    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Giải tríĐời nghệ sĩ

    Hoa hậu Ngọc Hân tiết lộ hôn nhân với chồng kín tiếng

    Thạch Anh
    Thạch Anh
    Ngọc Hân cho biết chồng luôn ủng hộ cô trong các quyết định học tập, phát triển bản thân. Anh luôn cố gắng sắp xếp thời gian dành cho gia đình, dù bận rộn với công việc.

    16 năm sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Ngọc Hân có những bước tiến trong nghề, đồng thời có hôn nhân viên mãn bên chồng là Phú Đạt. Người đẹp chia sẻ đằng sau những lựa chọn của cô luôn có sự đồng hành, ủng hộ từ người bạn đời. Chính anh là người khuyến khích Ngọc Hân học tập, phát triển nghề nghiệp từ đầu.

    Ngọc Hân nói về cuộc sống hôn nhân

    Hoa hậu Ngọc Hân tiết lộ hôn nhân với chồng kín tiếng- Ảnh 1.

    Nhan sắc trẻ trung của Hoa hậu Ngọc Hân sau 16 năm đăng quang

    Ảnh: NVCC

    “Tôi vẫn hay trêu anh là “nhà đầu tư” cho hành trình học thạc sĩ của vợ. Và bây giờ nếu tôi nói muốn học tiếp hay thử sức với công việc giảng dạy, anh cũng ủng hộ”, cô nói. Điều Ngọc Hân trân trọng không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính, mà còn là việc chồng chưa bao giờ khiến cô cảm thấy sau khi kết hôn và sinh con, chuyện học tập hay phát triển sự nghiệp trở nên không cần thiết.

    Khi gia đình đón thêm thành viên mới, chồng Ngọc Hân cũng dành nhiều thời gian cho bé trong khả năng của mình. Dù công việc bận rộn, anh chủ yếu có thời gian với con vào buổi sáng và buổi tối, nhưng cô cho rằng đó là những quãng thời gian chất lượng. 

    “Con thậm chí có lúc còn bám bố hơn bám mẹ, trong khi tôi mới là người ở với con nhiều hơn. Tôi nghĩ sự chia sẻ trong gia đình không nhất thiết lúc nào cũng phải đo xem hôm nay ai làm 50%, ai làm 50%. Quan trọng là mỗi người hiểu ở từng giai đoạn người kia đang cần gì và sẵn sàng san sẻ”, người đẹp 8X chia sẻ. 

    Hoa hậu Ngọc Hân tiết lộ hôn nhân với chồng kín tiếng- Ảnh 2.

    Tổ ấm hạnh phúc của Hoa hậu Ngọc Hân

    Ảnh: NVCC

    Sau khi làm mẹ, Ngọc Hân cũng thận trọng hơn trong việc lựa chọn công việc. Cô muốn dành thời gian cho những điều có ý nghĩa và có khả năng đi đường dài. 

    “Giảng dạy là một trong những công việc như vậy. Nó vừa liên quan đến chuyên môn tôi đã học, vừa gắn với kinh nghiệm làm nghề, đồng thời cho tôi cơ hội được tiếp xúc với người trẻ. Tôi nghĩ đây là một vai trò rất thú vị cho chặng đường tiếp theo của mình”, nàng hậu bày tỏ.

    Ở giai đoạn hiện tại, tiền bạc không còn là lý do duy nhất để Ngọc Hân lựa chọn một công việc. “Ở tuổi này tôi không còn nghĩ đi làm chỉ để kiếm tiền. Tôi thích cảm giác mình vẫn đang học thêm, vẫn phát triển, vẫn được đặt mình vào những môi trường mới và thấy mình có ích. Có thể hơi tham một chút, tôi vẫn muốn là nhà thiết kế, vẫn muốn nghiên cứu, và nếu có cơ hội thì có thêm một vai trò là người giảng dạy, truyền lại những kinh nghiệm mình đã tích lũy", cô chia sẻ quan điểm.

    Tin liên quan

    Hoa hậu Ngọc Hân cùng dàn sao Việt vỡ òa mừng tuyển Việt Nam vô địch

    Hoa hậu Ngọc Hân cùng dàn sao Việt vỡ òa mừng tuyển Việt Nam vô địch

    Tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup sau trận hòa 2-2 trước Thái Lan ở chung kết lượt về. Hàng loạt nghệ sĩ như Ngọc Hân, Xuân Hinh, Mỹ Tâm, Lan Ngọc, Hòa Minzy... nhanh chóng chia sẻ niềm vui trên mạng xã hội.

    Khám phá thêm chủ đề

    Ngọc Hân Hoa hậu Ngọc Hân hôn nhân Hoa hậu Việt Nam

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận