vào showbiz

Góp mặt tại sự kiện công bố chương trình Vietnam's Next Top Model, Ngọc Châu bồi hồi khi nhìn lại chặng đường nghệ thuật của mình, đặc biệt là thời điểm mới hoạt động showbiz.

Khám phá thêm chủ đề

Ngọc Châu Hoa hậu Ngọc Châu Phan Văn Đức Mái ấm gia đình Việt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận