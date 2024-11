Hoa hậu Nông Thúy Hằng bất ngờ xuất hiện trong MV sau thời gian im ắng

Sau thời gian im ắng để tập trung vào các hoạt động xã hội và sản xuất âm nhạc, Phúc Anh chính thức hé lộ dự án âm nhạc mới mang tên 54 Dân tộc Việt Nam ẢNH: NVCC

54 Dân tộc Việt Nam là sản phẩm âm nhạc duy nhất của Phúc Anh trong năm 2024. Đặc biệt, MV còn có sự góp mặt của Hoa hậu các dân tộc Việt Nam Nông Thúy Hằng. Cả hai đã kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ khách mời khác thực hiện dự án phi lợi nhuận hướng đến các em nhỏ vùng cao.

Về sự kết hợp với Hoa hậu Nông Thúy Hằng, Phúc Anh cho biết đó là một cơ duyên. Nữ ca sĩ nhận định Nông Thúy Hằng với danh hiệu Hoa hậu các dân tộc Việt Nam phù hợp với sản phẩm lần này.

Phúc Anh cùng Nông Thúy Hằng mang niềm vui đến trẻ em vùng cao ẢNH: NVCC

"Hơn hết, khi theo dõi chặng đường hoạt động nghệ thuật của Hằng, tôi thật sự ấn tượng trước những tâm huyết và nỗ lực của cô gái này dành cho các em nhỏ, đặc biệt là ở vùng cao. Hằng lại là người dân tộc Tày - đại diện cho người đồng bào thiểu số mà dự án của tôi hướng đến. Hằng am hiểu văn hóa và tâm lý của người vùng cao. Mỗi khi có chuyện gì tế nhị, tôi thường sẽ tham khảo ý kiến của Hằng để đảm bảo mọi người luôn thấy thoải mái", Phúc Anh chia sẻ.

Giọng ca 9X bộc bạch: "Hằng thường bỏ qua danh hiệu hoa hậu của mình khi tham gia thiện nguyện và rất lăn xả cùng ê kíp, miễn bà con vui thì em ấy không nề hà. Có Hằng tham gia cùng, tôi như có thêm một người đồng đội cùng mình vượt qua những khó khăn để mang đến những điều ý nghĩa cho các bé và người dân vùng cao".

Hoàng Tôn cũng tham gia dự án cùng Phúc Anh ẢNH: NVCC

54 Dân tộc Việt Nam là một Documentary MV (MV tư liệu) được Phúc Anh và ê kíp ghi hình lại trong hành trình cứu trợ 7 ngày sau bão Yagi tại Hà Giang và Yên Bái, Lào Cai.

Đặc biệt, ca sĩ Hoàng Tôn lên Hà Giang sau cùng, lại vào giữa đêm khuya. "Đất đá sạt lở, cây đổ chắn ngang đường nên anh phải gọi ê kíp tới cứu trợ. Đêm đó mưa to, lại vào 1 giờ sáng nên khi các thành viên lái xe tới đón anh Tôn thì ở homestay mọi người đều rất lo lắng. May mắn mọi người đều trở về bình an. Mỗi ngày chúng tôi dậy từ 5 giờ sáng và kết thúc ngày vào 0 giờ đêm, cứ như vậy cả tuần nên nhiều người bị mệt", nữ ca sĩ kể thêm.

Nữ ca sĩ không chỉ được gặp gỡ, mà còn lắng nghe về những hoàn cảnh của các em nhỏ thông qua hành trình lần này ẢNH: NVCC

Phúc Anh chia sẻ, những ngày quay hình ở vùng cao là những kỷ niệm khó quên trong chặng đường làm nghề của cô. Nhưng những nụ cười, sự thân thiện và hiếu khách của người dân vùng cao đã tiếp thêm năng lượng cho Phúc Anh cùng ê kíp quên đi nỗi sợ và sự mệt mỏi. Sau khi kết thúc chuyến cứu trợ, trở về Sài Gòn thì tất cả các thành viên đều mong muốn sẽ được quay lại để gặp thêm được nhiều trẻ em và bà con vùng cao hơn.

Dù quá trình thực hiện dự án chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn, song Phúc Anh nói cô đã có cho mình thêm nhiều những người bạn nhí. Vì thế, 54 Dân tộc Việt Nam là món quà mà cô muốn dành tặng cho tất cả những người bạn đã đồng hành cùng mình trong dự án phi lợi nhuận, và những trẻ em, người dân trên khắp 54 dân tộc.