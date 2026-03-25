Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Hoa hậu Tài sắc Việt 2026 khép lại ấn tượng, tôn vinh nhan sắc và trí tuệ

25/03/2026 10:48 GMT+7

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Tài sắc Việt 2026 diễn ra tối 22.3 tại Nhà hát và Triển lãm Văn hóa nghệ thuật (số 9B Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) đã khép lại hành trình nhiều dấu ấn, tìm ra những gương mặt xuất sắc nhất.

Cuộc thi do Công ty GO.TV tổ chức, dưới sự bảo trợ của Câu lạc bộ Doanh nhân Việt Nam và được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng chấp thuận. Trải qua các vòng sơ tuyển và bán kết, 20 thí sinh nổi bật đã bước vào chung kết, tranh tài qua các phần thi áo dài, áo tắm, dạ hội và ứng xử.

Hoa hậu Tài sắc Việt 2026 khép lại ấn tượng, tôn vinh nhan sắc và trí tuệ- Ảnh 1.

Không chỉ là sân chơi sắc đẹp, cuộc thi còn lan tỏa giá trị nhân văn khi các thí sinh tham gia nhiều hoạt động cộng đồng như: trồng cây, bảo vệ môi trường và trao quà cho người có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và nâng cao ý thức xã hội.

Kết quả chung cuộc, ở bảng 18 - 28 tuổi, danh hiệu Hoa hậu thuộc về Trần Ái Tiên; Á hậu 1 là Nguyễn Thị Hải Yến và Á hậu 2 là Trần Thị Đông Phương. Ở bảng 29 - 50 tuổi, Ngô Thu Thủy đăng quang, cùng hai danh hiệu Á hoàng thuộc về Nguyễn Thị Quỳnh Như và Lê Thị Tú. Bên cạnh các giải chính, Ban Tổ chức còn trao nhiều danh hiệu phụ như: Người đẹp nhân ái, Người đẹp tài năng, Người đẹp áo dài, Người đẹp dạ hội và Người đẹp truyền thông. Đêm chung kết được đầu tư công phu với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi, mang đến không khí sôi động và trải nghiệm ấn tượng cho khán giả. Sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò của các cuộc thi sắc đẹp trong việc tôn vinh hình mẫu phụ nữ Việt Nam hiện đại - hội tụ nhan sắc, trí tuệ và trách nhiệm xã hội.

Khám phá thêm chủ đề

Hoa hậu Tài sắc Việt 2026 Công ty GO.TV cuộc thi hoa hậu chung kết Hoa hậu Tài sắc Việt 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận