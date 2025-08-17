Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Hoa hậu người Mexico bị bắt

Thanh Chi
Thanh Chi
17/08/2025 19:46 GMT+7

Người đẹp Isidora Lagos - chủ nhân danh hiệu Miss Guerrero đồng thời là thí sinh Hoa hậu Mexico 2025, vừa bị cảnh sát bắt giữ vì tàng trữ vũ khí trái phép.

Hoa hậu người Mexico bị bắt- Ảnh 1.

Isidora Lagos - Hoa hậu Guerrero đồng thời là thí sinh Hoa hậu Mexico 2025, vừa bị bắt

ẢNH: INSTAGRAM MISS MEXICO ORG

Theo trang Univision, Isidora Lagos bị bắt vào tối 14.8, ngay lối vào cảng Acapulco, Guerrero (Mexico). Thời điểm đó, chiếc xe bán tải màu trắng chở thí sinh Hoa hậu Mexico 2025 cùng một người đàn ông tự nhận là vệ sĩ của cô bị lực lượng an ninh chặn lại và yêu cầu được kiểm tra như thường lệ. Qua quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện một khẩu súng lục cỡ nòng 9 mm, hai băng đạn và 35 viên đạn còn sử dụng được, đây vốn là vũ khí chỉ có quân đội được phép sử dụng.

Isidora Lagos và người đi cùng không thể chứng minh được quyền sở hữu vũ khí hợp pháp. Chính vì vậy, cả hai được chuyển đến Văn phòng công tố liên bang tại Acapulco. Theo luật pháp nước này, việc tàng trữ vũ khí trái phép có thể bị phạt tới 15 năm tù. Hiện sự việc vẫn đang được nhà chức trách xử lý và chưa có thông tin cập nhật. Việc Isidora Lagos bị bắt khiến cộng đồng fan sắc đẹp tại Mexico xôn xao.

Hoa hậu người Mexico bị bắt- Ảnh 2.

Người đẹp từng được đánh giá là ứng viên triển vọng tại cuộc đua Miss Mexico năm nay

ẢNH: MISS MEXICO ORG

Isidora Lagos (25 tuổi), đến từ Acapulco (Mexico). Người đẹp có bằng luật và hiện đang theo học chuyên ngành ẩm thực. Tháng 9.2024, cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu Guerrero và giành cơ hội tham gia tranh tài tại đấu trường nhan sắc cấp quốc gia - Hoa hậu Mexico 2025. Trong hồ sơ dự thi hoa hậu, Isidora Lagos mô tả cô là một phụ nữ trẻ đam mê thể thao, yêu thích kiến trúc cổ điển và say mê lịch sử Mexico. Cô từng làm tình nguyện viên tại các trạm cứu hộ động vật trong 3 năm và tham gia các chiến dịch nâng cao nhận thức và chăm sóc động vật.

Isidora Lagos được xem là một trong những ứng viên tiềm năng tại Hoa hậu Mexico năm nay. Tuy nhiên, vài tuần trước khi bị bắt, Lagos đã từ bỏ danh hiệu và tư cách tham gia Miss Mexico do bất đồng với ban tổ chức. Sau khi người đẹp này rời cuộc đua, thí sinh Victoria Zermeño trở thành ứng viên thay thế.

Tin liên quan

Vụ người đẹp Mexico bị bắn chết khi đang livestream: Quá trình sát nhân ra tay

Vụ người đẹp Mexico bị bắn chết khi đang livestream: Quá trình sát nhân ra tay

Trong vụ người đẹp Valeria Marquez bị bắn chết gây chấn động dư luận Mexico, sát nhân đóng giả làm người giao hàng đến cho người đẹp trước khi bắn chết cô.

Khám phá thêm chủ đề

Hoa hậu Mexico bị bắt tàng trữ vũ khí Hoa hậu Guerrero
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận