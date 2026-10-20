Hoa hậu Nhân ái Nina Rose làm Giám đốc Marketing Bệnh viện Thẩm mỹ MEDIKA

Nina Rose quan tâm đến trải nghiệm khách hàng trong lĩnh vực thẩm mỹ

Nina Rose cho biết quyết định gắn bó với lĩnh vực làm đẹp xuất phát từ sở thích cá nhân và mong muốn phát triển lâu dài. Trước đây, cô từng làm việc trong nhiều lĩnh vực như y khoa, kinh doanh xe, nhà hàng, ngân hàng và là chuyên gia máy trợ thính. Khi MEDIKA tìm kiếm nhân sự đồng hành trong hoạt động marketing, cô nhận thấy đây là cơ hội để vận dụng kinh nghiệm, đồng thời tham gia xây dựng định hướng thương hiệu cho bệnh viện.



Ở vị trí mới, Nina hướng đến hình ảnh MEDIKA chuyên nghiệp, gần gũi và đáng tin cậy. Cô cũng quan tâm đến việc tìm hiểu các mô hình chăm sóc sắc đẹp quốc tế, từ đó chọn lọc những phương pháp phù hợp với nhu cầu khách hàng Việt Nam.

Theo Nina, marketing trong lĩnh vực thẩm mỹ không chỉ quảng bá dịch vụ mà còn góp phần cung cấp thông tin rõ ràng, giúp khách hiểu về lựa chọn của mình. Niềm tin cần được xây dựng từ tư vấn phù hợp, tính minh bạch, sự an toàn và chất lượng chăm sóc trong hành trình làm đẹp.

Từ trải nghiệm cá nhân tại MEDIKA, Nina mong muốn chia sẻ thông tin về dịch vụ trên cơ sở tìm hiểu và trải nghiệm thực tế. Cô cũng kỳ vọng mô hình Spa & Wellness có thể bổ trợ cho hoạt động chuyên môn của bệnh viện, đáp ứng nhu cầu thư giãn và chăm sóc sắc đẹp theo định hướng phù hợp với năng lực cung cấp dịch vụ.

Bên cạnh mục tiêu phát triển thương hiệu, Nina quan tâm đến việc duy trì các hoạt động cộng đồng

Từng là trẻ mồ côi, cô cho biết bản thân đồng cảm với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và người cao tuổi neo đơn. Điều này khiến cô trân trọng những chương trình thiện nguyện mà MEDIKA tham gia.



Dịp Vu Lan vừa qua, Nina đồng hành cùng bệnh viện trong chương trình hỗ trợ các em nhỏ tại Chùa Bình An và người cao tuổi không có nơi nương tựa. Cô mong những hoạt động tương tự được duy trì định kỳ, đồng thời mở rộng hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn khi xảy ra thiên tai.

Với danh hiệu Hoa hậu Nhân ái cùng kinh nghiệm tham gia và chấm thi sắc đẹp tại Mỹ và Việt Nam, Nina kỳ vọng kết nối hình ảnh cá nhân với định hướng phát triển của MEDIKA. Theo cô, giá trị thương hiệu không chỉ thể hiện qua chất lượng dịch vụ mà còn ở cách doanh nghiệp thực hiện cam kết với khách hàng và đóng góp cho cộng đồng.