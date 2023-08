'Hoa hậu nhí' Bella Vũ làm MC song ngữ

Bella Vũ tự tin đảm nhận vai trò MC song ngữ NVCC

Tối 11.8, Bella Vũ tham gia buổi hòa nhạc gây quỹ từ thiện One Way Ticket to Ghibli Realm tổ chức tại Nhạc viện TP.HCM. Người đẹp được nhạc trưởng Nguyễn Long An - thầy giáo đã dạy piano cho cô từ nhỏ, tin tưởng giao vai trò MC dẫn dắt buổi hòa nhạc. Trong suốt chương trình, Miss Eco Teen International 2021 tự tin truyền tải những nội dung, thông điệp ý nghĩa bằng cả hai ngôn ngữ Việt và Anh.

Được biết, Bella Vũ chỉ có khoảng vài tiếng trước giờ mở màn để tập trước nội dung. Nữ sinh 15 tuổi có mặt từ sớm và chăm chỉ học kịch bản, chuẩn bị cho phần thể hiện chỉn chu trên sân khấu. Do đã theo học piano khoảng 10 năm qua, người đẹp có nền tảng kiến thức về nhạc thính phòng khá tốt nên không gặp trở ngại khi dẫn dắt câu chuyện trong buổi hòa nhạc.



Tranh thủ thời gian trước khi nhập học, Miss Eco Teen International 2021 đã tham gia nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa ở nhiều địa phương. Giữa tháng 7.2023, nhân chuyến du lịch tại Quy Nhơn, Bella Vũ cùng các thành viên trong đoàn lặn biển đã tích cực thu gom rác thải nhựa ở trên bờ lẫn dưới biển thuộc khu vực Hòn Khô. Cô cũng tham gia một giải chạy tại TP.HCM được tổ chức vào cuối tháng 7 vừa qua - sự kiện dùng toàn bộ doanh thu từ lệ phí tham gia trao cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.



Mới đây, trong chuyến đi cùng gia đình tới Hà Giang, Bella Vũ đã đến thăm một cơ sở bảo trợ xã hội ở thôn Lắp 2, xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên để thăm hỏi, tặng quà cho 24 trẻ mồ côi người dân tộc thiểu số và hai cụ già không nơi nương tựa đang được cưu mang tại đây. Ngày 12.8, cô cùng nhóm tình nguyện của mình có lịch trình đến thăm các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

Bella Vũ chia sẻ cô thấy hạnh phúc khi gặp gỡ được những người cùng chung suy nghĩ, luôn muốn làm được những điều tích cực cho cộng đồng. "Quan trọng là từ suy nghĩ, cả nhóm sẵn sàng biến thành những hành động cụ thể, giúp đỡ người khác trong khả năng của mình. Dù chỉ là những món quà thật nhỏ, nhưng đều trao đi với tất cả sự trân trọng của chúng tôi. Ai cũng ý thức được rằng, sự giàu có thật sự không phải là những gì chúng ta có mà chính là những gì có thể mang đến cho người khác", cô bộc bạch.