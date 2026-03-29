Văn hóa

Hoa hậu Phan Thị Mơ làm Phó chủ tịch CLB Doanh nghiệp Mekong TP.HCM

An Hạ
29/03/2026 08:49 GMT+7

Hoa hậu Phan Thị Mơ vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch CLB Doanh nghiệp Mekong TP.HCM. Thông tin nàng hậu 9X chuyển hướng từ lĩnh vực giải trí sang hoạt động trong môi trường doanh nghiệp nhận được sự quan tâm của công chúng.

Hoa hậu Phan Thị Mơ tham gia kết nối cộng đồng doanh nghiệp

Theo CLB Doanh nghiệp Mekong TP.HCM, trong bối cảnh nhu cầu liên kết vùng và phát triển bền vững ngày càng được chú trọng, các tổ chức doanh nghiệp tại TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung đang đẩy mạnh vai trò kết nối giữa doanh nghiệp, địa phương và các nguồn lực xã hội. Việc bổ sung nhân sự đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau được xem là một trong những hướng đi nhằm đa dạng hóa cách tiếp cận.

Theo định hướng nhiệm kỳ mới, CLB tập trung vào các hoạt động như kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư, tổ chức hội thảo chuyên đề và triển khai các chương trình trách nhiệm xã hội. Việc kiện toàn bộ máy nhân sự, trong đó có sự tham gia của Hoa hậu Phan Thị Mơ, nhằm phục vụ các mục tiêu trong hoạt động này.

Đại diện CLB cho biết việc mở rộng thành phần Ban Chấp hành hướng đến xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp linh hoạt, phù hợp với bối cảnh kinh tế đang thay đổi. Trong đó, yếu tố kết nối và chia sẻ nguồn lực được đặt lên hàng đầu.

Việc Hoa hậu Phan Thị Mơ tham gia Ban Chấp hành CLB Doanh nghiệp Mekong TP.HCM phản ánh sự thay đổi trong cách nhìn về vai trò của người nổi tiếng trong xã hội hiện đại. Họ không chỉ dừng lại ở việc xây dựng hình ảnh cá nhân mà còn tham gia vào các hoạt động mang tính cộng đồng, đóng góp vào những vấn đề lớn hơn của xã hội.

Trong vai trò mới, Phan Thị Mơ được kỳ vọng sẽ dùng sức ảnh hưởng và khả năng kết nối truyền thông để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững.

CLB Doanh nghiệp Mekong TP.HCM là tổ chức trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM được tái định vị từ CLB Doanh nghiệp Tam Nông. CLB định hướng kết nối doanh nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là khu vực có tiềm năng phát triển nhưng cũng đặt ra nhiều yêu cầu về liên kết và thu hút đầu tư.

Chia sẻ về vai trò mới, Hoa hậu Phan Thị Mơ cho biết cô nhìn nhận đây không phải là một danh vị, mà là một trách nhiệm. “Tôi mong muốn có thể đóng góp vào việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp gắn bó với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tôi tin rằng, khi các doanh nghiệp có thể liên kết và hỗ trợ lẫn nhau, chúng ta sẽ tạo ra những giá trị lớn hơn cho xã hội”, cô chia sẻ.

Phan Thị Mơ sinh năm 1990 tại Tiền Giang cũ (nay thuộc Đồng Tháp). Cô được biết đến khi giành danh hiệu Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018. Ngoài hoạt động người mẫu, Phan Thị Mơ từng tham gia một số dự án phim truyền hình và điện ảnh như Hồ sơ lửa, Vợ ơi… em ở đâu?, Sắc đẹp dối trá.... Bên cạnh đó, nàng hậu 9X cũng xuất hiện trong các chương trình truyền hình và hoạt động thiện nguyện. Những năm gần đây, Phan Thị Mơ mở rộng phạm vi hoạt động sang các lĩnh vực liên quan đến cộng đồng và xã hội.

Hoa hậu Phan Thị Mơ thảo luận phát triển du lịch Việt Nam sau dịch Covid-19

Xuất hiện tại sự kiện khai mạc diễn đàn du lịch Ấn tượng Việt Nam , Hoa hậu Phan Thị Mơ có những chia sẻ xoay quanh việc xúc tiến du lịch.

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
