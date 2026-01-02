Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam: Sân khấu hoành tráng, tân hoa hậu xứng đáng

Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô tổ chức hơn 20 tỉ đồng, cuộc thi năm nay còn được đánh giá cao nhờ sự đầu tư bài bản, cách tiếp cận hiện đại và việc lựa chọn được tân hoa hậu hội tụ đầy đủ sắc - trí - bản lĩnh, đúng với tinh thần "hòa bình" mà chương trình theo đuổi.

Tùng Dương và Double2T trình diễn trên sân khấu

Điểm nhấn đặc biệt của mùa giải năm nay là sân khấu và cách dàn dựng được tổng đạo diễn Nguyễn Anh Dũng và biên đạo Vũ Minh Hiếu thực hiện công phu. Đêm chung kết được tổ chức tại không gian lớn, thiết kế theo tinh thần hiện đại, sử dụng hệ thống LED đa tầng, hiệu ứng ánh sáng chuyển động và âm thanh tiêu chuẩn cao.

Các phần thi được kết nối mạch lạc, tạo dòng chảy cảm xúc xuyên suốt, vừa tôn vinh vẻ đẹp hình thể, vừa làm nổi bật cá tính và bản lĩnh của từng thí sinh. Sân khấu không chỉ là nơi trình diễn mà trở thành không gian kể chuyện, giúp khán giả theo dõi trọn vẹn hành trình tỏa sáng của các ứng viên.

Ca sĩ Duyên Quỳnh thể hiện bản hit “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”

Song song đó, chương trình còn quy tụ dàn ca sĩ nổi tiếng và nghệ sĩ khách mời, mang đến những tiết mục âm nhạc được đầu tư. Sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, thời trang và trình diễn giúp chương trình giữ được nhịp độ hấp dẫn, đồng thời khẳng định vị thế của một sự kiện văn hóa - nghệ thuật quy mô, vượt ra khỏi khuôn khổ một cuộc thi sắc đẹp thông thường.

Một yếu tố mang tính đột phá khác là hiếm hoi trong lịch sử cuộc thi có tới 16 giám khảo cùng tham gia chấm điểm. Hội đồng giám khảo quy tụ các chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực: giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, truyền thông và hoạt động xã hội. Cơ cấu giám khảo đông đảo, đa chiều giúp quá trình đánh giá trở nên toàn diện và công tâm hơn, hạn chế sự cảm tính, đồng thời phản ánh đúng tinh thần tìm kiếm một hình mẫu sinh viên tiêu biểu cho thời đại mới.

Màn đồng diễn của các thí sinh vô cùng sôi động và cuốn hút

Các phần thi trong đêm chung kết được xây dựng logic và có chiều sâu, từ trình diễn áo dài tôn vinh vẻ đẹp truyền thống, phần thi trang phục dạ hội thể hiện phong thái hiện đại, đến phần thi ứng xử - nơi các thí sinh bộc lộ tư duy, kiến thức xã hội và khả năng diễn đạt trước công chúng.

Sau quá trình tranh tài nghiêm túc và thuyết phục, ban giám khảo đã chọn ra tân Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025, một gương mặt được đánh giá là xứng đáng cả về ngoại hình, trí tuệ lẫn bản lĩnh.

Công bố Top 6 chung cuộc của Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025

Bên cạnh danh hiệu cao nhất, cuộc thi còn trao nhiều giải phụ mang tính khuyến khích và tôn vinh sự đa dạng, như các danh hiệu về trình diễn, hình ảnh, phong cách và tinh thần cộng đồng. Điều này cho thấy ban tổ chức không đặt nặng một khuôn mẫu duy nhất, mà hướng tới việc ghi nhận những giá trị khác nhau, tạo động lực cho các thí sinh phát triển theo thế mạnh riêng.

Cuộc thi tìm ra tân hoa hậu và á hậu xứng đáng, nhận được sự đồng thuận cao của ban giám khảo và khán giả

Có thể nói, Hoa hậu Sinh viên Hòa Bình Việt Nam 2025 đã khẳng định vị thế của một chương trình được đầu tư bài bản, tổ chức chuyên nghiệp và có chiều sâu nội dung. Từ sân khấu hoành tráng, dàn nghệ sĩ nổi tiếng, hội đồng giám khảo đông đảo đến quá trình đào tạo nghiêm túc, tất cả tạo nên một cuộc thi vừa giàu tính thẩm mỹ, vừa mang ý nghĩa giáo dục và xã hội rõ nét.

Thành công của mùa giải năm nay không chỉ nằm ở việc tìm ra tân hoa hậu xứng đáng, mà còn ở việc tạo dựng một hình ảnh đẹp về sinh viên Việt Nam: tự tin, tri thức, giàu lòng nhân ái và sẵn sàng đóng góp tích cực cho cộng đồng. Đây cũng chính là nền tảng để cuộc thi tiếp tục phát triển bền vững và trở thành điểm hẹn uy tín của sinh viên cả nước trong những mùa giải tiếp theo.