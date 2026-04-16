Hoa hậu Thanh Thủy: ‘Văn hóa là sợi dây liên kết diệu kỳ giữa hai dân tộc’

Ngày 15.4, trong khuôn khổ “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026” tại Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đã có buổi gặp mặt thanh thiếu nhi 2 nước tại Đại lễ đường nhân dân Trung Quốc (TP.Bắc Kinh, Trung Quốc).

Trước buổi gặp mặt quan trọng, các bạn trẻ 2 nước Việt - Trung đã cùng nhau chia sẻ những câu chuyện hữu nghị, sứ mệnh gìn giữ “gen đỏ” của giới trẻ và những câu chuyện giản dị nhưng đầy ấm áp của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người hoạt động cách mạng tại Trung Quốc.

Văn hóa - sợi dây liên kết hai dân tộc

Huỳnh Thị Thanh Thủy, Hoa hậu quốc tế 2024, Hoa hậu Việt Nam 2022, cho rằng văn hóa là sợi dây liên kết diệu kỳ. Những nét tương đồng văn hóa tạo nên sự đồng điệu, gần gũi thì những điểm khác biệt lại chính là động lực khơi dậy sự tò mò, thúc đẩy thanh niên hai nước Việt - Trung tìm hiểu và học hỏi lẫn nhau.

Huỳnh Thị Thanh Thủy tham gia với tư cách đại biểu nhóm Văn hóa - nghệ thuật ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Được gặp gỡ lãnh đạo cao nhất của hai Đảng và hai Nhà nước, Thanh Thủy nhận thức rõ tầm quan trọng của thế hệ trẻ, những người tham gia không chỉ là những cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực riêng mà còn mang trọng trách quảng bá văn hóa, lan tỏa tình cảm hữu nghị và cống hiến cho sự phát triển của quốc gia.

Thanh Thủy mong muốn thanh niên 2 nước trân trọng mọi trải nghiệm và đừng lùi bước trước thử thách. Với niềm tin, nỗ lực và sự tử tế, người trẻ có thể vượt qua mọi khó khăn để tạo ra những giá trị tốt đẹp ở bất cứ nơi đâu họ đặt chân đến.

Huỳnh Ngọc Tố Trân, nhân viên truyền thông 28 Entertainment, thì chia sẻ những kỷ niệm ấm áp về tình bạn xuyên biên giới, khi cô cùng đoàn mới tới Bắc Kinh vài ngày trước. Từ nụ cười khi cô được đón tiếp tại Bắc Kinh đến những nỗ lực thấu hiểu nhau bất chấp rào cản ngôn ngữ đã chứng minh rằng sự khác biệt văn hóa không phải rào cản, mà là chất xúc tác khiến con người muốn xích lại gần nhau hơn.

Tố Trân cho hay, ban đầu cô rất tò mò về chủ đề của một cuộc giao lưu giữa thanh niên Việt - Trung “Không quên nguyện ước ban đầu”, nhưng những ngày qua tại nước bạn, cô dần hiểu “Nguyện ước ban đầu” ấy chính là sự đồng điệu của hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và vì một mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia đã hình thành từ quá khứ.

Thanh niên Việt Nam dâng hương tại mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái tại TP.Quảng Châu (Quảng Đông, Trung Quốc) ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo Tố Trân, mối quan hệ "vừa là đồng chí, vừa là anh em" được kế thừa từ quá khứ và là lời hứa thiêng liêng cho các thế hệ mai sau. Đặc biệt, sự hiện diện của hai nhà lãnh đạo cao nhất là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tại sự kiện năm 2026 là minh chứng lịch sử cho sự coi trọng thế hệ trẻ.

Với vai trò là người làm sáng tạo nội dung, Tố Trân cam kết sẽ cùng đồng nghiệp kể lại những câu chuyện đẹp, lan tỏa hình ảnh chân thực về văn hóa và con người hai nước. Việc tri ân liệt sĩ Phạm Hồng Thái tại Quảng Châu là ví dụ điển hình cho cách dùng truyền thông để kết nối trái tim và xóa nhòa khoảng cách.

Truyền "ngọn lửa" hữu nghị cho đội viên

Qua những ngày nghiên cứu, học tập trong hành trình, anh Hồ Văn Đây, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Liên đội Trường THCS Tùng Thiện Vương (P.Phú Định, TP.HCM), đã mường tượng được sợi dây liên kết giữa quá khứ hào hùng và tương lai trẻ thơ của 2 nước với tinh thần “vừa là đồng chí, vừa là anh em”.

Anh Hồ Văn Đây cho hay, khi đứng trước những di tích cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái tại Quảng Châu, anh cảm nhận sâu sắc mạch ngầm hữu nghị xuyên suốt lịch sử, nơi các bậc tiền bối đã đặt nền móng cho tình đoàn kết hai dân tộc.

Đoàn đại biểu tham quan di tích Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Cạnh đó, qua việc quan sát thiếu nhi Trung Quốc gìn giữ văn hóa cổ truyền và buổi giao lưu vẽ tranh chung, anh Hồ Văn Đây nhận ra ngôn ngữ của sự sáng tạo đã xóa nhòa mọi rào cản và tình anh em 2 nước đang được thế hệ măng non tiếp nối một cách tự nhiên và chân thành.



Anh Hồ Văn Đây cho biết sẽ quyết tâm mang "ngọn lửa" này về truyền lại cho các em đội viên, bồi đắp "nguồn gen đỏ". Sự kết hợp giữa lòng tự hào lịch sử và bản lĩnh văn hóa sẽ giúp các em tự tin cùng bạn bè quốc tế xây dựng một tương lai hòa bình, thịnh vượng.

Tại buổi giao lưu, các bạn trẻ Trung Quốc đã kể nhiều câu chuyện gần gũi và sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân, lãnh đạo địa phương nơi đây mà các bạn nghiên cứu, được nghe kể lại. Các bạn trẻ Trung Quốc cũng mong muốn được giao lưu nhiều hơn nữa để mối tình hữu nghị sẽ như “nguồn gen đỏ”, được truyền mãi về sau.

