Quế Anh trượt top 20 Miss Grand International 2024

Tối 25.10, đêm chung kết Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 chính thức diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Cuộc thi này nhận được sự quan tâm của đông đảo fan sắc đẹp quốc tế lẫn Việt Nam. Sau màn trình diễn tại vòng bán kết, Quế Anh dần lấy lại thiện cảm với fan sắc đẹp Việt.

Trước thềm chung kết, Quế Anh cho biết cô cảm thấy hạnh phúc khi được tham gia cuộc thi. Dẫu vậy, cô tiếc nuối vì đây là đêm cuối cùng đồng hành với những người đẹp quốc tế. Quế Anh mong rằng các cô gái thể hiện hết khả năng của mình trong đêm thi quan trọng này

Ảnh: Chụp màn hình

Kể từ khi giành vương miện Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024, người đẹp 23 tuổi nhận về khá nhiều lời chỉ trích vì cho rằng cô được "dọn đường" để đăng quang. Vì vậy, đối với Quế Anh đây là một hành trình đầy thử thách và áp lực. Tuy nhiên, cô vẫn nỗ lực để có mặt trong top 10 Best In SwimSuit do khán giả bình chọn và Top 14 Grand Voice. Ngoài ra, phần trình diễn trang phục dân tộc của mỹ nhân Quảng Nam cũng gây ấn tượng với fan sắc đẹp Việt.

Hoa hậu Quế Anh rạng rỡ trong đêm chung kết. Võ Lê Quế Anh sinh năm 2001 tại Quảng Nam. Cô sở hữu chiều cao 1,73 m cùng số đo ba vòng 78-62-89 Ảnh: Chụp màn hình

Mở màn đêm diễn, đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế cùng các thí sinh của mùa thi năm nay thể hiện tiết mục đồng diễn cuốn hút. Trong trang phục màu vàng lấp lánh, các thí sinh lần lượt sải bước trên sân khấu và giới thiệu về bản thân. Xuất hiện cuối cùng, Hoa hậu Quế Anh diện thiết kế cắt xẻ táo bạo và tự tin catwalk. Cô còn tạo điểm nhấn bằng cách nháy mắt, tương tác với ống kính.

Sau khi trao các giải phụ, ban giám khảo công bố top 20 thí sinh xuất sắc nhất gồm: Thái Lan, Colombia, US Virgin Islands, Malaysia, Mexico, Gutemala, El Salvador, Pháp, Curacao, Tây Ban Nha, Paraguay, Nhật Bản, Brazil, Ấn Độ, Anh, Cộng hòa Dominica, Indonesia, Philippines, Myanmar và Peru. Dù đã cố gắng nhưng đại diện Việt Nam không thể vào top 20 do ban giám khảo lựa chọn.