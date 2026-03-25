Hoa hậu Tài sắc Việt 2026 khép lại ấn tượng, tôn vinh nhan sắc và trí tuệ

Cuộc thi do Công ty GO.TV tổ chức, dưới sự bảo trợ của Câu lạc bộ Doanh nhân Việt Nam và được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng chấp thuận. Trải qua các vòng sơ tuyển và bán kết, 20 thí sinh nổi bật đã bước vào chung kết, tranh tài qua các phần thi áo dài, áo tắm, dạ hội và ứng xử.

Không chỉ là sân chơi sắc đẹp, cuộc thi còn lan tỏa giá trị nhân văn khi các thí sinh tham gia nhiều hoạt động cộng đồng như: trồng cây, bảo vệ môi trường và trao quà cho người có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và nâng cao ý thức xã hội.

Kết quả chung cuộc, ở bảng 18 - 28 tuổi, danh hiệu Hoa hậu thuộc về Trần Ái Tiên; Á hậu 1 là Nguyễn Thị Hải Yến và Á hậu 2 là Trần Thị Đông Phương. Ở bảng 29 - 50 tuổi, Ngô Thu Thủy đăng quang, cùng hai danh hiệu Á hoàng thuộc về Nguyễn Thị Quỳnh Như và Lê Thị Tú. Bên cạnh các giải chính, Ban Tổ chức còn trao nhiều danh hiệu phụ như: Người đẹp nhân ái, Người đẹp tài năng, Người đẹp áo dài, Người đẹp dạ hội và Người đẹp truyền thông. Đêm chung kết được đầu tư công phu với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi, mang đến không khí sôi động và trải nghiệm ấn tượng cho khán giả. Sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò của các cuộc thi sắc đẹp trong việc tôn vinh hình mẫu phụ nữ Việt Nam hiện đại - hội tụ nhan sắc, trí tuệ và trách nhiệm xã hội.