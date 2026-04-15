Hoa hậu Phương Khánh ra sao sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Trái đất?

Sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Trái đất, Phương Khánh lựa chọn lối sống kín tiếng, không hoạt động sôi nổi trong làng giải trí Việt. Dù vậy, cuộc sống của nàng hậu 9X luôn được người hâm mộ quan tâm.
Phương Khánh sinh năm 1995 tại Vĩnh Long, là người Việt Nam đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Trái đất vào năm 2018. Sau cuộc thi, cô tích cực tham gia các sự kiện và hoạt động thiện nguyện trên cương vị Hoa hậu Trái đất 2018. Kết thúc nhiệm kỳ quốc tế, người đẹp thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện giải trí, đồng thời đảm nhận vai trò giám khảo ở một số cuộc thi như: Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2021, chương trình thực tế Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022...
So với nhiều hoa hậu khác, Phương Khánh lựa chọn lối sống kín tiếng, không hoạt động sôi nổi trong làng giải trí Việt. Sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Trái đất, nàng hậu dường như ít xuất hiện trước công chúng, chỉ tham gia một số sự kiện giải trí hay sàn diễn thời trang của những đồng nghiệp thân thiết. Bên cạnh đó, cô dành phần lớn thời gian cho gia đình và tâm huyết cho bộ môn tranh thêu nổi.
Bình luận (0)