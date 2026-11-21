Với chủ đề Giữ nếp, lễ hội văn hóa "Dấu Sắc Việt 2026" diễn ra lần đầu tiên tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM. Chương trình hướng đến tôn vinh các làng nghề, nghệ nhân và những kỹ thuật thủ công truyền thống của Việt Nam. Trong khuôn khổ sự kiện, nhà thiết kế - nghệ nhân Trung Đinh giới thiệu bộ sưu tập gồm 8 thiết kế do 8 hoa hậu quốc tế trình diễn.

Thái Nhiên Phương và Yolina Lindquist khoe sắc trong thiết kế mang đậm tinh thần văn hóa Việt Ảnh: BTC

Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của làng nhan sắc trong nước và quốc tế như Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist, Hoa hậu Ngọc Châu, Hoa hậu Xuân Hạnh, Hoa hậu Phương Linh cùng nhiều hoa hậu, á hậu và người mẫu. Qua đó góp phần tạo nên điểm nhấn cho chương trình, đồng thời lan tỏa vẻ đẹp của trang phục truyền thống Việt Nam đến công chúng.

Tại chương trình, Thái Nhiên Phương diện 1 trong 8 thiết kế áo dài lụa vẽ tay. Bộ trang phục khai thác vẻ mềm mại của chất liệu lụa, kết hợp những họa tiết được thực hiện bằng kỹ thuật thủ công. Phom áo dài truyền thống cùng các chi tiết được chăm chút tỉ mỉ mang đến diện mạo thướt tha, duyên dáng cho người đẹp.

Những họa tiết vẽ tay trên nền lụa mềm mại tạo điểm nhấn cho các mẫu áo dài Ảnh: BTC

Chia sẻ về việc tham gia lễ hội, Thái Nhiên Phương bày tỏ niềm tự hào khi có cơ hội góp mặt trong chương trình hướng đến việc gìn giữ và lan tỏa các giá trị truyền thống. Với cô, áo dài không đơn thuần là trang phục mà còn gắn với ký ức, nếp sống và bản sắc của người Việt. Người đẹp cũng cho biết việc được khoác lên mình thiết kế lụa vẽ tay giúp cô thêm trân trọng công sức của những nghệ nhân đang tiếp nối kỹ thuật thủ công truyền thống.

Bên cạnh hoạt động trình diễn, Thái Nhiên Phương còn tham quan không gian triển lãm tranh nghệ thuật Nếp nghệ, tìm hiểu các làng nghề thủ công truyền thống như mộc Hố Nai, sơn mài và giao lưu với những người trẻ yêu văn hóa. Sự góp mặt của người đẹp không chỉ dừng lại ở vai trò khách mời thời trang mà còn gắn với thông điệp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

Dàn hoa hậu, á hậu chụp ảnh lưu niệm cùng nhà thiết kế, nghệ nhân Trung Đinh tại sự kiện Ảnh: BTC

Từ danh hiệu hoa hậu đến hành trình xây dựng sự nghiệp riêng

Thái Nhiên Phương sinh năm 1992, quê Đắk Lắk. Cô được biết đến sau khi đăng quang Hoa hậu quốc tế người Việt năm 2016 tại Mỹ. Danh hiệu này mở ra cơ hội để cô tham gia nhiều hoạt động thời trang, nghệ thuật và sự kiện cộng đồng.

Sau đăng quang, Thái Nhiên Phương thử sức ở nhiều vai trò, trong đó có thiết kế thời trang. Năm 2019, cô tham gia Lễ hội Áo dài TP.HCM và đảm nhận vai trò đại sứ Áo dài TP.HCM. Đến năm 2024, người đẹp tiếp tục xuất hiện tại Vietnam Beauty Fashion Fest cùng nhiều hoa hậu quốc tế và gương mặt nổi bật của làng thời trang.

Thái Nhiên Phương cho biết cô cân bằng giữa các hoạt động nghệ thuật và công việc kinh doanh Ảnh: BTC

Thay vì tập trung hoàn toàn vào hoạt động giải trí, Thái Nhiên Phương lựa chọn phát triển sự nghiệp kinh doanh. Hiện cô đảm nhận vị trí CEO của một công ty chuyên sản xuất vật liệu trong lĩnh vực xây dựng và nội thất. Theo người đẹp, kinh doanh không chỉ giúp phát triển năng lực cá nhân mà còn tạo công việc ổn định cho người lao động và đóng góp những giá trị thiết thực cho cộng đồng.