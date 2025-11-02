Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà được khen bởi nhan sắc ngọt ngào, rạng rỡ

Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà vừa trở thành đại sứ hình ảnh của Lễ hội Ẩm thực chay 2025. Chia sẻ về vai trò mới, Nguyễn Thanh Hà bày tỏ niềm vui khi được đồng hành cùng ban tổ chức trong hành trình lan tỏa thông điệp tích cực về sức khỏe, ẩm thực và môi trường. "Tôi rất vinh dự khi được góp phần truyền cảm hứng về lối sống xanh - sạch - bền vững đến với cộng đồng. Mỗi hành động nhỏ đều có thể tạo nên thay đổi lớn, bắt đầu từ chính thói quen ăn uống hàng ngày", cô nói.

Hoa hậu Thanh Hà khuyến khích giới trẻ lan tỏa thói quen ăn chay và bảo vệ môi trường

Xuất hiện tại lễ khai mạc của Lễ hội Ẩm thực chay 2025, Nguyễn Thanh Hà được khen bởi nhan sắc ngọt ngào, rạng rỡ Ảnh: NVCC

Bên cạnh việc tham dự các hoạt động giao lưu, người đẹp còn đặc biệt hứng thú với cuộc thi Pha chế thức uống xanh, nơi các thí sinh sáng tạo ra những món đồ uống lành mạnh từ nguyên liệu thiên nhiên. Với nàng hậu, đây không chỉ là sân chơi văn hóa mà còn là dịp để mọi người cùng nhìn nhận lại ý nghĩa của việc "ăn sạch - sống xanh". Chia sẻ tại sự kiện, người đẹp bày tỏ quan điểm sâu sắc: "Ăn chay không chỉ là lựa chọn của vị giác mà là lựa chọn của trái tim. Khi ta ăn sạch, ta sống khỏe. Khi ta sống xanh, ta đang nuôi dưỡng tình yêu thương. Và khi mỗi người gieo một hạt thiện trong từng bữa ăn, thế giới sẽ trở nên an lành hơn".

Theo Nguyễn Thanh Hà, thách thức lớn nhất trong việc lan tỏa lối sống xanh ở Việt Nam không nằm ở việc thiếu thực phẩm chay hay thiếu người quan tâm, mà ở nhận thức và thói quen tiêu dùng. "Muốn thay đổi, trước hết phải truyền cảm hứng và đặc biệt cho thế hệ trẻ. Khi các em hiểu rằng mỗi bữa ăn chay góp phần giảm khí thải, bảo vệ môi trường và muôn loài, lựa chọn sống xanh sẽ đến tự nhiên", cô chia sẻ.

Trong khuôn khổ của lễ khai mạc, nàng hậu diện cho mình bộ trang phục màu xanh lá lấy cảm hứng từ đồng quê, catwalk cùng dàn người mẫu nhí Ảnh: NVCC

Sau khi đăng quang, người đẹp Bến Tre không dấn thân hoạt động trong môi trường showbiz mà hướng đến hình ảnh hoa hậu của hành động, gắn bó với các dự án cộng đồng, môi trường và giáo dục. Thanh Hà tin rằng sự thay đổi lớn luôn bắt đầu từ những điều nhỏ bé, như một bữa cơm gia đình hay một câu chuyện được kể bằng trái tim. "Khi trái tim được chạm đến, nhận thức sẽ thay đổi. Và khi nhận thức thay đổi, hành động tốt đẹp sẽ lan tỏa", nàng hậu nhắn gửi.

Kết thúc buổi lễ, Nguyễn Thanh Hà cho biết cô cảm thấy hạnh phúc khi thấy ngày càng nhiều người Việt quan tâm đến ẩm thực chay và ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. "Mỗi lời chia sẻ, mỗi câu chuyện trong lễ hội đều tiếp thêm cho tôi năng lượng và niềm tin để tiếp tục hành trình lan tỏa những điều tích cực", cô bộc bạch.