Hoa hậu Phương Khánh ra sao sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Trái đất?

Phương Khánh sinh năm 1995 tại Vĩnh Long, là người Việt Nam đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Trái đất vào năm 2018. Sau cuộc thi, cô tích cực tham gia các sự kiện và hoạt động thiện nguyện trên cương vị Hoa hậu Trái đất 2018. Kết thúc nhiệm kỳ quốc tế, người đẹp thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện giải trí, đồng thời đảm nhận vai trò giám khảo ở một số cuộc thi như: Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2021, chương trình thực tế Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022...

So với nhiều hoa hậu khác, Phương Khánh lựa chọn lối sống kín tiếng, không hoạt động sôi nổi trong làng giải trí Việt. Sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Trái đất, nàng hậu dường như ít xuất hiện trước công chúng, chỉ tham gia một số sự kiện giải trí hay sàn diễn thời trang của những đồng nghiệp thân thiết. Bên cạnh đó, cô dành phần lớn thời gian cho gia đình và tâm huyết cho bộ môn tranh thêu nổi.

Hoa hậu Phương Khánh ở tuổi 31

Sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Trái đất, nàng hậu 9X vẫn khiến nhiều người xuýt xoa bởi vẻ ngoài ngày càng đằm thắm, mặn mà theo thời gian. Theo Phương Khánh, vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn toát ra từ sự tự tin, năng lượng tích cực và sự bình an trong tâm hồn Ảnh: FBNV

Hoa hậu Trái đất 2018 trung thành với hình ảnh người phụ nữ mang vẻ đẹp xưa, đậm chất cổ điển. Cô thường cùng ê kíp thực hiện nhiều bộ ảnh với áo dài theo phong cách hoài niệm, kết hợp giữa nét truyền thống và hơi thở tân thời. Những bộ ảnh này nhận về nhiều lời khen, khi khắc họa rõ nét thần thái nền nã, dịu dàng nhưng không kém phần cuốn hút của nàng hậu Ảnh: FBNV

Trên mạng xã hội, Phương Khánh duy trì hình ảnh tích cực khi thường xuyên thực hiện các vlog chia sẻ mẹo vặt trong cuộc sống như làm đẹp, chăm sóc tóc… đến những câu chuyện đời thường gần gũi Ảnh: FBNV

Dù thường xuyên xuất hiện với hình ảnh tích cực, nàng hậu tiết lộ từng chật vật vì căn bệnh trầm cảm, đặc biệt là lúc một mình xoay sở trong thời điểm dịch bệnh. Cũng trong giai đoạn này, nàng hậu tìm đến thiền định và bộ môn thêu tranh nổi như một cách giúp bản thân "vượt khó" Ảnh: FBNV

Đến nay, Phương Khánh vẫn gắn bó với bộ môn tranh thêu nổi. Gần đây, cô gây chú ý khi thực hiện bộ ảnh chụp cùng một trong những tác phẩm do chính mình hoàn thiện từ năm 2022. Bức tranh mang tên Niềm vui, tái hiện khoảnh khắc hạnh phúc của một cô bé đang vui đùa bên những chú chó trước căn nhà mới của người thân Ảnh: FBNV

Chia sẻ về quan niệm sống, Phương Khánh nhấn mạnh giá trị của gia đình khi cho rằng thành công không nằm ở vật chất, mà ở sự bình yên và sức khỏe của những người thân yêu. Với người đẹp Vĩnh Long, việc mỗi ngày được sống trong sự an ổn, gia đình luôn khỏe mạnh và có thể tự lập bằng chính năng lực của mình đã là một thành công trọn vẹn Ảnh: FBNV





Dù sở hữu cuộc sống viên mãn, người đẹp gốc Vĩnh Long không chọn cách sống "khoe của" trên mạng xã hội. Cô cho rằng bản thân là người của công chúng, việc phô trương có thể ảnh hưởng đến tâm lý và hành vi của người hâm mộ Ảnh: FBNV

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Phương Khánh cho biết bản thân cũng như nhiều cô gái khác, cũng mong muốn có "nửa kia" để đồng hành. Tuy nhiên, cô cho biết sẽ chỉ công khai khi cả hai tiến tới hôn nhân. Cô bày tỏ: "Cho dù có hay không, tôi vẫn giấu. Bởi vì người ta hay nói những gì mình nói ra hay bị mất" Ảnh: FBNV

Khi nói về tiêu chí lựa chọn bạn đời, người đẹp sinh năm 1995 cho rằng sự thấu hiểu và trân trọng là điều quan trọng nhất mà một người đàn ông cần dành cho phụ nữ. Theo cô, dù thành công đến đâu nhưng thiếu sự trân trọng thì đó không phải là mối quan hệ đáng để gắn bó Ảnh: FBNV





