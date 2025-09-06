Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Hoa hậu Phan Thị Mơ hỗ trợ các em nhỏ khó khăn vì lý do đặc biệt

Hải Duy
Hải Duy
06/09/2025 14:28 GMT+7

Tất bật với các dự án nghệ thuật, Hoa hậu Phan Thị Mơ vẫn sắp xếp trở về quê nhà Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) để tham dự lễ khai giảng tại Trường tiểu học Trương Văn Sanh (phường Cai Lậy).

Phan Thị Mơ làm điều đặc biệt dịp khai giảng

Tại đây, Hoa hậu Phan Thị Mơ chọn tà áo dài truyền thống, bày tỏ hào hứng khi có dịp gặp gỡ thầy cô và các em nhỏ. Nàng hậu 9X còn dành tặng 100 phần quà và tiền mặt, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Hoa hậu Phan Thị Mơ trao quà, hỗ trợ học sinh nghèo trước thềm năm học mới

Ảnh: NVCC

Ảnh: NVCC

Phan Thị Mơ chia sẻ cô có xuất phát điểm trong một gia đình không mấy khá giả nhưng ba mẹ luôn nỗ lực để các con được đến trường. May mắn nhận được sự yêu thương đó, Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018 đã không ngừng nỗ lực trong học tập, làm việc để có được thành quả như hiện tại. Khi đã có những thành công riêng, Phan Thị Mơ luôn hướng đến các hoạt động thiện nguyện. Đặc biệt, việc giúp đỡ các bé có hoàn cảnh khó khăn là điều cô luôn tâm niệm.

Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012 bộc bạch thêm: “Những phần quà này tuy nhỏ bé nhưng là cả tấm lòng và niềm tin mà Mơ muốn gửi gắm ở các em. Mơ tin rằng những khó khăn trong cuộc sống cũng chính là yếu tố giúp tôi luyện ý chí, để các em vững vàng hơn chinh phục những quả ngọt trong tương lai. Với món quà lần này, Mơ hy vọng đó là nguồn động viên tinh thần để các em có thêm một chút niềm tin, sức mạnh để phấn đấu học tập, trở thành một công dân tốt và là điểm tựa của gia đình”.

Trong chuyến tham dự lễ khai giảng tại Trường tiểu học Trương Văn Sanh, khi nhìn các em nhỏ với áo trắng, khăn quàng đỏ trên vai, Phan Thị Mơ bồi hồi khi nhớ về mình của ngày bé. Cô kể thời điểm đó, gia đình cũng thuộc diện khó khăn. Hiểu được những vất vả của đấng sinh thành, nàng hậu tự nhủ bản thân không chỉ học tập tốt mà còn giúp ba mẹ trong công việc nhà.

Phan Thị Mơ cho biết nhờ tuổi thơ khó khăn nên cô luôn cân nhắc kỹ để không bị vấp ngã

Ảnh: NVCC

Ảnh: NVCC

“Nhờ quãng thời gian khó khăn đó đã tôi luyện nên một Phan Thị Mơ mạnh mẽ, vững vàng trước những cám dỗ trong cuộc sống. Mơ luôn hiểu được những vất vả và biết rằng ba mẹ đặt kỳ vọng ở mình rất nhiều nên mỗi chặng đường, Mơ đều luôn cân nhắc kỹ để không bị vấp ngã. Niềm hạnh phúc hiện tại của Mơ là xây được một tổ ấm nhỏ, để ba mẹ an tâm hơn về cô con gái nhỏ. Hơn nữa, Mơ tin rằng việc mình san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn hơn cũng là cách khiến ba mẹ tự hào về mình”, cô chia sẻ.

Có thể thấy, dù đã kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu song hành trình thiện nguyện hay các hoạt động xã hội vẫn được Phan Thị Mơ duy trì. Cô chia sẻ: “Quê Mơ còn nhiều gia đình khó khăn lắm, có người còn không có điều kiện để chạy đến nhà Mơ nhận quà nữa kìa. Đi bộ đến hoặc không có được 15.000 - 20.000 đồng đi xe ôm đến, nên tôi phải nhờ xe chở về nhà giúp các cụ”.

Với cô, những hoạt động này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm với danh hiệu, với khán giả mà còn là cách cô lan tỏa những giá trị tốt đẹp với mọi người xung quanh. Phan Thị Mơ tâm sự thêm khi thực hiện các dự án này, bản thân không bận tâm trước những bình luận tiêu cực. Thay vào đó, cô tập trung vào những giá trị mà mình tạo ra, đồng thời xem đó là nguồn động lực để bản thân ngày một cố gắng.

Trước sự ra đi của siêu mẫu Nam Phong, Hoa hậu Phan Thị Mơ, Đặng Thu Thảo, ca sĩ Nguyên Vũ cùng nhiều đồng nghiệp bày tỏ lòng tiếc thương cho một nghệ sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh.

Xem thêm bình luận