Hoa hậu Quỳnh Anh bị xử lý, không biểu diễn 6 tháng sau ồn ào nhóm chat

Liên quan đến vụ việc của Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu Trịnh Mỹ Anh, ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 cho biết thời gian qua, đơn vị đã ghi nhận những thông tin, diễn biến gây chú ý trên mạng xã hội liên quan đến một số cá nhân tham gia cuộc thi. Trên tinh thần trách nhiệm, minh bạch và tôn trọng những quy định hiện hành, phía ban tổ chức đã phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để rà soát, xác minh các vấn đề liên quan.

Quỳnh Anh, Mỹ Anh bị xử lý ra sao?

Trong quá trình làm việc, đơn vị tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 đã làm việc với các cá nhân có liên quan, bao gồm Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu Trịnh Mỹ Anh. Hai người đẹp này đã công khai gửi lời xin lỗi trên mạng xã hội về việc đề cập đến người khác trong câu chuyện cá nhân. Sau khi xem xét, Miss Universe Vietnam đã đưa ra hướng xử lý đối với từng cá nhân.

Theo ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026, Quỳnh Anh sẽ không tham gia các hoạt động biểu diễn trên sân khấu trong thời gian 6 tháng Ảnh: BTC

Cụ thể, phía Miss Universe Vietnam cho biết Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh sẽ không tham gia các hoạt động biểu diễn trên sân khấu trong thời gian 6 tháng, kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Theo ban tổ chức, đây là hình thức xử lý nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong phát ngôn, ứng xử và bảo đảm các chuẩn mực dành cho người hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp.

Bên cạnh đó, người đẹp 9X sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp phạt cho cơ quan chức năng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành.

Với trường hợp của Trịnh Mỹ Anh, Miss Universe Vietnam 2026 quyết định tạm dừng các hoạt động biểu diễn trên sân khấu của cô trong thời gian 3 tháng, kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Bên cạnh đó, người đẹp này sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp phạt cho cơ quan chức năng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành (nếu có). Với đơn vị tổ chức, đây là hình thức xử lý nhằm nhấn mạnh trách nhiệm của người giữ danh hiệu và nâng cao ý thức trong phát ngôn, ứng xử nơi công cộng.

Thông báo của Miss Universe Vietnam liên quan đến trường hợp của Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu Trịnh Mỹ Anh Ảnh: Cắt từ fanpage MUVN

“Ngoài ra, ban tổ chức tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác minh, xử lý các nội dung liên quan. Mọi quyết định thuộc thẩm quyền của ban tổ chức sẽ được thực hiện trên cơ sở quy chế cuộc thi, thông tin đã được xác minh và các quy định có liên quan”, phía Miss Universe Vietnam 2026 chia sẻ trong thông báo.

Trao đổi với chúng tôi, phía ban tổ chức Miss Universe Vietnam xác nhận bài đăng là thông tin muốn chia sẻ với khán giả sau vụ ồn ào.

Trước đó, sau khi cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026 kết thúc, mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn tin nhắn được cho là của Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu Trịnh Mỹ Anh, trong đó có nội dung nhắc đến những cá nhân khác với lời lẽ gây tranh cãi.

Thời điểm đó, phía ban tổ chức cho biết đã tiếp nhận những phản hồi và đang tiến hành rà soát, xác minh các thông tin nhằm có cơ sở xem xét, xử lý phù hợp. Bộ đôi người đẹp này cũng lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân sau ồn ào.