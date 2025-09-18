Hoa hậu Ngọc Hân 'lên chức' ở tuổi 36

Ngọc Hân xúc động trong khoảnh khắc chào đón con đầu lòng Ảnh: NVCC

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Ngọc Hân đăng tải loạt khoảnh khắc trong hành trình sinh con của mình, kèm theo dòng tâm sự: “Vậy là đã tròn ba tuần cả nhà được lên chức rồi”.

Theo Ngọc Hân, ngay từ những ngày đầu thai kỳ, cô và các thành viên trong gia đình đều mong em bé sẽ được sinh vào đúng dịp Quốc khánh hoặc vào dịp khai giảng. Tuy nhiên, con trai của Hoa hậu Việt Nam 2010 chào đời trong một dịp đặc biệt - kỷ niệm 80 năm ngành Ngoại giao Việt Nam - công việc mà chồng Ngọc Hân đang cống hiến. “Có lẽ đây là định mệnh, là sự kết nối kỳ diệu của gia đình mình”, người đẹp 8X bộc bạch.

Kể về hành trình sinh con, Ngọc Hân cho biết trước dự sinh khoảng 7-10 ngày, bác sĩ phát hiện một dấu hiệu bất thường nên phải mổ cấp cứu ngay. Cô hài hước: “Buổi sáng tung tăng ra đường ai nghĩ chiều tạt vào viện mà tối đã được ôm em nhanh thế”. Theo nàng hậu, trong khoảnh khắc đầu tiên da kề da, nhìn thấy con, cô không khỏi xúc động. Ngọc Hân kể lại: “Lúc đó nước mắt trực trào mà các bác sĩ động viên: Không được khóc, khóc là nguy hiểm nhé”.

Chồng Ngọc Hân luôn bên cạnh cô trong hành trình sinh con đầu lòng Ảnh: FBNV

Theo tiết lộ của Ngọc Hân, con trai tên gọi thân mật là Pi. Gia đình cô thích thú trước sự xuất hiện của thành viên mới. Nàng hậu bày tỏ: “Chào mừng “em bé ngoại giao” đến với thế giới đầy thú vị này”. Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè như nhà thiết kế Hà Duy, Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Lương Thùy Linh… cùng khán giả gửi lời chúc mừng đến Hoa hậu Việt Nam 2010 khi cô chính thức “lên chức” ở tuổi 36.

Hoa hậu Ngọc Hân ở tuổi 36

Ngọc Hân đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010. Cô và Phú Đạt tổ chức đám cưới hồi tháng 12.2022. Sau khi lập gia đình, nàng hậu vẫn duy trì công việc của một nhà thiết kế áo dài, đồng thời tham gia tổ chức triển lãm nghệ thuật. Bên cạnh đó, người đẹp 8X còn theo học thạc sĩ ở Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Dù bận rộn với công việc và học tập, Ngọc Hân vẫn dành thời gian vun vén tổ ấm nhỏ và nhận được sự ủng hộ của người bạn đời.

Hồi tháng 2.2025, Ngọc Hân vui mừng thông báo mang thai con đầu lòng. Trước đó, nàng hậu từng trải qua IVF nhưng thất bại. Dù mang thai song Ngọc Hân vẫn tất bật với công việc, duy trì việc ăn uống khoa học kết hợp với tập luyện yoga để đảm bảo sức khỏe. Nói về lý do vẫn tất bật đi làm dù đang trong giai đoạn thai kỳ, nàng hậu thừa nhận bản thân là người của công việc nên thay vì dừng lại tất cả, cô chọn cách vừa làm vừa lắng nghe cơ thể.