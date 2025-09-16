Hoa hậu Phương Anh: Áp lực khi vừa đăng quang được mời chấm thi nhan sắc

Hoa hậu Phương Anh thấu hiểu vì từng là thí sinh

Chỉ một thời gian ngắn sau khi đăng quang, việc Nguyễn Hoài Phương Anh xuất hiện trên ghế nóng một cuộc thi nhan sắc sinh viên đã thu hút nhiều sự chú ý. Đối mặt với những băn khoăn về áp lực và các ý kiến trái chiều, cô thẳng thắn thừa nhận: "Mình hiểu rằng bất kỳ ai ngồi ở vị trí này cũng sẽ nhận được sự quan tâm và đánh giá. Thay vì lo sợ, mình chọn cách tiếp thu mọi ý kiến một cách cầu thị, vì mục đích cuối cùng là tìm ra thí sinh xứng đáng nhất".

Nhan sắc tân Hoa hậu biển Việt Nam Toàn cầu 2025 - Nguyễn Hoài Phương Anh Ảnh: NVCC

Đối với Phương Anh, kinh nghiệm từ chính cuộc thi mình vừa trải qua là lợi thế lớn nhất. Cô tâm sự rằng bản thân không chỉ nhìn vào kết quả trình diễn cuối cùng, mà còn trân trọng sự tiến bộ và nghị lực của từng thí sinh. "Mình thấu hiểu được áp lực tâm lý, sự hồi hộp và cả những nỗ lực mà mỗi bạn phải trải qua. Đó là những điều mà chỉ khi đã từng bước đi trên con đường đó, mình mới có thể cảm nhận và thấu hiểu được", cô chia sẻ.

Trước khi chạm đến vương miện Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2025 và giải phụ Người đẹp hình thể, Phương Anh đã là gương mặt từng gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2022. Nếu không xuất hiện ở các sự kiện, người đẹp đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu kiên định với lối sống tối giản. Cô tin rằng sự tập trung và bình thản chính là chìa khóa để bước đi xa và bền vững. "Khi không bị chi phối bởi những ồn ào ngắn hạn, mình sẽ có nhiều năng lượng hơn cho mục tiêu dài lâu", người đẹp chia sẻ. Triết lý sống này giúp cô giữ được bản sắc riêng: giản dị, gần gũi trong đời thường nhưng luôn biến hóa và tỏa sáng tự tin trên sân khấu.

Hành trình của một hoa hậu: Từ giảng đường đến cộng đồng

Dù đã hoàn thành chương trình học, những trải nghiệm từ đời sống sinh viên chính là nguồn cảm hứng lớn nhất để Phương Anh định hình các dự án cộng đồng trong nhiệm kỳ của mình. Cô hiểu rõ những trăn trở và ước mơ của thế hệ trẻ, từ đó vạch ra những kế hoạch hành động cụ thể.

Phương Anh bày tỏ sự áp lực khi vừa mới đăng quang được mời vào "ghế nóng" chấm thi nhan sắc Ảnh: NVCC

Phương Anh bày tỏ mong muốn tập trung vào các dự án hỗ trợ kỹ năng mềm cho sinh viên như thuyết trình, quản lý tài chính, đồng thời khuyến khích các dự án khởi nghiệp sáng tạo vì cộng đồng. Song song đó, sứ mệnh lớn nhất của một Hoa hậu Biển vẫn là các hoạt động bảo vệ môi trường biển đảo. "Tôi mong muốn hình ảnh của mình không chỉ gắn với một vương miện, mà còn đồng hành trong những chiến dịch bảo vệ biển đảo, để thế hệ trẻ thêm yêu và trân trọng thiên nhiên", cô nói.

Với Phương Anh, đăng quang không phải là đích đến mà là một hành trình cống hiến. Cô đang từng bước khẳng định hình ảnh một hoa hậu thế hệ mới: bản lĩnh, nhân ái, có trách nhiệm và luôn nỗ lực để chiếc vương miện mình đội sẽ thực sự tỏa sáng bằng những giá trị thiết thực cho cộng đồng.