Hoa hậu Philippines bị sát hại, vứt xác xuống biển

Theo The Manila Times, hoa hậu Acquene Arradaza đã bị ba người đàn ông có vũ trang bắt cóc vào ngày 31.7, khi đang mua sắm tại thành phố Ormoc. Đoạn phim từ camera an ninh cho thấy một chiếc xe Toyota Wigo màu đen bất ngờ dừng lại, ba người đàn ông lao ra, khống chế và đẩy cô vào trong xe trước khi chạy trốn. Đây được cho là một vụ tấn công có chủ đích và được lên kế hoạch từ trước.

Vào ngày 4.8, một nhóm ngư dân địa phương đã phát hiện một thi thể không mảnh vải che thân, trôi dạt gần bờ biển làng Barangay 99 Diit. Thi thể đã bị phân hủy nặng, tay chân bị trói chặt, mặt bị bịt kín bằng vải đen và băng keo. Một chi tiết rùng rợn là một ổ khóa xe đạp đã được quấn quanh cổ nạn nhân và thi thể bị buộc vào hai bao tải chứa vật nặng để dìm xuống biển.

Quá trình khám nghiệm tử thi và giám định pháp y xác nhận thi thể đó chính là của Acquene Arradaza. Thiếu tá Shenna Layog, quyền chỉ huy đồn cảnh sát Tacloban số 2, cho biết: "Thi thể nạn nhân đã bắt đầu trương phình và không còn nguyên vẹn. Mặt bị che bằng vải đen và quấn băng keo. Đây là một vụ án đặc biệt tàn bạo".

Vụ mất tích của Acquene Arradaza được gia đình báo cáo vào ngày 4.8, cùng ngày thi thể cô được tìm thấy. Trung úy Nova Tan, phát ngôn viên cảnh sát Ormoc, đã bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc, cho rằng nếu gia đình báo tin sớm hơn, có thể cô đã được cứu sống.

Trong khi cảnh sát đang gấp rút truy lùng các nghi phạm, gia đình nạn nhân cũng đang kêu gọi công lý. Mẹ của Acquene, bà Vilma Arradaza, đã lên tiếng kêu gọi các chính trị gia Philippines giúp đỡ. Một manh mối quan trọng vừa được chị gái của cô cung cấp: trước khi bị bắt cóc, Acquene đã nói chuyện với một người đàn ông tên là Pay-ap Drilon.

Vụ án vẫn đang được điều tra nhưng sự ra đi bi thảm của Acquene Arradaza đã để lại nỗi đau và sự phẫn nộ trong lòng người dân, đồng thời dấy lên nhiều nghi vấn về động cơ đằng sau vụ sát hại tàn bạo này.