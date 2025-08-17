Hoa hậu người Mexico bị bắt

Isidora Lagos - Hoa hậu Guerrero đồng thời là thí sinh Hoa hậu Mexico 2025, vừa bị bắt ẢNH: INSTAGRAM MISS MEXICO ORG

Theo trang Univision, Isidora Lagos bị bắt vào tối 14.8, ngay lối vào cảng Acapulco, Guerrero (Mexico). Thời điểm đó, chiếc xe bán tải màu trắng chở thí sinh Hoa hậu Mexico 2025 cùng một người đàn ông tự nhận là vệ sĩ của cô bị lực lượng an ninh chặn lại và yêu cầu được kiểm tra như thường lệ. Qua quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện một khẩu súng lục cỡ nòng 9 mm, hai băng đạn và 35 viên đạn còn sử dụng được, đây vốn là vũ khí chỉ có quân đội được phép sử dụng.

Isidora Lagos và người đi cùng không thể chứng minh được quyền sở hữu vũ khí hợp pháp. Chính vì vậy, cả hai được chuyển đến Văn phòng công tố liên bang tại Acapulco. Theo luật pháp nước này, việc tàng trữ vũ khí trái phép có thể bị phạt tới 15 năm tù. Hiện sự việc vẫn đang được nhà chức trách xử lý và chưa có thông tin cập nhật. Việc Isidora Lagos bị bắt khiến cộng đồng fan sắc đẹp tại Mexico xôn xao.

Người đẹp từng được đánh giá là ứng viên triển vọng tại cuộc đua Miss Mexico năm nay ẢNH: MISS MEXICO ORG

Isidora Lagos (25 tuổi), đến từ Acapulco (Mexico). Người đẹp có bằng luật và hiện đang theo học chuyên ngành ẩm thực. Tháng 9.2024, cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu Guerrero và giành cơ hội tham gia tranh tài tại đấu trường nhan sắc cấp quốc gia - Hoa hậu Mexico 2025. Trong hồ sơ dự thi hoa hậu, Isidora Lagos mô tả cô là một phụ nữ trẻ đam mê thể thao, yêu thích kiến trúc cổ điển và say mê lịch sử Mexico. Cô từng làm tình nguyện viên tại các trạm cứu hộ động vật trong 3 năm và tham gia các chiến dịch nâng cao nhận thức và chăm sóc động vật.

Isidora Lagos được xem là một trong những ứng viên tiềm năng tại Hoa hậu Mexico năm nay. Tuy nhiên, vài tuần trước khi bị bắt, Lagos đã từ bỏ danh hiệu và tư cách tham gia Miss Mexico do bất đồng với ban tổ chức. Sau khi người đẹp này rời cuộc đua, thí sinh Victoria Zermeño trở thành ứng viên thay thế.